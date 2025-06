Levné elektromobily z Číny? Země prý zaplavuje svět podvodnými ojetinami

Poslední dobou se hodně píše o způsobu, jakým čínské automobilky uměle zvyšují prodeje. Zažil se pro to název „ojetiny s nulovým nájezdem“, což vysvětluje i samotný princip. Automobilky na oko prodají nové vozy, které jsou přihlášeny, a tím se dostanou do statistik. Auto se pak prodá dále za nižší cenu jako ojetina, a to klidně se slevou i přes 30 %, ačkoliv reálně nemá najeto vůbec nic. Nejde tedy o nic, co bychom neznali z Evropy, ale v Číně se to děje v mnohem větším měřítku.

Týká se to vozů kategorie NEV, tedy elektromobilů, plug-in hybridů a sériových hybridů, na které výrobce dostane od centrální a lokální vlády finanční dotace. Ačkoliv se tedy auto prodává za nižší než ceníkovou cenu, výrobce na něm netratí. Pro lokální vlády jde dokonce o žádané schéma, protože si pak mohou zapsat vysoká produkční čísla své provincie či města a splnit tak požadavky dané centrální vládou v Pekingu. Podle průzkumů se tato praktika potvrdila na minimálně dvaceti různých místech v Číně a to už od roku 2019. Úřady ji pomáhají mimo jiné i rychlým přiřazováním registračních značek, které jsou v mnoha městech nějakým způsobem limitované, nebo se dokonce přidělují v loteriích.

Problémem pak je, že trh je zasycen v podstatě novými vozy, které ale stojí podstatně méně. To opět tlačí cenu dolů a samozřejmě se to podepíše na zůstatkové hodnotě vozů, které si jejich klienti koupili normálně jako nové. Na trhu přeplněném automobilkami i modely ale už prostě není kapacita pro další zvyšování prodejů. Velká část aut, zejména modely, o které je menší zájem doma, proto zamíří také na export, což je opět podporováno místními úřady. Ty vydávají licence na vývoz a pomáhají s financováním i infrastrukturou. Externí vývozci mají na jednom voze marži v průměru kolem 30.000 Kč a míří většinou do zemí Blízkého východu nebo střední Asie.

Některé země se přísunu podezřele levných čínských elektromobilů začínají dokonce bránit. Rusko zakázalo dovoz ojetin s nulovým nájezdem z Číny v roce 2023. Něco podobného zvažuje Brazílie, kde se letos prodeje čínských NEV vozů nejspíše dostanou až na 200.000 kusů, nárůst o 40 % proti předchozímu roku. To dělá asi 8 % celkových nových registrací na jednom z největších trhů světa.

Co zní jako výhodná situace pro zájemce o levný elektromobil, ale podle tamních odborníků i firem může zemi uškodit. Podle nich Čína využívá nízkých celních bariér Brazílie k zvýšení svého exportu místo investování do výstavby lokálních továren a vytváření pracovních míst. Lobují u brazilské vlády, aby urychlila o rok plán zvýšení brazílského cla na všechny dovozy EV na 35 % ze současných 10 %. Automobilka BYD sice již továrnu v Brazílii má, dočkala se však kritiky za zneužívání lokálních pracovníků a podmínky „připomínající otroctví“.

Právě BYD podle nových zpráv omezuje výrobu v čínských továrnách a ruší noční směny, protože má příliš mnoho vozů na skladech. Dealeři automobilky mají auta na skladech v průměru 3,21 měsíce, což je nejvíce z čínských značek, průměr tam je 1,38 měsíce. Ačkoliv v posledních měsících BYD znovu zavedl mohutné slevy na 22 modelů, prodeje nejsou tak rychlé, jak vedení očekávalo. BYD na domácím trhu prodal mezi lednem a květnem 1.151.919 vozů, což je nárůst o 11 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

Experti kvůli tomuto zjištění začínají také zpochybňovat, jestli jsou čísla prodaných vozů v Číně skutečná. V zemi, která je proslulá podvody všech myslitelných druhů, by ani lhaní na takto vysoké úrovni nebylo ničím nečekaným. Ostatně pochybnosti panují i o skutečném počtu obyvatel v zemi, lišit se prý mohou až o stovky milionů. Pokud se pochybnosti o skutečných prodejích elektrifikovaných vozů provalí, bude to velká rána pro zlepšující se pověst automobilové produkce Číny.

