Šroubky místo lepidla. Mercedes-Benz zlepšuje udržitelnost snazšími opravami
Poškození malé části dílu často znamená nutnost výměny celého kusu, což není zrovna ekologické. Mercedes-Benz to navrhuje změnit.
Německá automobilka Mercedes-Benz mění přístup k designu komplexních automobilových dílů. V rámci výzkumného projektu Tomorrow XX se zaměřuje na to, aby šly klíčové komponenty rychle a snadno rozebrat na jednotlivé části. Předmětem této revoluce se staly např. světlomety, které se poprvé stanou plně recyklovatelnými.
Dnes je standardní praxí lepení světlometů. Nový design však všechny komponenty – od čočky a krycích lišt přes rámeček až po elektroniku – spojuje pomocí šroubů. Toto zdánlivě jednoduché řešení má obrovský dopad. Jednotlivé části lze snadno a bez poškození oddělit, což dělá ze světlometu skutečně opravitelný, nikoliv jen vyměnitelný díl.
Kromě lepší udržitelnosti to pro zákazníky to znamená hlavně efektivitu a úsporu nákladů. Pokud dojde například k poškození krycího plexiskla od kamínku, není nutné měnit celou lampu, ale pouze danou část.
Tato změna má zásadní přínos pro životní prostředí. Delší životnost světlometu šetří zdroje a snižuje uhlíkové emise. Kromě opravitelnosti je hlavním cílem lepší recyklovatelnost. Díky tomu, že jednotlivé moduly jsou vyrobeny pouze z jednoho druhu materiálu, je jejich třídění a následná recyklace vysoce efektivní.
Mercedes-Benz počítá s tím, že díky mono-materiálovému designu – s nímž mimo jiné experimentuje i Škoda – bude do budoucna možné téměř zdvojnásobit podíl recyklovaných materiálů a velkou část z nich získávat právě ze starých světlometů. To by mohlo vést až k snížení emisí uhlíku na polovinu.
Strategie se ale neomezuje jen na světla. V rámci iniciativy Mission X se Mercedes snaží opakovaně využívat i další materiály. Například recyklovaný polyamid vyztužený skelnými vlákny z vyřazených airbagů se používá na výrobu držáků motorů. Recyklovaný PET zase snižuje hmotnost přihrádek ve dveřích o 40 %.
Obdobně automobilka zkoumá využití recyklovaného plastu z pneumatik jako základu pro umělou kůži v interiéru. Ta je popisována jako „inovativní materiál, který připomíná pravou kůži“ a má navíc dvojnásobnou pevnost v tahu, což dokazuje, že ekologické řešení nemusí znamenat kompromis v luxusu nebo kvalitě. Samozřejmě, kdy se takovýchto dílů dočkáme v sériové výrobě, je zatím ve hvězdách.
zdroj info, foto, videa: Mercedes-Benz