Takovou chybu už nikdy neuděláme, říká Volkswagen

Koncern Volkswagen sklidil značnou kritiku za to, že ovládání teploty ve voze a hlasitosti rádia pod displejem nebylo u golfu VIII. generace před modernizací vůbec vidět, protože mu chybělo podsvícení. Hladká haptická tlačítka na ramenech volantu na tom nebyla o moc lépe, stejně jako idea udělat všechno ovládání dotykové, nebo ještě lépe, v displeji.

S faceliftem golfu a dalších modelů, využívajících modul displeje s dotykovým panelem pro ovládání teploty a hlasitosti, část problémů zmizela. Pořád je však třeba téměř všechno nastavování vozu provádět v centrálním displeji místo tlačítek, která byla chloubou golfu VII. generace či octavie III. generace.

„Od ID.2all nadále budeme mít fyzická tlačítka pro pět nejdůležitějších funkcí – hlasitost, teplotu na každé straně auta, rychlost ventilátoru a dvojblinkry – pod displejem. Budou ve všech autech, která od teď postavíme. Už nikdy neuděláme tuhle chybu,“ že by všechno bylo dotykové, řekl Andreas Mindt, šéfdeignér Volkswagenu.

„Na volantu budeme mít fyzická tlačítka. Nebudete už muset hádat. Je tam zpětná vazba, je to skutečné a lidem se to líbí. Upřímně – je to auto, ne smartphone,“ dodal.

Automobilka Volkswagen už v minulosti slíbila návrat tlačítek a ze slov šéfa čínské divize značky Ralfa Brandstättera vyplývá, že za tím stojí zejména Evropa. Zdejší zákazníci mají radši „tlačítka s haptickou odezvou, dlouhodobou bytelnost a jízdní dynamiku“. V Číně naopak zákazníci upřednostňují „umělou inteligenci, připojení k internetu, hlasové ovládání a chytré kokpity“.

Může za tím do značné míry stát průměrný věk zákazníků. Brandstätter vyzdvihnul, že zatímco v Evropě je průměrný věk zákazníka elektromobilu 56 let, v Číně je to 35 let. I právě kvůli zákaznickým preferencím – kromě rozdílných regulací a nákladů – auta, která koncern Volkswagen vyvine pro čínský trh, nejsou prodávána v Evropě.

