Opel konečně přiznal, co chystá pod PSA. Do roku 2020 představí devět novinek

Když se loni Opel definitivně stal součástí francouzské Skupiny PSA , nebylo nějakou dobu jasné, jaké s ním má nový vlastník plány. Nyní německá automobilka konečně odhalila své karty a představila strategii pro následující roky. Do roku 2020 se máme těšit hned na devět nových modelů!

Jaké to budou, zatím Opel neprozradil, minimálně dvě novinky ale známe – v příštím roce přijde nová generace malého hatchbacku Corsa a nové Vivaro. Již brzy se počítá také s nástupcem malého SUV Mokka X a očekává se i větší SUV než Grandland X.

Právě v případě Corsy už známe množství detailů. V roce 2020 dorazí v čistě elektrické variantě, která bude pro budoucnost Opelu velice důležitá. Německá značka počítá s tím, že do roku 2020 představí čtyři elektrifikované modely – vedle elektrické e-Corsy půjde o plug-in hybridní verzi Grandlandu X . Od roku 2020 chystá prodávat také elektrické dodávky.

Do roku 2024 pak počítá Opel s tím, že nějakou formu elektrifikace najdeme ve všech jeho modelových řadách osobních aut. V tomto ohledu budou důležitou roli hrát mildhybridy. Ty dorazí v roce 2022 a využijí novou dvouspojkovou převodovkou , kterou dodá v Belgii sídlící firma Punch Powertrain, jež díky své čínské továrně hojně spolupracuje s automobilkami z nejlidnatější země světa.

Opel přitom zdůrazňuje, že všechny nové modely budou vyvíjeny v Rüsselsheimu, díky čemuž bude zachováno tradiční DNA značky, která na britském trhu bude nadále fungovat jako Vauxhall. Design nebo naladění tak zůstanou svébytné. Dokonce se hovoří o tom, že Opel na rozdíl od Peugeotu nepočítá s přesunem ovládání do displeje multimediálního systému a nadále si uchová analogová tlačítka.

Strach z přesunu vývoje do Francie tak byl zažehnán, Opel dokonce dostal na starosti vývoj nových benzinových čtyřválců pro celý koncern a další úkoly. Nová generace agregátů bude vycházet z francouzského čtyřválce 1.6 PureTech, přičemž bude přizpůsobena i kombinaci s elektromotorem pro využití v hybridech.

Začlenění do Skupiny PSA ale přece jen bude znamenat využití některých francouzských komponentů. Opel postupně přezbrojí na platformy francouzského koncernu, pro nové vozy využije dvě architektury, zatímco dnes jich napříč modelovou paletou využívá devět. CMP bude určena pro ty menší (Corsa), EMP2 bude základem těch větších, od kompaktů nahoru, včetně užitkových modelů. Z deseti rodin motorů zase budou jen dvě. To pomůže snížit výrobní náklady na autě o 700 eur (18.200 korun).

V rámci této změny se třeba Opel Vivaro stane sourozencem Citroënu Jumpy/Spacetourer a Peugeotu Traveller/Expert, zatímco dnes sdílí základ s Renaultem Trafic, Fiatem Talento a Nissanem NV300.

Právě lehké užitkové vozy se mají stát pro Opel ještě důležitější než dnes. Jejich prodeje mají do dvou let vzrůst o čtvrtinu. Stejně tak značka věří svým SUV, které do roku 2021 mají tvořit 40 % jejích prodejů. Vedle nových aut má prodejům pomoci také expanze na další trhy. Do roku 2022 Opel vstoupí na 20 nových trhů, na nichž chce těžit ze zkušeností PSA. Mezi nové trhy má patřit Čína, Brazílie, Argentina nebo Saudská Arábie.