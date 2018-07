Nová generace Jeepu Wrangler JL míří do Evropy a turbodiesel jí nechybí  

Ikonický off-road s válečnými kořeny není třeba nijak zásadně měnit. Typická maska se sedmi svislými otvory zůstala, stejně jako kulatá přední světla i mohutné vystouplé blatníky. Čelní sklo se dá pořád sklopit, hliníkové dveře vyndat a střechy jsou buď plátěné, nebo pevné – včetně odnímatelného hardtopu. Evropská specifikace se vizuálně od té zámořské nijak zásadně neliší. Ani Wrangler JL neztratil dva rozvory: kratší verze disponuje vzdáleností mezi nápravami 2459 mm, provedení se dvěma páry dveří pak 3008 mm. Podvozek, jehož základ tvoří tradiční rám, má pětiprvkové závěsy.

Šestiválec Pentastar 3,6 l/209 kW ale na starém kontinentu nebude k mání, ten zůstává vyhrazen severoamerickým trhům a pak těm, kde si se spotřebou benzinu tak nějak nemusejí dělat starosti, tedy zemím Blízkého východu. Evropské klientele zbydou dvě jednotky: dvoulitrový přeplňovaný zážehový čtyřválec a turbodiesel 2,2 l. K oběma se dodává výhradně osmistupňový automat.

Celohliníkový Turbodiesel Multijet II má čtyři ventily na válec, rozvod DOHC a turbo s variabilní geometrií lopatek. Dosahuje největšího výkonu 147 kW (200 k) při 3500 otáčkách a 450 N.m točivého momentu ve 2000 min. Benzinový dvouvačkový dvoulitr s twin-scroll turbem nabízí 200 kW (272 k)5250 mina 400 N.m/3000 min. Oběma pohonným jednotkám nechybí mnohdy proklínaný start-stop.

Wrangler samozřejmě neubral nic na svých schopnostech mimo asfalt. Výbavové verze Sport a Sahara mají systém Command-Trac s dvoustupňovou redukcí Selec-Trac, který dovoluje přepínat mezi základním pohonem zadních a všech kol do rychlosti 72 km/h, režimy jsou celkem čtyři včetně 4WD Low do drsnějšího terénu. Za samosvor Trac-Lok se připlácí. Rubicon má drsnější systém Rock-Trac, redukce je opět dvoustupňová, ale navíc tu figuruje odpružení s delšími zdvihy, elektricky uzamykatelné diferenciály Tru-Lock vpředu a vzadu a hlavně odolné nápravy Dana 44, které se hodí do opravdu těžkých podmínek. Navíc se ještě přední stabilizátor dá elektronicky odpojit. Stálé převody se vždy liší u zážehové i vznětové verze, všechny tři stupně jsou k mání s krátkým i dlouhým šasi. Mimo asfalt se hodí světlost minimálně 25 cm a jeepy zvládnou vodu do hloubky 76 cm.

Saharu lze navíc zušlechtit luxusním balíčkem Overland s osmnáctipalcovými litými koly místo sedmnáctipalcových, LED světly, maskou chladiče a zadním krytem rezervy v barvě karoserie a koženým interiérem. Nové Wranglery už se startují tlačítkem. Infotainment Uconnect má dvě velikosti obrazovek (7 a 8,4 palce) a podporuje chytré mobily (Apple CarPlay i Android Auto), k dispozici je i čtveřice USB zásuvek. Airbagy jsou ve standardu čtyři, k dispozici je i armáda elektronických asistentů (hlídač mrtvého úhlu, parkovací kamera...). A ještě se dá přikoupit navíc příslušenství od Moparu. Měl-li někdo strach, že se interiéry nových jeepů nebudou dát umýt hadicí, tak se nemusí bát. Choulostivý displej informačního systému stačí zakrýt gumou.

Krátké modely utáhnou přívěsy až do 1,5 tuny, ty větší pak i 2,5tunové. Dvoudveřové Wranglery jsou mimochodem dlouhé 4,33 m, čtyřdveřové měří těsně nad 4,88 m, Všechny budou k mání v deseti barvách včetně tří metalíz. Začnou se prodávat v Evropě od září letošního roku.