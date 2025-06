První myšlenka o MPV přišla v roce 1972. Měla chlípné jméno a inspiroval i Renault

Ačkoliv se za první moderní sériově vyráběné MPV považuje Renault Espace, myšlenka, kterou tento segment dodnes sleduje, je mnohem starší. Základem je naplnění potřeby převážet více cestujících, většinou sedm. Jenže současná technika umožňuje vozu fungovat doslova jako obývací pokoj na kolech. To majitelé ocení zejména na dlouhých cestách. A právě s tímto poselstvím přišel v roce 1972 italský architekt a designér Mario Bellini.

Ten vytvořil studii s peprným názvem Kar-a-Sutra, na níž spolupracoval s automobilkou Citroën a výrobcem pneumatik Pirelli. Hlavní myšlenkou bylo dostat do ulic mobilní obývací pokoj, přičemž plochá platforma umožňovala pestré konfigurace sedadel pro nejrůznější aktivity. Hosté tak mohli zaujímat nespočet poloh, podobně jako obsahuje známá kniha Kámasútra. Věříme, že většinu v ní vyobrazených pozic by uvnitř vozu šlo realizovat – tedy za předpokladu, že máte dostatečně ohebná těla.

Druhým záměrem bylo vyjádřit myšlenku, že vůz je jakýmsi přechodným zázemím mezi prací a domovem, případně cílovou destinací na delších cestách. Velké množství sedadel zároveň upozorňovalo na fakt, že mobilita jednotlivců v dlouhodobém horizontu narazí na kapacitní limit a lidé budou muset jezdit ve větším počtu. Přitom koncept sdílené dopravy přišel teprve nedávno. Stejně tak možnost panoramatických střech, které – stejně jako Belliniho koncept – umožňují bezprostřední výhledy na krajinu kolem.

Ve studii Kar-a-Sutra zprostředkovává spojení s okolním světem bohaté odnímatelné prosklení. Protože myšlenka vozu je sama o sobě složitá, výsledné provedení karoserie mohlo zůstat minimalisticky jednoduché. Z boku je ihned patrný vliv Citroënu, který napodobil vroubkovaný design modelů Méhari a HY. Provedení přídě a následné spojení s čelním sklem nápadně připomíná právě Renault Espace.

Protože jde pouze o statický výtvor, nepotřebuje motor ani sofistikovanou palubní desku – i když ta je vpředu naznačena velkou odkládací plochou, a dokonce měla i volant. Ani design sedadel nikterak přehnaný. Jde o velké polštáře čalouněné do nadrozměrných plyšových vaků, přičemž zadní řada zahrnuje i komfortní podnožku.

V té době mohl mít Bellini stěží představu, co se na palubě moderních MPV objeví. Zatímco on uvažoval nad polovinou klavírního křídla, moderní doba přinesla do interiérů lednice, vysavače, televize, herní konzole – a v případě ultra luxusních provedení i kávovar.

