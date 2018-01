Pamatujete polskou značku Syrena? Měla se vrátit, projekt retro autíčka ale strádá...  

Polský automobilový průmysl je sice co do výroby bohatý, u našich severních sousedů vyrábí Fiat, Opel nebo Volkswagen, lokálních značek ale co by jeden pohledal. Leda Solaris zaměřený na autobusy, Honker , zkrachovalý specialista na offroady, nebo výrobce superaut Arrinera . Od padesátých let ale v Polsku fungovala značka Syrena, kterou se nadšenci rozhodli před pár lety oživit. Na dokončení projektu ale bohužel zatím stále nedošlo.

Za projektem stojí jistí Zygmunt Fabisiak a Mieczyslaw Wosko, kteří byli podpořeni polskou firmou AMZ Kutno zaměřenou na stavbu speciálních vozidel pro záchranné služby nebo armádu. Ti se rozhodli využít retro vlny, a tak automobil nazvaný S201 GT vybranými detaily odkazoval na původní Syreny. Karoserie byla podle dostupných zpráv laminátová, poháněná byla přední kola. Vedle prezentované třídveřové varianty vznikly i projekty na další odvozené verze, plánoval se dokonce sporťáček s uprostřed uloženým motorem, targa nebo miniauto.

Video

Projekt odstartoval v roce 2012, kdy byl dokonce podpořen polskou vládou. Jednalo se totiž o první homologovaný automobil po padesáti letech, který byl kompletně vyvinutý a postavený v Polsku. První pojízdný prototyp byl hotový dva roky na to, nejvíce se vůz prezentoval v roce 2015. Tehdy však byl stále zahalen tajemstvím. Pořádně se nevědělo ani o motoru v útrobách, spekulovalo se však o využití zážehové čtrnáctistovky o výkonu 90 koní (66 kW) původem od Opelu.

Jenže právě agregát se podle všeho stal důvodem, proč se připravovaný projekt nakonec stále nedočkal realizace. Výroba měla odstartovat v roce 2016, postupně měla narůst z 50 aut postavených za rok na 300. V průběhu prací vstoupila v platnost emisní norma Euro 6, které se vůz nebyl schopen přizpůsobit. A bude to ještě horší, s příchodem přísnějších norem v průběhu letošního roku.

A nebyl to vlastně ani jediný problém. Automobil kvůli právům nakonec nemohl použít jméno Syrena, a tak musela být využita zdrobnělina Syrenka. Zatím tak zůstalo u několika postavených prototypů, z nichž jeden dokonce závodil v driftovacích soutěžích. Na začátku roku 2018 ale můžeme jen spekulovat, zda se sériové verze novodobé Syreny vůbec někdy dočkáme.

Bylo by to každopádně zajímavé oživení na silnicích. Původní Syrena 100 se vyráběla mezi lety 1957 a 1960, později následovaly modernizované verze, pojmenované postupně 101 až 105. Délka kolem čtyř metrů a rozvor 2,3 metru zůstával zachován, původní dvoudobý dvouválec však byl v průběhu let nahrazen dvoutaktním tříválcem. Výroba auta pojmenovaného podle víly chránící dle pověsti řeku Visla u města Varšava nejprve probíhala právě ve Varšavě, v automobilce Fabryka Samochodów Osobowych (FSO). Mezi lety 1972 a 1983 pak model pojmenovaný Syrena 105 produkoval závod Fabryka Samochodów Małolitrażowych (FSM) v městě Bílsko-Bělá.