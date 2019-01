Nová Mazda 3 je zase o něco lehčí: Díky inovativní výrobě plechů

Hirošimská automobilka si již léta zakládá na pověsti výrobce automobilů lehčích než konkurence. Tento trend udržuje také v nejnovější Mazdě 3, která je už čtvrtou generací tohoto modelu. Obecně vzato lehké auto může v leckom vzbuzovat dojem nižší bytelnosti a rovněž vyvolávat obavy, jak se takové auto bude chovat v případě nehody. Jenže nižší hmotnost vozidla ještě neznamená nižší tuhost karoserie. Obrovskou roli zde hrají použité materiály a technologie výroby. Pokud srovnáte na první pohled velmi podobnou samonosnou karoserii současných aut s předchůdci vyráběnými před deseti patnácti lety, zjistíte, že podíl vysokopevnostních ocelových plechů na hmotnosti karoserie je u současné produkce nesrovnatelně vyšší než u stejných modelů v minulosti.

Za studena je to obtížnější

Vysokopevnostní oceli sice zvyšují tuhost karoserie vozidel a zároveň nepřinášejí kilogramy navíc, avšak z hlediska technologie je výroba takto řešené karoserie mnohem obtížnější. Aby se usnadnilo tvarování takto pevných plechů do požadovaných tvarů, plechy se před samotným tvářením ohřejí na vysokou teplotu. Jde o takzvané tváření za tepla. Takový plech se snadno tvaruje a nejsou k tomu zapotřebí ani velké „tvářecí“ síly. Problémem je, že takto tvářený materiál se při tváření dále nezpevňuje.

Z hlediska tuhosti je tak výhodnější tváření za studena. To je ovšem technologicky náročnější, neboť klade zvýšené nároky na tvářecí síly. To do jisté míry omezuje možnosti tvarovat plechy (materiál) do tvarově složitých výlisků.

Až dosud se takto tvarované plechy omezovaly na ty s tuhostí vyjádřenou takzvanou mezí kluzu o hodnotě 1180 MPa. Nyní však Mazda ve spolupráci se společnostmi Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation and HFE Steel Corporation vyvinula metodu, umožňující tváření za studena u plechů s mezí kluzu až 1310 MPa.

Kde všude je najdete

Profily vyrobené z takto tuhého plechu tvářeného za studena jsou použity na skelet nové Mazdy 3, která tak reprezentuje první vlaštovku z nové generace vozů s technologií Skyactiv. Uvedené plechy jsou v karoserii nové trojky použity ve formě výztuhy vedoucí od kořene sloupků A nahoru obloukem střechy až ke sloupku C. A dále ve sloupku A ve směru dolů, tedy až do začátku prahů. Další uplatnění nalezly tyto profily v roli dodatečné výztuhy přední části prahů ve směru k podlaze vozidla.

Využití této nové technologie tváření plechů o vysoké pevnosti si vyžádalo také speciální svařování. V čem spočívá, ale Mazda ve svých materiálech nespecifikuje. Co však naopak uvádí, je snížení hmotnosti takto řešených částí skeletu karoserie přibližně o 3 kg v porovnání se stejnými partiemi v předchozí generaci trojky.