TEST Jeep Grand Cherokee 4×e: Když nechcete range rover

Kdybyste se zeptali některých mých kolegů, co si myslí o posledním Grand Cherokee, rozhodně není jisté, že byste slyšeli slova chvály. Ostatně, složení luxusních SUV na českých silnicích tomu do značné míry odpovídá – člověk spíš potka nějaký range rover než Jeep Grand Cherokee.

Jakožto fanoušek značky Jeep jsem tedy nemohl vynechat příležitost zjistit, co za tím stojí, a půjčil jsem si k tomu Grand Cherokee 4×e nejnovější, páté generace WL. Ta se prodává už od roku 2021, takže není zrovna nováčkem, ale zatímco v USA ji dostanete i s 3,6l vidlicovým šestiválcem Pentastar, u nás je k mání jen s plug-in hybridem.

Jestli to je dobře nebo špatně, rozeberu v následující kapitole – teď se na „grand číro“, jak se mu mezi fanoušky říká, pojďme podívat po stránce designu.

Jeep Grand Cherokee 4xe zpoza volantu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

Zvenčí není moc co představovat, Grand Cherokee WL jsme za ty roky, co je na světě, viděli už snad všichni. Přesto na něm pár věcí zaujme. Líbí se mi třeba, že i oficiálně do Evropy importovaný kousek má tzv. side marker lights, boční obrysová světla, v předním nárazníku oranžová a svítící.

Ono to není nic proti ničemu, vůz je sice musí mít až od šesti metrů délky, ale kratším autům jejich použití nic nezakazuje. U ohromné spousty aut však vídám tyhle obrysovky různým způsobem zaslepené. Přitom každé auto někdy může parkovat na vesnici trochu „na ráně“ a díky odrazce je v noci pro projíždějící řidiče lépe viditelné. A také ho ve tmě dřív uvidíte, kdyby vám jeho řidič nedal přednost – stejně jako cyklistu, jehož bicykl má ve výpletech kol oranžové odrazky, ve srovnání s kolegou bez nich.

Zpátky ale k téměř pětimetrovému bílému SUV. Co mě příliš netěší, je, že s cenou 2,4 milionu korun má vpředu levné reflektorové LEDky, nikoliv matrixy. Ony tedy nefungují úplně špatně, můžete si je seřídit šroubovákem pod kapotou a taky tu jsou klasické přední mlhovky, pomáhající i do zatáček. Ale aspoň projektory by dojem, který příď tohoto granda dává, vylepšily, když už se Jeepu nechtělo vyvíjet matrixy, protože na americkém trhu uplatnění z legislativních důvodů dlouho najít nemohly.

Jeep Grand Cherokee 4×e | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Jednadvacetipalcová kola jsou hezká a k celku skvěle ladí, nepůsobí tu ani o palec větší, než by být měla. Pneumatiky šířky 275 mm mohou překvapit, ale pohled do tabulky technických dat je vysvětlí – přes 2,5 tuny provozní hmotnosti a 381 koní plug-in hybridního ústrojí potřebuje pořádnou styčnou plochu s asfaltem. Těší mě také, že snadno nacházím v tomto rozměru gumy jak pro dynamickou jízdu na silnici, tak i pro použití v lehkém terénu, a navíc v akceptovatelných cenách od cca 6 do 8 tisíc korun za kus.

Vzadu jsem samozřejmě zjišťoval, jak fungují lampy. Grand Cherokee totiž má poměrně dost místa nahoře, ale také dodatečná světla dole v nárazníku. Mám radost z párových couvaček i mlhovek dole, ale trochu mě mrzí, že blinkr ani brzdové světlo nejsou protaženy až na páté dveře, nýbrž svítí jen na pevné části karoserie.

Jeep Grand Cherokee 4×e | Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Když už jsme vzadu, mrkněme do kufru. Elektrická vrata jsou samozřejmostí, ale všimněte si ve fotogalerii, kde je tlačítko – zevnitř na levém D-sloupku. Sice tu konečně nenajdete přepákování, zavírající elektricky kufr proti klasickým plynovým vzpěrám, jako to měla minulá generace Chrysleru Grand Voyager, v Evropě prodávaného jako Lancia Voyager, ale to nezvyklé umístění tlačítka pro zavření zůstalo.

Zavazadelník možná neoslní rozměry, i když hodně přes 500 litrů základního objemu není málo, ale moc mě těší jinou věcí – pod podlahou se našlo místo na rezervní kolo. Jeep zkrátka opravdu počítá s tím, že s jeho auty budou lidé jezdit i mimo asfalt.

Naměřené rozměry zavazadelníku Délka u podlahy/pod platem 1.046/965 mm Výška pod platem/maximální 416/757 mm Šířka mezi podběhy 1.113 mm Výška nakládací hrany 813 mm

Tlačítek jako kdysi

Při otevírání různých dveří stojí za zmínku, že grand na vzduchovém podvozku velmi rychle sjede dolů, aby se vám snáze nastupovalo či nakládal náklad. Už ale šplhám do sedačky řidiče a cestou si nemůžu nevšimnout panelu, který mě moc těší – u řidičova levého kolene je nejen kolečko k ovládání světel, ale i dvě tlačítka zvlášť na přední a zadní mlhovky, klasický fyzický ovladač jasu podsvícení displejů a možnost volit, jak se bude chovat elektrické ústrojí.

Snad u všech ostatních plug-in hybridů se to musí dělat přes displej. Tady na to máte tři velké čudlíky. Bohužel na ně není přes volant vidět a musíte se je naučit, ale jsou tady.

Příští Range Rover Velar bude elektrický a na silnici Marek Bednář Novinky

Milovníkům tlačítek se bude grand líbit, protože tu je spousta věcí, na které se dá sahat. Kromě panelu klimatizace se mi líbí také řada tlačítek nahoře nad centrálním displejem, kde je nejdůležitější kromě dvojblinkrů taky zapínání silné rekuperace po uvolnění plynového pedálu, vypínání hlídače čar na silnici a vypínání parkovacích senzorů, kdyby vás jejich pískání při pohybu ve vysoké trávě štvalo.

Když už jsem nakousl ty asistenty – na rozdíl od sledování čar není vypnutí „eurohlásítka“ rychlosti až tak snadné. Člověk to musí najít v displeji; když si zvyknete, máte to raz dva, ale zmáčknutí či delší podržení nějakého tlačítka na volantu, jak to umí Volvo, Ford, BMW či Hyundai, je přece jen bezpečnější možností.

Jeep Grand Cherokee 4×e | Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata

V interiéru musím vyzdvihnout také kvalitu použitých materiálů i slušné zpracování, stejně jako vynikající audiosystém značky McIntosh, spolupracující s výborným odhlučněním interiéru od obtékajícího vzduchu i ruchů zvenčí. Za tím stojí dvouvrstvá okna také u zadních bočních dveří, mimo jiné.

Barva prošívání ladící se dřevem – u nějž bych se nedivil, kdyby bylo vážně dýhou, protože je na omak příjemné – je elegantním detailem, stejně jako použití dýhy i na volantu nebo vzor prošívání ve výplních dveří.

Kde však chválit nemůžu, jsou sedačky. Kdo by čekal, že zapadne do měkkého křesla jako ve starých amerikách – nebo třeba současném Range Roveru Sport – byl by zklamán. Sedačky vypadají krásně, ale zejména jejich opěradla jsou tvrdá, a kdykoliv sednu za volant, mám dojem, jako bych se opíral o jakousi vypouklinu. Po hodině a půl si na to člověk zvykne, zejména když ho masíruje snad tucet polštářků, ale konkurence umí se stejně kvalitní masážní funkcí udělat opěradla měkčí.

Stejně tak infotainment má své mezery, jednak v kvalitě českého překladu a jednak občas i v rychlosti reakcí. Alespoň však Android Auto funguje dobře, k nabíjení mobilu si můžete vybrat mezi USB-A a USB-C a možnosti nastavení vozu jsou opravdu široké.

Podobně široké jsou i informace, které o autě dostanete. Když procházím přístrojový štít, nacházím mimo jiné i teplotu a tlak oleje, také náklon, natočení kol a spoustu dalšího. Jen je škoda, že některé věci rychlost nastavená v tempomatu je napsaná neskutečně mrňavým písmem.

Jeep Grand Cherokee 4×e | Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata