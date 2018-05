Vymění prezident Miloš Zeman Škodovku za BMW či Mercedes? Ministerstvo pro něj nově shání i SUV

Prezident Miloš Zeman se dnes spoléhá na vozy mladoboleslavské značky Škoda, v roce 2015 si převzal černého Superba s 2.0 TSI pod kapotou, o dva roky později se dočkal také černého Kodiaqa . Do budoucna by však své vozy mohl změnit, a to včetně značky. Ministerstvo vnitra totiž vypsalo zakázku na dodávku nových automobilů pro přepravu prezidenta České republiky a chráněných osob. Škodovky přitom zadané požadavky nesplňují.

Zakázka ministerstva zveřejněná ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele počítá s nákupem celkem 11 automobilů. Osm aut jich zakázka definuje jako „osobní silniční VIP limuzíny“ a jedno jako „osobní silniční VIP limuzínu s balistickou ochranou.“ Zbývající dvě pak mají být sportovně užitkové automobily, tedy SUV.

Stanovené technické parametry přitom ze zakázky vylučují domácí značku Škoda. Zakázka vyžaduje jak u osobního auta, tak SUV motor alespoň o objemu tří litrů, který mladoboleslavský výrobce ve svém portfoliu aktuálně nemá. Limuzína má pak nabídnout výkon alespoň 320 kW, SUV „stačí“ výkon 250 kW. Stanovena je i velikost, limuzína má mít rozvor 3.120 mm, zatímco SUV 2.920 mm. Ani takhle velká vozidla Škoda nenabízí.

Definována je pak i výbava vozu, která má v případě limuzíny zahrnovat mimo jiné navigaci, diodové světlomety, minimálně osmistupňovou automatickou převodovku, bezdrátové dobíjení telefonu, čtyřzónovou automatickou klimatizaci, příjem TV signálu nebo kožené čalounění. U pancéřovaného vozu pak má balistická odolnost dosahovat stupně VR7.

Zadané parametry tak splňují například BMW 750iL nebo Mercedes-Benz S 560 L, tedy v obou případech osmiválcové sedany v prodlouženém provedení. V případě SUV by se zase mohlo jednat o BMW X5 xDrive50i, Mercedes-Benz GLS 500 nebo třeba Range Rover s turbodieselem 4.4 SDV8 nebo pětilitrovým osmiválcem. Právě Range Rover je už dnes součástí prezidentské flotily, stejně třeba jako starší Audi A8.

Ministerstvo odhaduje, že jedenáct nových aut přijde na 50.150.000 korun včetně DPH. Nejdražší má být samozřejmě pancéřovaná limuzína, u níž se předpokládá cena ve výši 14.700.000 korun včetně DPH. Osm sedanů má přijít dohromady na zhruba 28.750.000 korun (cca 3,6 milionu za vůz), dvojice SUV pak na 6,7 milionu (3,35 milionu za auto).

Účastník tendru může podat nabídku na libovolný počet vymezených částí, přičemž každá vymezená část bude hodnocena samostatně. Termín pro podání nabídek je do 27. června, termín plnění je pak stanoven do 15. prosince letošního roku. Vítězná nabídka se bude posuzovat podle ceny (ta má v hodnocení váhu 55 %), nákladů na údržbu (25 %) či stáří speciálního balistického vozidla.

Ministerstvo vnitra přitom nová auta pro prezidenta a chráněné osoby už hledalo na začátku roku. Uchazeči však nesplnili podmínky soutěže, jedno vozidlo mělo příliš krátký rozvor, druhé zase vysokou spotřebu.