Pohled do soukromí jezdců formule 1: Co nevíte o hvězdách...

Novináři oficiálního webového portálu formula1.com položili v průběhu minulého roku pilotům F1 otázky, s nimiž se zřejmě ještě nikdy nesetkali. Vybrali jsme zajímavé odpovědi jezdců bez ohledu na jejich umístění v loňském šampionátu.

Co je pro vás oblíbeným adrenalinem?

Jednoho dne bych chtěl zkusit velkou rallye.

Horská kola, surfování a hraní golfu.

Nic. Mohl bych být pecivál, ale označení král pohody zní rozhodně lépe.

Plavat v ledovém jezeře! Typicky finské!

S kamarády máme fotbalový tým. Myslím, že o sobě mohu říct, že jsem dobrý útočník.

Dostatek vzrušení mám ve formuli 1. Takže nic, děkuji!

Rafting. Když se k vám blíží obrovská vlna, je to vzrušující a děsivé.

Živá hudba. Jsem často na koncertech a hraju na air quitar.

Co by měl každý alespoň jednou v životě zkusit?

Strávit pár měsíců offline.

Řídit vůz formule 1. Je to pocit, který bych chtěl, aby zažila celá má rodina.

Jen na jeden den zastavit čas.

Pro mě je to řídit vůz formule 1. U jiného člověka to může být bungee jumping nebo let na Měsíc!

Cestovat do různých míst, aby viděl jiné kultury a pokusil se je pochopit.

Levné potěšení, tedy bungee jumping.

Závodit s formulí 1!

Řídit vůz F1. To nic nepřekoná.

Parašutismus. Ten pocit není přirozený, je to jako z jiného světa.

Co byl váš nejhorší nákup?

Možná další nabíječka na telefon, trochu zbytečná věc.

Nesnáším tuhle činnost, takže procento špatných nákupů je téměř nulové.

Špatné spodní prádlo.

Typický nákup ve spěchu na letišti. Sluchátka, u kterých jsem už předem věděl, že je nepoužiji. Stejná věc se mi stala pár let zpátky s ne úplně levnými hodinkami.

Loni v Monaku u samootevíracího deštníku. Když jsem ho chtěl otevřít, tak praskl! Moje nejhorší nákupy jsou ale pořád levné.

To je dlouhý seznam. Například jsem pořídil elektrický vrtulník pro svého psa.

Jsem přemýšlivý zákazník, takže zatím žádná špatná investice.

Od chvíle, co jsem si začal sám vydělávat peníze, bývám velmi opatrný. Možná hloupé tričko.

S penězi nakládám celkem chytře.

Co bylo nejlepší na tom, být dítětem?

Nevědět, čeho se bát.Měl jsem rodiče, kteří mi vždy pomohli.

Žádná zodpovědnost.

Nikdo o vás nepíše hloupé příběhy. Jste sami sebou a děláte blbosti.

Můžete dělat věci a neřešíte důsledky, protože se o vás stará někdo jiný.

Nemusíte platit účty a odpovídat na stovky e-mailů.

Energie, kterou jste měli, a bez jakýchkoliv povinností.

Co o vás psali učitelé do hodnocení?

Prý se nerad učím, jsem trochu lenivý. Přesto se mi povedlo projít hravě všemi zkouškami.

Je drzý!

Každý rok to bylo pořád to samé. Pokud bych se více snažil, mohl bych být prý lepší. Já tyhle poznámky tak nenáviděl.

Protivný kluk, který nedává pozor.

Měl bych více studovat. Jenže já a knihy…

Mám se uklidnit a více studovat.

Má dobrý potenciál, ale musí se více snažit.

Příliš mluví.

Jakou schopnost byste měl nejraději?

Umět létat. Dost by mi to usnadnilo život.

Jen si to představte – roztáhnete ruce a odletíte přímo z okruhu. Ale jen v případě, že by to neobnášelo mít na sobě nějaký divný oblek nebo plášť.

Mít schopnost létat.

Takový mix Ironmana a Spidermana. Měl bych sítě a trysky. Určitě ne nic, kde bych musel nosit těsné kalhoty.

Jen roztáhnete křídla a letíte. Představte si to, žádná letiště a hloupé čekání u přepážek.

Rozhodně být neviditelný. Jen si představte, co bych mohl vidět nebo slyšet, aniž by o tom někdo věděl.

Supermane, tady jsem!

Kdo by odolal pokušení dostat se vlastní silou do vzduchu.

Mohu říct rychlejší motor? Dalo by se to brát jako superschopnost?

Rád bych uměl létat.

Z čeho máte strach?

Mám rád riziko, ale pokud ho mám pod kontrolou.

Z hadů.

Nejsem fanouškem pavouků a žraloků.

Z pavouků. Když nějakého vidím, změním se na malou ječící holku.

Nešel bych blízko hadů.

Nedávno jsem přišel na to, že trpím trypofobií. To je strach ze shluku otvorů.

Dokážou mě vyděsit pavouci.

Medúzy, jsou strašné.

Obvyklé věci: hadi, žraloci a pavouci.

Sbíráte něco jako koníček?

Svoje přilby a kšiltovky.

Trofeje a tituly.

Peníze. Myslím, že je to dobrá věc na sbírání.

Poháry. Loni se začaly hrnout.

Pro každou důležitou událost v životě si koupím hodinky. Každé jsou nějakým způsobem významné. Zatím jich mám dvacet.

Jako dítě jsem měl v pokoji všechny trofeje z motokár. Teď už jsou pryč.

Zvláštní magnety, které si dávám na lednici.

Dříve jsem sbíral modely motocyklů Valentina Rossiho. Jako dítě také zátky, kterými zavřete lahev vína. Pořád nevím, proč jsem to dělal…

Jaké tři osoby byste si pozval na večeři?

Enzo Ferrari, Audrey Hepburn a Albert Einstein. To by byla zajímavá konverzace.

Muhammad Ali, Michael Jordan a Rafael Nadal.

Donald Trump, Usain Bolt a Marilyn Monroe.

Donald Trump, Vladimir Putin a Kim Čong-un. Bylo by hezké položit jim pár otázek.

Ayrton Senna, Michael Schumacher, Pablo Escobar.

Elvis Presley, Jim Clark a Abraham Lincoln.

Máte pro něco slabost?

Čokoláda.

Hamburgery. Mám je místo sladkostí.

Když se nemusím držet od toho hnědého sladkého pokušení, kterému se říká čokoláda.

Vrhnu se po jakémkoliv druhu tiramisu.

Bonbony. Cukroví.

Tiramisu. Od rána do večera.

Čokoláda. Myslím, že stejně jako každý pilot.

Jakou knihu jste četl naposledy?

Asi před rokem autobiografii Andre Agassiho.

Rafa, životopis Rafaela Nadala. Skvělý chlap.

Biografii Johana Cruyffa, slavného nizozemského fotbalisty. Dále jeho knihu o trénování týmu.

Mám knihu o Donaldu Trumpovi. Je dobré trochu znát amerického prezidenta.

Nikdy jsem nepřečetl knihu od začátku až do konce. Zatím.

Urbrands od španělského autora Rista Mejideho. Je o budování značky způsobem, jakým se staví město.

Mám za sebou všechny klasiky, noví autoři mě příliš neberou. Soustředím se na zprávy od závodního inženýra.

Co ještě zaznělo

V anketě zazněly i další otázky, ale vtipných odpovědí na ně nebylo tolik. Přinášíme vám výběr toho, co ještě někteří piloti F1 odpovídali na jiná témata.

Když v roce 2016 prohrál německý fotbalový tým s Francií v semifinále evropského šampionátu.

Jsem si jistý, že je to jedna z těchto tady.

Jaký druh hudby poslouchám během závodu.

Každý závodní víkend se mě ptají na divné otázky. Nemohu si je všechny pamatovat a velmi rychle zapomínám.

Lyžování na Aljašce.

Kdo je kdo?