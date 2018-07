Porsche Macan po faceliftu: Sportovnější design podle 918 Spyder a nová výbava  

Velké SUV Porsche Cayenne se v průběhu let ukázalo jako úspěšný model, a tak mu automobilka v roce 2014 přivedla menšího bratra, Macan. Vůz sdílející platformu s první generací Audi Q5 se také projevil jako populární, což potvrzuje více než 350.000 jeho prodaných kusů. Po čtyřech letech je ale čas na modernizaci, která na trh přijde do konce roku. Co všechno změnila?

V první řadě design. Nejvýrazněji se změnila záď, kde se nově objevil vodorovný světelný pás spojující koncová světla po vzoru dalších modelů značky. To příď zůstává hodně podobá jako dosud. Najdeme tu však standardně dodávané diodové světlomety a přepracovaný nárazník s nově pojatými chladicími otvory, který Macan opticky rozšiřuje.

Automobilka tvrdí, že designové změny se inspirovaly u 911 a 918 Spyder, přičemž cílem úprav bylo udělat Macan sportovnější. Nové křivky pak jistě obzvlášť vyniknou v nově nabízených lacích Miami Blue, Mambra Green nebo Dolomite Silver.

Důležité změny se odehrály také uvnitř. Novinkou je rozměrná dotyková obrazovka multimediálního systému s úhlopříčkou 11 palců, která si vyžádala přepracování středového panelu – kvůli jejím rozměrům se výdechy ventilace přesunuly z jejích boků pod ni. Za příplatek pak můžete dostat „sportovní GT volant“ s odlehčenými rameny jak z 911.

Z hlediska příplatkové výbavy je novinkou asistent pro jízdu v koloně, který kombinuje funkce adaptivního tempomatu a udržování v jízdním pruhu. Řidiči usnadňuje řízení až do rychlosti 60 km/h.

Úpravy v rámci modernizace se dotkly i podvozku. Cílem bylo podpořit neutrální chování a zvýšit komfort při zachování jízdní stability. V zavěšení se objevily nové hliníkové prvky pro snížení hmotnosti, nové izolační materiály zase potlačují hluk, zatímco nové příplatkové brzdy s wolframovým povrchem zlepšují brzdné schopnosti. A změnilo se i řízení nebo pneumatiky, které byly nově vyvinuty. Nadále přitom zůstanou širší vzadu.

Naopak o změnách pod kapotou Porsche ve vydané tiskové zprávě nemluví, dřívější zprávy ale naznačují, že v rámci faceliftu z nabídky zmizí dieselová verze. Základní Macan si pak z hlediska výkonu má pomoci někam k 221 kW, zatímco v útrobách Macanu S a Macanu Turbo se mají objevit nové šestiválcové motory.

V prvním případě půjde o třílitr z Panamery, který bude vyladěn na nějakých 261 kW (z dnešních 250 kW). V druhém případě pak půjde o 2,9litrový agregát (kvůli klice zvládající vysoký výkon má kratší zdvih), který nahradí dosavadní 3,6litr. Navzdory downsizingu však vzroste výkon z dnešních 294 kW na nějakých 324 kW.