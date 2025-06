Náročná Akropolis rallye před startem: Co udělá Evans s náskokem?

Ikonická soutěž se vrátila do světového šampionátu po osmileté pauze v roce 2021 a letos slaví další návrat. Ze zářijového data v předchozích čtyřech letech se znovu koná ve svém tradičním letním termínu.

Kudy vedou cestičky?

Letos se rallye vrací do řeckého hlavního města Athén, kde se ve čtvrtek večer uskutečnil startovní ceremoniál a zahajovací superspeciál v srdci města. Páteční část soutěž začne na západě třemi rychlostními zkouškami na známých silnicích kolem Loutraki. Zde se poté odehraje odlehlý servis, než se na trase zpět na sever do servisního parku v Lamii uskuteční další tři zkoušky. Patří sem i erzeta Stiri, která se naposledy jela v roce 1997. Sobota je nejdelším dnem rallye a skládá se ze smyčky tří rychlostních zkoušek jižně od Lamie, které se pojedou dopoledne a odpoledne, po obou stranách poledního servisu. V neděli se dvakrát pojedou dvě rychlostní zkoušky severozápadně od Lamie, po obou stranách servisu; zbrusu nové Smokovo a dobře známý Tarzan, jehož druhý průjezd slouží jako závěrečná Power Stage. Na tomto úseku získává pět nejrychlejších jezdců od pěti do jednoho bonusového bodu.

Před rokem byl na náročné šotolinové rallye, která uzavře první polovinu sezony, nejrychlejší úřadující šampion Thierry Neuville. V aktuální sezoně se ovšem sedmatřicetiletému Belgičanovi příliš nedaří. Průběžně je až pátý se ztrátou 50 bodů na Evanse. „Doufám a věřím, že už zažijeme vydařený víkend. Zasloužíme si to, celý tým tvrdě pracuje," uvedl Neuville, který očekává tradičně náročnou rallye. „K úspěchu musíte být konzistentní a vyvarovat se problémů. Je to přitom drsná rallye, na které můžete mít snadno defekt a poškodit auto,” řekl Neuville, jenž v Řecku vyhrál již dvakrát.

Protáhne Toyota šňůru výher?

Jezdci na toyotách vyhráli letos všech šest soutěží - Sébastien Ogier to dokázal třikrát, Elfyn Evans dvakrát a Kalle Rovanperä jednou. Z této trojice nevyhrál v Řecku pouze Evans.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu):„Měli jsme v Řecku důležitý test se všemi jezdci, protože se snažíme udělat další krok s vědomím, že i naše konkurence tvrdě pracuje. Řecko může našim jezdcům dobře vyhovovat, protože silnice jsou tam o něco širší a rychlejší než na Sardinii a otevírání silnice obvykle nebývá tak náročné. Elfyn, Seb a Kalle budou potřebovat velmi dobrý pátek, aby se udrželi v boji po zbytek soutěže.“

Elfyn Evans:„Akropolis je další z náročnějších šotolinových rallye v kalendáři s tvrdým a kamenitým podkladem a spoustou volných kamenů. Jedeme tam v jiném ročním období než obvykle, takže může být velmi horko a náročné pro auta i pneumatiky. Náš výkon byl na Sardinii lepší a doufáme, že jsme v testování dosáhli dalších zlepšení a budeme konkurenceschopnější.“

Kalle Rovanperä:„Je to rallye, která pro nás v minulosti byla docela dobrá, a pokusíme se bojovat o další silný výsledek. Styl rychlostních zkoušek a povrch se trochu liší od Sardinie a při velkém tlaku to může být pro pneumatiky těžší. Minulý týden jsme měli možnost testovat v Řecku, abychom na tom zapracovali a neustále vylepšovali vůz pro tyto podmínky.“

Sébastien Ogier:„Výzvy v Řecku se tolik neliší, s vysokými teplotami a drsným a kamenitým povrchem, a doufejme, že v těchto podmínkách budeme opět silní. Vzhledem k našim pozicím na silnici by to pro tým mohl být opět náročný pátek a tentokrát pojedu druhý. Takže by mohlo být ještě těžší tuto soutěž vyhrát, ale nikdy se žádné výzvy nebojím, takže uvidíme, co všechno dokážeme.“

Akropolis ralllye • Zdroj: FIA World Rally Championship

Žerty Prokopa na startu

Tři týdny po svém pódiovém umístění v kategorii WRC2 na Italské rally na Sardinii se posádky Škoda Roberto Daprà-Luca Guglielmetti a Martin Prokop-Michal Ernst vracejí do akce. S vítězstvím v dané kategorii na domácí půdě cestují Italové na řeckou Acropolis rallye jako jedni z kandidátů na přední příčky. „Bude to další náročná soutěž,“ usmívá se čtyřiadvacetiletý Daprà. „Tak to zkusíme. Uvidíme.“ Posádka týmu Delta Rally Team skončila loni v Řecku na sedmém místě kategorie WRC2.

Pro českého matadora Martina Prokopa, který pojede s vozem Škoda Fabia RS Rally2 svého rodinného týmu, znamenalo třetí místo v kategorii WRC2 na Italské rally na Sardinii nejlepší výsledek od sezóny 2023. Dvaačtyřicetiletý juniorský mistr světa v rallye z roku 2009 doufá v Řecku v další dobrý výsledek. „Tyto náročné závody jsou pro nás jako stvořené,“ žertuje. Další dvě posádky jedoucí s vozy Škoda se budou snažit odčinit smůlu z italské rally na Sardinii. Bývalý mistr světa kategorie WRC2 Fin Emil Lindholm a jeho spolujezdkyně Reeta Hämäläinen z týmu Toksport WRT potřebují dobrý výsledek, aby si vynahradili nedokončenou soutěž na Sardinii. Na stejné rallye přišli o možné vítězství v kategorii WRC2 také Lauri Joona a Samu Vaaleri. Posádka týmu MS Munaretto z Finska cestuje do Řecka s jasným záměrem napravit si reputaci.

Za volantem vozu Škoda Fabia RS Rally2 týmu RaceSeven se vrací do akce Gus Greensmith, aktuálně čtvrtý jezdec v celkovém pořadí kategorie WRC2. Brit, kterého jako obvykle naviguje Švéd Jonas Andersson, má vynikající pozici v boji o korunu kategorie WRC2. Řecká rally Acropolis je pro Greensmitha teprve třetí nominovanou soutěží. Spolu s navigátorem Jonasem Anderssonem vyhráli v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni a v Portugalsku skončili třetí. Estonská juniorská posádka týmu Toksport WRT ve složení Robert Virves a Jakko Viilo naopak čeká v sezoně 2025 čeká na svůj první skutečný úspěch. Celkem se do soutěže přihlásilo 17 posádek jedoucích s vozy Škoda.

Program Akropolis rallye:

Čtvrtek 26. 6. - 17.05 RZ1 (1,50 km).

Pátek 27. 6. - 6.28 RZ2 (26,76 km), 7.31 RZ3 (12,90 km), 9.28 RZ4 (26,76 km), 13.29 RZ5 (19,58 km), 15.50 RZ6 (24,18 km), 18.31 RZ7 (11,58 km). Etapa celkem 123,26 km.

Sobota 28. 6. - 7.22 RZ8 (24,58 km), 9.05 RZ9 (19,48 km), 10.32 RZ10 17,66 km), 14.22 RZ11 (24,58 km), 16.05 RZ12 (19,48 km), 17.32 RZ13 (17,66 km). Etapa celkem 123,44 km.

Neděle 29. 6. - 7.03 RZ14 (26,16 km), 8.05 RZ15 (23,37 km), 11.32 RZ16 (26,16 km), 13.15 RZ17 (23,37 km). Etapa celkem 99,06 km.

Průběžné pořadí (po 6 ze 14 soutěží):

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 133 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 114; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 113; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 108; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 83; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 63; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 44; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 31; 9. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 18; 10. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 12; 11. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 11; 12. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 13. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 8; 14. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 7; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 18. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 19. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 20. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 21. Kajetanovicz, (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 22. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 23. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 312 bodů; 2. Hyundai 243; 3. Ford 87.

Vedení v soutěži: Evans 33; Ogier 33, Tänak 23, Rovanperä 18, Neuville 4, Katsuta 2, Fourmaux 1.

Vyhrané RZ: Tänak 30; Rovanperä 25, Ogier 18, Evans 14, Fourmaux 11, Katsuta 8, Neuville 6, Munster 2.

Zdroj: Autorský text, video: FIA, foto: Redbullcontentpool, Toyota, Škoda Motorsport