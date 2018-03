Pneumatika Goodyear Oxygene: Prý dokáže vyrábět kyslík. Díky fotosyntéze...

Americký pneumatikářský výrobce Goodyear se na letošním autosalonu v Ženevě docela činil. Kromě pneumatiky EfficientGrip Performance s technologií Electric Drive, která - jak název napovídá, byla speciálně vyvinuta pro požadavky elektromobilů, představila společnost také prototyp inteligentní pneumatiky. Dle výrobce má řešit co možná nejlépe symbiózu mezi ní a provozovatelem vozidla... Tím nejzajímavějším je ovšem pneumatika budoucnosti Oxygene.

První „živá“ pneumatika

Oxygene znamená kyslík. Pneumatika Oxygene počítá s využitím organických sloučenin, konkrétně živého mechu, který volně roste v prostoru bočnic pneumatiky. Mech jako takový obecně dokáže silně absorbovat vodu a vlhkost. A právě této vlastnosti pneumatika Oxygene využívá. Živý mech tady pohlcuje vodu a vlhkost z vozovky, ale pozor, to není vše. Dále s ní pracuje, a to tak, že ji využívá pro fotosyntézu a tedy doslova ve svých zelených částech (chloroplastech) vyrábí kyslík, který se následně uvolní do atmosféry. A to je opravdu pozoruhodné.

Goodyear tímto reaguje na informace Světové zdravotnické organizace (WHO), podle níž je více než 80 procent populace žijící v městských aglomeracích nuceno dýchat vzduch, jehož znečištění překračuje limity organizace WHO.

„Odhaduje se, že do roku 2050 by měly více než dvě třetiny populace žít ve městech. To samozřejmě povede ke zvyšování poptávky po dopravních sítích v aglomeracích,“ říká k celé záležitosti Chris Delnay, prezident společnosti Goodyear pro Evropu, blízký východ a Afriku. „Je jasné, že z toho důvodu budou čím dál větší požadavky kladeny na zelenější infrastrukturu, která bude hrát stále větší roli v rámci zejména městské mobily.“

Až 3000 tun ročně

Vlhkost a voda se do živých částí pneumatiky Oxygene dostává z běhounu. Současně se běhounem vstřebává také oxid uhličitý, který je vlastně pro rostliny potravou. Mech „zakořeněný“ v bočnicích oboje následně využívá k fotosyntéze a tedy výrobě kyslíku. Firma Goodyear uvádí, že ve městě velikosti Paříže s přibližně 2,5 miliony vozidel by to, pokud by všechna auta používala tyto organické pneumatiky, znamenalo roční produkci přibližně 3000 tun kyslíku, při současném pohlcení více než 4000 tun oxidu uhličitého.

Pneumatiky Oxygene ale mají ještě další pozoruhodnosti. Třeba se obejdou bez stlačeného vzduchu a je možné je vyrábět technologií 3D tisku z prášku, vzniklého recyklací starých opotřebovaných pneumatik. Tedy i výroba pneumatiky Oxygene by měla být mimořádně ekologická.

Pohlcování vody a vlhkosti běhounem má ale příznivý dopad i na jízdní vlastnosti. Tím, že by běhoun odebíral vodu při samotném odvalování se po povrchu mokré vozovky, docházelo by ke zlepšení přilnavosti běhounu k vozovce, což by mělo samozřejmě vliv na ovladatelnost vozidla a bezpečnost jízdy. Otázkou ovšem zůstává, jak by mech v pneumatice přežíval třeba v případě, že byste auto delší dobu nepoužívali, a to by stálo v suché garáži bez přístupu světla.

Jinou zvláštností pneumatiky je sběr energie, která je projevem fotosyntézy. Ta by u pneumatiky Oxygene nepřišla vniveč, ale využila by se pro napájení senzorů a elektroniky vozidla, případně osvětleného pásu na boku pneumatiky, který by sloužil také k upozorňování ostatních účastníků silničního provozu na záměry řidiče vozidla.