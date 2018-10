Oživovaný Borgward ve finančních problémech! Čínský majitel zvažuje jeho prodej

Borgward bývala třetí největší německá automobilka, navzdory své slušné pozici však v roce 1961 musela vyhlásit bankrot. V novém tisíciletí se ale díky finanční injekci od čínského výrobce nákladních vozidel Foton pokouší o návrat, od roku 2016 prodává na čínském trhu, letos se vrátila i na německý trh a hodlá dále expandovat. Takové plány jsou ale v ohrožení!

Automobilce se totiž nedaří tak, jak doufala. Za prvních sedm měsíců roku prodala v nejlidnatější zemi světa jen 18.996 automobilů, o výrazných 23 % méně než před rokem. Takový výsledek firma absolutně nečekala, výsledkem čehož je vykázaná ztráta přes 1,6 miliardy juanů (5,1 miliardy korun).

Situace se nelepší, a tak majitel značky, čínská automobilka Beiqi Foton Motor Co plánuje prodat většinový podíl v této firmě. K dispozici nabízí 67% podíl v Borgwardu, aby nalákal nové investory, kteří by zajistili další budoucnost oživované značky.

Jestli bude mít někdo zájem, se teprve uvidí. Borgward je totiž v Evropě vlastně zapomenutá značka. A její zajímavá historie podle všeho moc nepomáhá ani v Číně, kde historické značky milují. Problémem může být navíc pověst, při premiéře na frankfurtském autosalonu v roce 2015 BX7 zklamal doslova tragickým zpracováním . A to se Borgward snažil tehdy stylizovat do role cenově dostupné prémie.

Borgward přitom pod vedením Fotonu plánoval zajímavou budoucnost. Vyrábět začal v Říši středu, kde během dvou let uvedl dvě SUV, BX5 a BX7, který posléze nabídl i ve formě plug-in hybridu. Letos se vrátil do Evropy , když začal prodávat auta ve své původní domovině, v Německu, odkud chtěl expandovat na další trhy starého kontinentu. A co víc, plánoval opět též vyrábět v Německu

Je však otázkou, zda vzhledem k současné situaci budou takové plány vůbec realizovány...