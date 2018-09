BMW Z4 prozrazuje podrobnosti o technice. Nastartujete jej telefonem  

První BMW Z4 označené E85/E86 se představilo v roce 2003 a oproti předchozí Z3 laděné ve stylu retro přineslo výrazně lepší jízdní dynamiku. Takovou, jakou u auta této třídy lidé očekávají. První Z4 tak dodnes nabídne velmi sportovní jízdní projev. Vše dokreslovaly pohonné jednotky, kdy pouze základní dvoulitr byl čtyřválec, vše ostatní tvořily šestiválce. Výrobce se snažil udržet hmotnost na přijatelné úrovni, tudíž použil u roadsteru výhradně lehkou plátěnou střechu. Kdo chtěl více tuhosti a vlastnosti kupé, měl na výběr verzi s pevnou střechou, podobně jako u předchozí Z3. Právě tato auta jsou dnes vyhledávána sportovními řidiči, neboť přidání střechy na jinak otevřený skelet dále zvýšilo již tak veskrze tuhou karoserii.

Druhá generace z roku 2009 označená E89 na původní verzi navázala designově, ale ve všem ostatním se šlo jinou cestou. Výrazně větší rozměry (spolu s nahrazením plátěné střechy pevnou skládací) přidaly kilogramy a na jízdě to bylo znát. I přes úbytek radosti z jízdy a agility dobré jízdní vlastnosti vozu zůstaly, avšak již v poněkud ředěné formě, přičemž se musely podělit o svoje bytí s vyšším komfortem jízdy. Vůz se tak posunul z kategorie Mazdy MX-5 do třídy Mercedes-Benzu třídy SL. Motory se rovněž změnily, když se v mnohem větší míře začaly objevovat přeplňované čtyřválce. I nadále si však auto zachovalo řadové šestiválce, byť už jich bylo méně než u předchůdce. Z nabídky zmizelo zajímavé dvoumístné kupé a zbyl jen roadster se zmíněnou pevnou skládací střechou.

Jak zlepšit agilitu jízdy

Pokud opomene zcela nový dynamický a jistě působivý design, pak s novou generací interně označenou G29 se Z4 stává opět o něco větší. Ale pozor, ne ve všech parametrech. S délkou 4324 mm je auto delší o 85 mm než jeho předchůdce. Současně je ale také širší o 74 mm s celkovou šířkou 1864 mm. Rovněž auto narostlo ve svislém směru a to o 13 mm na 1304 mm.

Při tom zvětšování rozměrů je však velmi zajímavý rozvor náprav, který se naopak zkrátil o 26 mm na 2470 mm. Rozchod předních kol má hodnotu 1609 mm a je o 98 mm širší než dříve. Vzadu došlo k nárůstu o 57 mm na celkových 1616 mm. Kratší rozvor v kombinaci se zvětšeným rozchodem kol a šířkou je dobrým předpokladem pro zajištění velmi agilních jízdních vlastností, což byl údajně jeden z cílů vývoje této novinky.

Pokud jste měli pocit, že u předchůdce dosáhla šíře ikonických ledvinek na přídi svého maxima, tak u nové generace je tento charakteristický prvek vozů BMW používaný desítky let ještě o něco širší a tedy mohutnější. Nejde však o nic neobvyklého. Už od 60. let registrujeme neustálé rozšiřování ledvin s každým novým modelem této značky.

Spíše než ledviny je důležitá technika. Třeba ta osvětlovací. Přední svítilny mají poprvé světelené zdroje umístěné nad sebou. Standardně vůz používá svítilny typu LED. Za příplatek auto nabídne adaptivní diodové světlomety s technologií Matrix, díky níž může řidiči využívat dálkové světlo i při protijedoucím vozidle, aniž by jeho řidiče oslnil. Součástí této lepší osvětlovací techniky jsou rovněž svítilny aktivované při odbočování vozidla.

Celkový vnější vzhled vozu dotváří nabídka devíti odstínů laku karoserie. Pouze jeden je pastelový, zbylých osm jsou metalické laky. S novou generací se do Z4 vrací plátěná skládací střecha, která nahrazuje dosavadní kovovou. Technika i nároky zákazníků od dob první generace pokročily, takže nyní se ovládá elektricky. Ke složení, respektive rozložení, stačí mechanismu pouhých 10 sekund a může pracovat až do rychlosti 50 km/h. Standardní odstín střechy je černý, za příplatek ale může být střecha antracitová se stříbřitým efektem.

Tři motory, jedna převodovka

Na úvod bude nové BMW Z4 poháněno trojicí motorů. Základem je agregát sDrive20i neboli řada B48. Jedná se o přeplňovaný zážehový čtyřválec s výkonem 145 kW při 4500-6500 otáčkách za minutu a maximem točivého momentu 320 N.m při 1450 až 4200/min. Pouze u této verze je nejvyšší rychlost 240 km/h. Zrychlení z klidu na 100 km/h udává BMW 6,6 sekundy.

Více výkonu nabízí verze sDrive30i se stejným motorem (tedy B48), ale silou zvýšenou na 190 kW při 5000 až 6500/min. Tato varianta poskytuje rovněž vyšší točivý moment s maximem 400 N.m při 1550 až 4400 otáčkách za minutu. Nejvyšší rychlost je už 250 km/h, z klidu na 100 km/h auto zrychlí za 5,4 sekundy.

Poslední motorizace M40i je jako jediná šestiválec z modulární řady B58. Výkon má už 250 kW při 5000 až 6500/min, točivý moment vrcholí na hodnotě 500 N.m při 1600 až 4500 otáček za minutu. Akcelerace z 0 na 100 km/h se odbude za 4,6 sekundy.

U čtyřválců udává výrobce spotřebu paliva 6,0 až 6,1 l na 100 km, šestiválec má apetit vyšší, a sice 7,1 až 7,4 l na 100 km. Uvedené hodnoty jsou změřeny dle metodiky WLTP, avšak přepočítány na starší normu NEDC.

A teď to nejdůležitější. Všechny tři pohonné jednotky jsou standardně spojeny s osmistupňovou samočinnou převodovkou Steptronic. Nová Z4 tak poprvé již nenabízí manuální převodovku.

Vše pro dynamiku

Vozy BMW se vždy vyznačovaly vyspělými podvozky, které jim zajišťovaly velmi dobré jízdní vlastnosti. Nová generace Z4 není samozřejmě výjimkou. První generace modelu byla zároveň prvním vozem značky s elektromechanickým posilovačem řízení. U druhého vydání toto zůstalo, pouze se elektromotor posilovače přesunul z volantové tyče dolů přímo na řízení.

Novinka u konceptu předchůdce zůstává. Navíc ale nabízí standardně takzvané variabilní sportovní řízení, u něhož se mění převod v závislosti na úhlu natočení volantu a tedy vychýlení kol. Směrem k dorazům je tak převod strmější a tedy řízení lidově řečeno rychlejší, ve střední poloze je tomu přesně naopak.

Podvozek využívá v hojné míře hliníkové slitiny. Třeba na přední nápravu s dvojicí spodních příčných ramen na každé straně, tedy řešení známé už z předchozí generace. Za příplatek bude možné mít jak M sportovní diferenciál, tak adaptivní M podvozek i M sportovní brzdy. Vše je součástí standardní výbavy vrcholné verze M40i.

Konektivita na úrovni

Jízdní výkony a dynamika jsou skvělá věc. Jenže dnešní kupující nových automobilů spíše než na to slyší na pokročilou konektivitu vestavěnou do vozidla. I v tomto směru má novinka rozhodně co nabídnout. Zajímavostí je funkce Remote Software Upgrade, díky níž bude zaručena vždy nejnovější a tedy aktuální verze softwaru. Vše se děje bezdrátově buď prostřednictvím aplikace BMW Connected, kterou si můžete stáhnout do chytrého telefonu, nebo přímo s pomocí integrované SIM karty ve vozidle. Předmět aktualizace se ale může lišit. Od vylepšení zabezpečení vozu až po nové funkce auta.

Jinou zajímavostí je takzvaný digitální klíč BMW. O co jde? U nové Z4 již nemusí mít řidiči klasický klíč, a to ani ve formě ovladače. K odemčení zámků dveří a spuštění motoru mu stačí chytrý telefon, jehož příslušná aplikace BMW Connected pracuje s technologií NFC (Near Field Communication). To pak stačí telefon přiložit u kliky dveří a jednoduše otevřít dveře. Pro spouštění motoru je třeba telefon vlož do prostoru jeho bezdrátového nabíjení na palubní desce a stisknout tlačítko „spouštění motoru“. Výrobce uvádí, že digitální klíč BMW je k dispozici pro smartphony Samsung s podporou NFC.