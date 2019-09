Od Laurinky přes ZiL ke Škodovce. Připomeňte si čím jezdili čeští prezidenti

Tento víkend si prezident Miloš Zeman při příležitosti svých 75. narozenin a Dne české státnosti převezme nový exemplář Škody Superb, který bude sloužit v jeho prezidentské flotile. Při této příležitosti jsme se rozhodli připomenout automobily, s nimiž jezdili dosavadní prezidenti České, respektive Československé republiky. A tak jak byly odlišné osobnosti jednotlivých hlav státu, i jejich automobily byly značně různorodé.

Vedle aut domácích značek čeští (českoslovenští) prezidenti hojně využívali také automobily zahraniční výroby. Zatímco po revoluci šlo hlavně o vozy západoevropských značek, v dobách socialismu šlo o limuzíny sovětské produkce.

Od Škodovky k tatrovce

O těch ale až později, nejprve začněme prvním československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, který ve své funkci vystřídal několik různých automobilů. Nejprve Laurin & Klement, zřejmě model S, později několik modelů pražské značky Praga. Zřejmě nejvíce ale proslul svoji Škodou – modelem Hispano Suiza 25/100 KS, který si Masaryk osobně převzal v květnu 1926.

Automobil byl stavěn v plzeňské Škodovce, která se o rok dříve stala majitelem mladoboleslavské továrny Laurin & Klement. Jednalo se o licenční výrobu původně španělské značky, která údajně byla kvalitnější než u originálů. Masaryk si převzal první postavený kus v Plzni, který byl karosovaný Václavem Brožíkem a poháněný 6,6litrovým řadovým šestiválcem o výkonu 74 kW.

Auto dlouhé asi 5,4 metru mělo původně registrační označení N-1, které bylo ve třicátých letech vyměněno za P-118 (P jako Praha). Po rezignaci Masaryka v prosinci 1935 kvůli zdravotním potížím zůstal vůz v hradních garážích, aby se v roce 1936 vrátil zpět výrobci. Další osud je ale bohužel neznámý...

V polovině třicátých let se pak v prezidentských garážích objevila Tatra 80, prestižní vůz poháněný dvanáctiválcem o výkonu 90 kW, na poměry kopřivnické značky atypicky chlazeným vodou. Jednalo se o tzv. landaulet, kabriolet se shrnovací střechou jen v zadní části karoserie. Masaryk jej užíval jako soukromá osoba, a to i po odchodu z funkce, přičemž tento černý kousek je dnes ve sbírce Národního technického muzea.

Stejným modelem ale jezdil i jeho nástupce, Edvard Beneš, který později využíval také Tatru 70A, limuzínu poháněnou 3,8litrovým šestiválcem o výkonu 51 kW. To ale nebylo všechno, Beneš se spoléhal také na individuálně postavenou Praga Golden s karoserií od pražské firmy Autoarma. Po válce pak Beneš využíval vozy britského Daimleru, tedy předchůdce dnešního Jaguaru, konkrétně model DE36.

Speciality padesátek

To Emil Hácha, prezident v době Protektorátu Čechy a Morava, jezdil ne nečekaně německým Mercedes-Benzem. Osmiválcový typ 770 série W150 dostal v roce 1942 darem přímo od Adolfa Hitlera.

Historie tohoto prezidentského speciálu je přitom hodně zajímavá, není tak divu, že je dnes také ve sbírce Národního technického muzea. Ve své funkci totiž zůstala i po válce, a to dokonce také po únorovém převratu, Klement Gottwald ho používal při vojenských přehlídkách. V roce 1952 byl však překarosován, to když najednou komunistickému režimu vadil jeho imperialistický původ. Proto dostal nový oblek od vysokomýtské karosárny Karosy, aby nepřipomínal originál.

Z počátku padesátých let pocházela také Škoda VOS, což byla zkratka pro vládní osobní (podle některých zdrojů obrněný) speciál. Projekt dostal na starosti konstruktér Oldřich Meduna, podle jehož návrhu vůz vznikal v opravně v Kosmonosech. Základem byl masivní žebřinový rám s přední dělenou a zadní tuhou nápravou, o pohon se staral agregát Praga, robustní 5,2litrový šestiválec s litinovým blokem o výkonu 88 kW. S ohledem na primární využití přepravy papalášů už nechybělo pancéřování, vyrobené v Poldi Kladno a doplněné o drátěné pletivo. I proto „VOSka“ vážila asi 4,4 tuny, což znesnadňovalo její řízení.

Podobu pak ovlivnily ženy čelných představitelů komunistické strany, kvůli korpulentní Gottwaldově manželce Martě se prodlužoval rozvor a dveře, jinak by dozadu neprošla. A kvůli těhotné manželce Josefě později popraveného tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského se zlepšovalo pohodlí, nasadila se měkčí listová pera, do sedadel bylo aplikováno peří. Celkem vzniklo asi 100 kusů Škody VOS, které zamířily i do Itálie, Polska nebo Sovětského svazu. U nás ji používali prezidenti Klement Gottwald a Antonín Zápotocký.

Sovětská technika

Následující léta byla hlavně ve znamení „přezbrojování“ na limuzíny sovětské produkce, zkrátka taková bratrská pomoc... Jednalo se třeba o šestimetrový přehlídkový kabriolet ZIS 110 B s řadovým šestilitrovým osmiválcem o výkonu 103 kW, případně baculatý GAZ M12-ZIM a ZIL 111, které využíval Antonín Novotný.

ZiLy a GAZy svým designem nápadně připomínající vozy americké produkce na Hradě působily i v následujících letech. Konkrétně za éry Ludvíka Svobody šlo o GAZ M13-Čajka, 5,6 metru dlouhý sedan s 5,5litrovým osmiválcem pod kapotou, zatímco jeho nástupce Gustav Husák využíval novější typy ZiL 114 a 115. Nezapomínalo se ale ani na vozy domácí provenience, a tak na Hradě sloužily také „vládní“ Tatry, 603 i modernější 613. Právě prototyp 613-1 byl v lednu 1973 předán Husákovi jako dárek k narozeninám, později tento původem slovenský politik využíval rovněž sériové provedení tohoto modelu.

Revoluce i v prezidentských speciálech

Po revoluci došlo opět na výraznou změnu v prezidentské garáži, papalášské ZiLy nebo GAZy se v nové době nehodily. Václav Havel navíc údajně odmítal i díla Tatry, které též považoval za příliš spjatá s minulým režimem. Již krátce po zvolení tak Havel jezdil Renaultem 21, který dostal darem od portugalského prezidenta Maria Soarese.

Ten se ale k funkci prezidenta moc nehodil, a tak již v roce 1990 začal jako prezidentské auto sloužit BMW 7, nejprve verze 735i, později silnější 750i. Z té doby ostatně pochází i známá fotografie Tomkiho Němce, kterak se Havel s cigaretou v ústech a širokým úsměvem ve tváři rozhodl ujet své ochrance. Řízení měl totiž první prezident České republiky v oblibě, jeho podřízení později vzpomínali, jak si stěžoval, že ve funkci prezidenta nemůže jezdit častěji.

Auta ale Havel střídal i v následujících letech, od roku 1992 jezdil v Mercedes-Benzu 600 SE, kterým se vrátil ke své oblíbené značce. Vozy stuttgartské značky jezdil ještě jako disident v dobách socialismu, kdy v nich byl často sledován Veřejnou bezpečností. A vydržel u nich i v následujících letech, postupně ve funkci prezidenta vystřídal tři „eskové“ Mercedesy, konkrétně stříbrný se značkou AEK 00-01 nebo tmavě modrý se spz AKP 00-01. Po odchodu z funkce Havel u trojcípé hvězdy setrval, vystřídal modely M, R nebo GL. A Mercedes ho nakonec vezl i na jeho poslední cestě...

Krátkou epizodou ale byly pro Havla také Lancie. Již v roce 1990 dostal vínovou Themu jako osobní dar od tehdejšího šéfa Fiatu Gianniho Agnelliho, tu ale moc nevyužíval, a tak v roce 1997 byl vůz s registrační značkou ADP 00-20 vydražen s pouhými 13 tisíci najetými kilometry. To druhou Lancii, petrolejově modrou Kappu už využil dosyta. Přebíral si ji jako soukromá osoba v lednu 1997, den před svatbou s Dagmar Veškrnovou, a vydržela mu až do roku 2006, kdy ji prodal.

Zpět ke Škodovkám...

Havlův nástupce Václav Klaus po svém nástupu přesedlal do Škody Superb, od níž si v roce 2003 oficiálně převzal klíčky. Tehdy vysvětloval, že český prezident by měl jezdit českým autem, protože i ve světě je nemyslitelné, aby třeba italský politik jezdil jiným autem než italským. Klaus sice později vyměnil jedničkový Superb za dvojkový, moc v nich ale vidět nebyl. Během svého funkčního období totiž postupně přesedl do Audi A8. Lakonicky to vysvětlil slavným výrokem, že audina přece jen méně drncá.

To aktuální prezident Miloš Zeman zůstal věrný českým automobilům, vždyť ještě jako premiér využíval Tatru 700, tedy poslední osobní vůz z Kopřivnice. Krátce po nástupu do funkce si převzal dvojkovou Škodu Superb s 3,6litrovým šestiválcem o výkonu 191 kW. Už o pár měsíců později, v červnu 2013, však do prezidentovy flotily zamířila modernizovaná verze dvojkového Superbu. Opět se jednalo o model Laurin & Klement v černé barvě a šestiválcem 3.6 FSI pod kapotou. Vedle držáku na prezidentskou standardu byla vyzbrojena i majáčky nebo vysílačkou.

V červnu 2015 se pak Zeman stal i vůbec prvním uživatelem třetí generace Superbu, když si oficiálně převzal kousek v černé perleťové barvě Magic poháněný benzinovým dvoulitem o výkonu 206 kW. Výbava je samozřejmě ta nejvyšší, jedná se o verzi Laurin & Klement.

Loni pak prezidentskou flotilu doplnila ještě jedna Škodovka, SUV Kodiaq. Spekulovalo se o tom, že je to kvůli zdravotním potížím prezidenta, jeho kancelář to ale odmítla. Prý byl prezident s Kodiaqem po jeho prohlídce v továrně v Kvasinách nadšen, hlavně díky pohodlí a snazšímu nastupování. SUV má používat hlavně ve volném času nebo pro potřeby doprovodu, zatímco Superb má jakožto vlajková loď sloužit při oficiálních cestách. Stejně jako Superb byl i Kodiaq prezidentovi zapůjčen přímo automobilkou Škoda.

A jaký je výhled do budoucna? Zeman je velký milovník domácích výrobků, a tak se dá předpokládat, že u Superbu zůstane i nadále. Dílo tuzemské značky navíc k hlavě státu zkrátka tak nějak patří.