Opravdu jsou autosalony přežitkem? Některé velké značky si myslí opak  

Rok co rok se s blížícím velkým autosalonem plní také seznam automobilek, které se jej ten který rok nezúčastní. Vzpomeňme loňskou Paříž, kde chyběl nejméně tucet tradičních výrobců. Německá trojice Audi, BMW a Mercedes-Benz tento rok vynechala show v Detroitu a bez ztrát nebude ani letošní Ženeva , kam se nepodívají Ford, Hyundai, Jaguar Land Rover či Volvo.

Stále častěji se objevuje názor, že tradiční autosalony jsou mrtvé. Automobilky své produkty raději představují světu vlastní cestou a organizátoři si lámou hlavu s tím, jak automobilovým show navrátit zašlou slávu. Ve velkém se do toho pustili právě v Detroitu. Tradičně se tu autosalon konal v lednu, v příštích letech si ale zvykejme na letní měsíce a navíc velkou doprovodnou show, která má nalákat více návštěvníků.

Některé velké značky si ale nemyslí, že by současná situace měla vyvrcholit úplným koncem tradičních výstav. Třeba marketingoví zástupci Volkswagenu a Toyoty říkají, že autosalony budou i nadále hrát důležitou roli v jejich strategiích.

říká Derrick Hatami, výkonný viceprezident pro prodej a marketing skupiny VW v USA.

nechal se slyšet Bill Fay, jenž je zase odpovědný za operace uvnitř japonské Toyoty.

Jestli se organizátorům povede najít atraktivní kompromis, který by tradiční automobilky udržel na plochách výstaviště, nebo se digitální doba postará o jejich definitivní konec, na to si ještě nějaký čas musíme počkat. Minimálně v příštích pár letech ale o tradiční autosalony nepřijdeme. A ten nejbližší se koná už za chvíli, ženevská show startuje prvním tiskovým dnem již 5. března, redakce Auto.cz bude na místě ještě o den dříve, takže se máte na co těšit!