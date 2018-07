Rallye Bohemia v cíli: Kopecký vyhrál a má titul

V pátém podniku domácího šampionátu vedl od startu až do cíle a vyhrál jedenáct z patnácti rychlostních zkoušek. Šampion tituly nepočítá

Po prvním dnu vedl Kopecký před druhým v pořadí Václavem Pechem (Ford Fiesta R5) o 19,7 sekundy a druhý den svůj náskok navýšil o dalších 17,9 sekundy na konečných 37,6 sekundy v cíli soutěže. „Neudělali jsme žádnou chybu, vše fungovalo skvěle, takže to dopadlo na výbornou. Navíc vezeme z Mladé Boleslavi titul, takže co více si přát? Rychlé zkoušky jsou tady pěkné, jen bych se vrátil spíše na Liberecko, kde jsou náročnější a techničtější úseky. Tady na Mladoboleslavsku jsou to spíše letecké dny,“ řekl Kopecký. Na českých tratích proměnil v triumf již 22 startů v nepřetržité řadě. Naposledy nevyhrál před čtyřmi lety v Českém Krumlově, kde havaroval v posledním měřeném testu.

Kopecký podle svých slov na titul v průběhu soutěže moc nemyslel. „Vím, že máme na to, abychom vyhráli každý závod v Česku. Máme za sebou tovární tým a nároky na sebe nemůžu mít menší než výhru,“ řekl Kopecký. „Jednotlivé tituly neporovnávám, ani si je nepamatuju. Soustředím se spíše na budoucnost," pousmál se šestatřicetiletý pilot a dodal: „Letošní sezona každopádně vychází na jedničku a doufejme, že se nám takhle bude dařit dále. Teď především v mistrovství světa.“ Kopecký letos startoval ve čtyřech domácích podnicích a třech v mistrovství světa. A ještě nebyl poražen.

Dočkáme se nových erzet?

Jednu vyhranou rychlostní zkoušku a osm druhých míst v měřených testech má na svém kontě v letošní „Bohemce“ celkově druhý v cíli Václav Pech (Ford Fiesta R5). „Na začátku neděle jsem na jedné erzetě brzy po startu přehrál přední gumy a pak už mě moc neposlouchaly. Proto vypadal rozdíl mezi mnou a Honzou (Kopecký) hodně velký. Musím s ním souhlasit v tom, že nedělní zkoušky nebyly na letošní Bohemce tou nejlepší volbou. Jezdí se tady, v porovnání s minulými roky, příliš rychle na kluzkém asfaltu a myslím, že by to chtělo nějakou změnu. To však nic nemění na tom, že mám celkově dobrý pocit z toho, jak jsme se tady letos svezli a jsem samozřejmě rád, že tomu odpovídá i výsledek,“ řekl v cíli Pech.

Boj o bronz pro čtvrtého

Před startem nedělních rychlostních zkoušek to vypadalo na souboj o bronz mezi českou trojicí Jan Černý (Ford Fiesta R5), Vojtěch Štajf (Škoda Fabia R5) a Filip Mareš (Škoda Fabia R5). Na cílovou rampu však přijel nakonec Nor Ole Christian Veiby z továrního týmu Škoda Motorsport. Z pěti měřených testů (jeden byl zrušen kvůli olejové skvrně na trati) byl dvakrát druhý a závěrečný měřený úsek v ulicích Mladé Boleslavi dokonce vyhrál. „Užili jsme si to po všech stránkách. Bylo obtížné volit správnou směs pneumatik, ale dařilo se nám to,“ pochvaloval si Veiby.

Norský závodník není oficiálně přihlášen do českého šampionátu, a tak navzdory třetímu místu v absolutním pořadí Rallye Bohemia 2018 nebere body soupeřům, kteří skončili za ním. Smolařem soutěže byl Jan Černý, který jezdil od třetí rychlostní zkoušky na třetím místě. Ačkoliv zvolil v neděli, na rozdíl od svých soupeřů, měkké směsi pneumatiky, dokázal odolávat tlaku soupeřů až do závěrečné zkoušky. Na městské erzetě mu však praskla poloosa, ztratil 18,6 sekundy a klesl na konečné šesté místo.

Čtvrtý (třetí v rámci mistrovství ČR) skončil s převahou pouhé 0,1 sekundy Vojtěch Štajf ačkoliv se na jedné z rychlostních zkoušek roztočil. „Stalo se to v pravé zatáčce, následovala levá a možná to šlo vybojovat, ale byly z toho hodiny. Trvalo deset nebo dvanáct sekund, než jsem vůz nastartoval. Ještě, že jsem to neudělal o pár desetin sekund pomaleji. Se čtvrtým místem jsem určitě spokojený,“ hodnotil soutěž Štajf.

Pátý v cíli (čtvrtý v rámci mistrovství ČR) Filip Mareš byl v prvních chvílích zklamný z porážky o jedinou desetinu, ale nakonec si vzal ze svého výsledku to pozitivní. „Musím brát v úvahu, že Vojta Štajf tady má mnohem více zkušeností a pro mě byla letošní soutěž ohromně poučná. Představovalo to zase další krok dopředu. Neděle byla hodně o správné volbě pneumatik a taky jsem byl občas opatrný na brzdách. V rámci možností to ale bylo dobré,“ hodnotil svůj výkon Mareš.

Učit se, učit se, učit se

K zajímavé shodě došlo na osmém místě, kde dosáhli stejného času tovární jezdec Škody Motorsport Juuso Nordgren (Škoda Fabia FR5) a legendární český automobilový jezdec Štěpán Vojtěch (Škoda Fabia R5). Prvně jmenovaný v průběhu nedělního dne uvedl: „Po startu na Rallye Šumava je to další těžká rallye a pro mě moc dobrá zkušenost. Sbíral jsem poznatky na asfaltu, na kterém jsem toho zatím moc v životě nenajezdil a mám z toho dobrý pocit.“

Štěpán Vojtěch hodnotil výsledek se svým pověstným sarkasmem: „Sice nebyly žádné velké problémy, ale už na první ranní zkoušce jsme měli „blbej rytmus“. Auto bylo občas trochu rozkolíbané jako kachnička, ale v zatáčkách poslouchalo. Jsem spíše zvyklý, že vůz má větší stabilitu. Automobily R5 opravdu vyžadují hodně ježdění a zkušeností. Chce to zkrátka jedno - učit se, učit se, učit se.“

Konečné pořadí Rallye Bohemia:

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:28:12,3; 2. Pech, Uhel (Ford Fiesta WRC) +37,6; 3. Veiby, Skjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +1:18,3; 4. Štajf, Ehlová (Škoda Fabia R5) +1:26,2; 5. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +1:26,3; 6. Černý, Černohorský (Ford Fiesta R5) +1:36,7; 7. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5) +2:11,8; 8. Nordgren, Suominen (Fin./Škoda Fabia R5) +2:23,1; = Š. Vojtěch, Ernst (Škoda Fabia R5) +2:23,1; 10. J. a M. Szejové (Pol./Ford Fiesta R5) +1:43,6; 10. +2:56,5; 11. Baumschlager, Winkelhofer (Ra./Škoda Fabia R5) +3:18,8; 12. Kiss, Gergely (Maď./Škoda Fabia R5) +3:42,1; 13. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +3:46,8; 14. Jakeš, Machů (Škoda Fabia S2000) +3:47,1; 15. Pospíšilík, Hovorka (Škoda Fabia R5) +7:05,3.