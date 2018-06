Nová Audi A1 je stvořena pro digitální svět. Už jsme v ní seděli

Podle původního plánu měla být nová Audi A1 odhalena ve středu o půlnoci. Nakonec se ale fotky dostaly na světlo o něco dříve, takže design už pro vás asi není překvapením, auto jste si mohli prohlédnout na kompletním setu a hned ve dvou provedeních. Vedle tiskové zprávy vám ale můžeme nabídnout i naše dojmy, protože jsme obě auta viděli naživo už v květnu.

Ještě než vám podrobně představíme druhou generaci modelu Audi A1, je třeba zmínit několik podstatných informací k té minulé. Přestože na ni v našich končinách příliš často nenarazíte, šlo o úspěšný model - prodalo se ho přes 800 tisíc. Spíš než holá čísla byla pro značku důležitá skutečnost, že tři čtvrtiny zákazníků nikdy auto se čtyřmi kruhy ve znaku nevlastnily, šlo o nové zákazníky. A to je pro budoucnost značky důležité, u řady z nich šlo o jejich první auto, které může později nahradit větší a luxusnější model.

U nás je kupní síla obyvatel jiná, takže roli prvního auta plní o poznání dostupnější modely. Snáze teď ale pochopíte, proč nová generace vypadá přesně tak, jak vypadá. Na poměry značky nepostrádá odvážné prolisy a když k tomu přihodíte i nějaký křiklavý lak, pochopíte, na jaké zákazníky automobilka cílí. Terčem je mladá generace, která hledá nejmodernější technologie, širokou míru individualizace a taky nějakou tu praktičnost.

Z hlediska proporcí se A1 vydává správným směrem. Je širší, delší a nižší. Na délku narostla o 56 milimetrů na 4,03 metru, šířka se zvětšila o 34 mm na finálních 1,74 m a výška klesla o 13 mm na 1,41 metru. Aktivnímu životnímu stylu jde naproti i zvětšený zavazadelník, který z nikterak oslnivých hodnot povýšil v druhé generaci na 335 litrů, po sklopení druhé řady sedadel naroste jeho objem až na 1090 litrů.

Názor na design si jistě zvládnete udělat sami, mně osobně se auto hodně líbilo zezadu zajímavě tvarovanými světlomety, příď mi zdála možná až zbytečně komplikovaná. A mimochodem, ty tři úzké průduchy pod kapotou, které zdobí verzi S line, se odvolávají na Audi Sport quattro. Jsou ale zaslepené a ani po technické stránce nemá A1 k legendárnímu sporťáku příliš blízko.

Zevnějšek do značné míry ovlivní tří výbavové linie, kromě Basis a advanced je to právě S line, která se odlišuje jinou mřížkou chladiče, přepracovanými nárazníky a zadním spoilerem. Barev, do kterých je možné A1 obléknout, je celkem 11. Na přání je možné zvolit kontrastní provedení střechy, stejně jako kryty zrcátek, v kontrastním odstínu budou také boční prahy a krajní lišty předního spoileru. Pokud budete patřit mezi jedny z prvních zákazníků A1 a sáhnete po verzi Edition, dočkáte se kromě osmnáctipalcových kol právě kontrastních prvků, podle výchozí barvy budou buď bronzové, bílé nebo černé. Černé budou také tradiční kruhy v masce chladiče i označení modelu a zatmavené jsou také přední i zadní světlomety.

Design překvapí, technika už tolik ne

Řada lidí Audi A1 nejspíš označí jako nafintěné Polo a proti tomu asi nelze příliš namítat. Podvozek se vpředu spoléhá na zavěšení McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny, vzadu se nachází náprava s vlečenými rameny a torzní příčkou. Na výběr však budou hned tři provedení podvozku, kromě standardního bude v nabídce také sportovněji laděné odpružení, vrcholná verze využívá adaptivní tlumiče. O pohonu všech kol na představení nepadlo ani slovo, je ale možné, že si ho automobilka schovává pro nějakou z připravovaných sportovních verzí. Sportovněji založení řidiči můžou už teď sáhnout po paketu Performance, který kromě adaptivních tlumičů a “optimalizace zvuku motoru” disponuje většími brzdovými kotouči. Ty mají standardně průměr 276 milimetrů vpředu a 230 mm vzadu, s dynamickým paketem narostou na průměr 312 mm vpředu a 272 mm vzadu.

Standardní pohonné jednotky nebudou překvapením, z nového označení se vám ale teď hůře podaří rozklíčovat, jak velký motor se pod kapotou nachází. Základem je motorizace 25 TFSI o výkonu 70 kW a 175 Nm, která se spoléhá na litrový tříválec. Stejný základ využívá i verze 30 TFSI, výkon ale v takovém případě činí 85 kW a 200 Nm. Čtyři válce najdete až pod označením 35 TFSI, konkrétně jde o motor o objemu 1,5 litru, který produkuje 110 kW a 250 Nm se systémem vypínání poloviny válců. Vrchol představuje jednotka 40 TFSI naladěná na 147 kW a 320 Nm. U ní je standardem šestistupňová samočinná převodovka S tronic, u ostatních motorizací si automatickou převodovku můžete pořídit na přání a bude mít sedm stupňů.

Přestože staví A1 na technickém základě platformy MQB, množstvím technologií odpovídá zařazení značky v koncernovém portfoliu. Příkladem budiž třeba digitální přístrojový štít, který je sériovou výbavou. Standardní verze se bude spoléhat výhradně na něj, ve verzi MMI Radio plus na palubní desce přibude displej o úhlopříčce 8,8”, vrchol představuje provedení MMI Navigation plus, které disponuje displejem o velikosti 10,1”. V takovém případě můžete využívat všechny vymoženosti, jaké umí poslední novinky z Ingolstadtu. Samozřejmostí je připojení na internet, které dokáže zjistit počasí, cenu paliv nebo aktuální dopravní situaci, adresu do navigace pak můžete zadávat pohodlně psaním rovnou na displej. Kdyby vám to nebylo po chuti, můžete adresu samozřejmě nadiktovat také hlasem.

Interiér je hodně orientovaný na řidiče a v mnohém se inspiroval u vlajkové lodi A8. Ovládání klimatizace sice zůstává tradiční, ale tlačítek a celkově ovladačů výrazně ubylo. Netypický je například přepínač režimu světel, který tvoří tlačítko stejně, jako je tomu u ostatních novinek z Ingolstadtu. Ergonomie se alespoň z prvních dojmů jeví jako příkladná, přesně tak, jak je u Audi zvykem.

Prémiové jsou na danou třídu také použité materiály. Novinkou je možnost kombinovat jednotlivé výbavové linie pro exteriér a interiér. Takže zvenku může A1 vypadat sportovně, zatímco vnitřek bude pojatý luxusně. A to zejména v případě, že si připlatíte za světelný paket. Pak si můžete vybrat jeden ze 30 odstínů, kterým bude interiér podsvícen.

Závěrem se sluší dodat, že objednávky automobilka začne přijímat už v červenci a první modely k zákazníkům dorazí letos v listopadu.