Porsche vyplňuje nabídku Panamery. Co nabízí nová verze GTS?  

Porsche sice na začátku roku odstranilo z nabídky Panamery naftovou variantu, jinak ale portfolio verzí tohoto modelu postupně rozšiřuje. Nejnověji odhaluje provedení Panamera GTS, která je dostupná ve formě fastbacku i odvozeného shooting braku. První na domácím německém trhu stojí 138.493 eur (cca 3,57 milionu korun), Panamera GTS Sport Turismo pak 141.349 eur (3,64 milionu Kč).

Srdcem Panamery GTS je čtyřlitrový vidlicový osmiválec s dvěma turbodmychadly, který je naladěn na 338 kW a 620 N.m. Jedná se tak o vyplnění mezery mezi šestiválcovou Panamerou 4S (324 kW) a osmiválcovou Panamerou Turbo (404 kW). V takové výkonové relaci byl doposud leda tak šestiválcový plug-in hybrid Panamera 4 E-Hybrid (340 kW).

Motor vyzbrojený kvůli emisním normám filtrem pevných částic spolupracuje s osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou PDK a pohonem všech kol. Výsledkem této kombinace, spolu se standardně dodávaným balíčkem Sport Chrono je fakt, že Panamera GTS zrychlí z 0-100 km/h za 4,1 sekundy. Maximální rychlost činí 292 km/h, respektive 289 km/h u kombíku Panamera GTS Sport Turismo.

Panamera GTS chce zdůraznit hlavně sportovní charakter tohoto auta, proto vedle osmiválcového motoru do vínku dostala také sportovní podvozek. Standardem je adaptivní vzduchové odpružení, snížené o 10 mm, navíc sportovněji naladěné. O zastavení se pak starají poctivé, 390mm kotouče vpředu, respektive 365mm vzadu.

Novinku poznáte také podle vzhledu. Součástí výbavy je balíček Sport Design s černými detaily po celé karoserii nebo 20palcová kola. Vnitřek zase sází na černou alcantaru a obložení anodizovaným hliníkem. Připlatit si pak lze o kontrastní prvky v interiéru.

Porsche navíc slibuje bohatou výbavu, v níž se u Panamery vůbec poprvé objevuje také head-up displej. K dispozici je dále adaptivní tempomat nebo na přání dodávané natáčení zadní nápravy.

Verze GTS je zkratkou pro Gran Turismo Sport, přičemž Porsche toto označení používá už od šedesátých let. Začalo to 904 Carrera GTS v roce 1963, po němž následovaly 924 GTS a 928 GTS. V roce 2007 se k označení firma po letech vrátila, modelem 911 Carrera GTS. Panamera pak variantu GTS nabídla již v první generaci , a to počínaje rokem 2011. Poháněná byla též osmiválcem, avšak atmosférickým, o objemu 4,8 litru.