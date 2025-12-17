Nový Volkswagen T-Roc má po české premiéře. Tohle všechno byste o něm měli vědět
Druhé vydání t-rocu jsme měli možnost vidět už před letními prázdninami. Nyní poté, co dorazil do české kotliny, jsme si jej krátce vyzkoušeli na silnicích v okolí Miličína. Co nabízí nová generace nejprodávanějšího modelu skupiny VW?
T-Roc se sice nemůže pochlubit zdaleka takovou tradicí jako například golf, passat nebo polo, avšak z hlediska obchodních výsledků je pro Volkswagen patrně tím nejdůležitějším modelem. Jen v loňském roce se v zemích EU prodalo více než 200.000 kusů. Letošní bilance zní ještě lépe, když jen do srpna si cestu k t-rocu našlo více než 141.000 zákazníků.
A to bavíme o první a již stárnoucí generaci. Volkswagen ji představil v roce 2017, o čtyři roky později následovala modernizace. Ta přinesla upravený exteriér, ale také změny v interiéru včetně nových materiálů. Z technických novinek stojí za zmínku asertivní zavedení pokročilých světlometů IQ.Light LED Matrix. Mimochodem, od roku 2017 se celkem prodalo přibližně dva miliony kusů.
Vyrazte na kolo
Druhá generace se nabízí od srpna letošního roku, přičemž výroba probíhá v portugalském závodě v Palmele, kdysi známém jako Auto Europa. To proto, že z něj kdysi vyjížděly VW Sharan spolu s Fordem Galaxy a Seatem Alhambra. Poté, co se VW a Ford rozhodly jít v otázce velkého MPV vlastní cestou, vyráběl závod také kabriolet s pevnou skládací střechou VW Eos nebo kupé Scirocco III. To je však už historie. Pohled do blízké budoucnosti říká, že kromě t-rocu bude z Palmely vyjíždět také nový VW ID. Up.
Nový t-roc stojí na modulární technice MQB „evo“ stejně jako nové modely VW Tiguan a Tayron. V hierarchii modelů VW stojí t-roc mezi menším modelem Taigo a větším již zmíněným tiguanem třetí generace. V porovnání s předchůdcem je druhá generace o 122 mm delší (celková délka 4373 mm). Rozvor se také prodloužil, a sice o 39 mm na 2629 mm.
Karoserie vykazuje menší odpor, když součinitel čelního odporu vzduchu byl v porovnání s předchůdcem snížen o 10 procent. U novinky činí 0,29, u předchůdce byl 0,34. T-Roc má standardně světlou výšku 175 mm, výbava R-Line stejně jako podvozek s elektronicky řízenými tlumiči DCC ji mají sníženou na 165 mm.
Novinkou ve výbavě nebo spíš v příslušenství je elektricky výklopné tažné zařízení. To tenhle model dosud nenabízel. Nový t-roc utáhne brzděný přívěs o hmotnosti 1500 kg, příští rok dorazí verze s pohonem všech kol 4Motion, u níž bude hmotnost zvýšena na 1800 kg. Pro toho, kdo si tažné zařízení pořídí, je možná důležitější údaj o zatížení na oji 80 kg. To je velmi důležité, pokud za tažné zařízení zavěsíte nosič kol. Uvedená hmotnost bez problému stačí i na moderní a také dost těžká elektrokola.
|VW T-Roc 1.5 eTSI - vybrané technické údaje
|Motor
|přeplňovaný čtyřválec s mild-hybridním pohonem se 48 V
|Výkon [kW]
|110 kW + 14 kW (elektromotor/generátor)
|Točivý moment [N.m]
|250
|Poháněná kola
|přední
|Převodovka
|samočinná sedmistupňová dvouspojková
|Max. rychlost [km/h]
|212
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|neuvedeno
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|5,7
|Vnější rozměry [mm]
|4373 x 1828 x 1559
|Rozvor [mm]
|2629
|Zavazadlový prostor [l]
|475-1350
|Základní cena [Kč]
|844.900
Už v základní výbavě úrovně Style a R-Line (níže jsou výbavy Trend a Life) nabízí t-roc bezklíčové ovládání. Nově je možné nastavit odemykání a zamykání automaticky při přiblížení, respektive vzdálení se od vozidla.
Za zmínku stojí také designový paket Black Style, čítající volitelné lakování střechy v černé barvě, černé podélné střešní nosiče nebo opět volitelné 20" kola z lehké slitiny Calgary Black.
Druhé vydání t-rocu nabídne tři varianty předních světlometů. Základem jsou diodové svítilny, vyšší stupeň představuje osvětlení LED světlomety Plus a vrcholem je už zmíněné IQ.LIGHT LED Matrix, které je dostupné ve výbavách Style a R-Line.
Do kabiny
Interiér nového t-rocu připomíná kabinu současného tiguanu nebo tayronu. Nechybí centrální otočný ovladač, kterému u VW říkají „volič jízdních zážitků“. Ovládá hlasitost audiosystému, jízdní režimy a předvolené atmosféry interiéru.
Pokud máte rádi ambientní osvětlení, pak nový t-roc má pro vás připraveno až 30 různých barevných odstínů. Novinkou v kabině je látkový potah palubní desky. Jde o součást všech výbav, přičemž látka na palubní desce spočívá na měkčeném plastu. Má to vytvářet dojem obývacího pokoje a skutečně to působí příjemně a uklidňujícím dojmem.
Trochu méně nadšení vyvolávají inovativní vnitřní kliky dveří, které jsou v podstatě prodloužením panelu dveří se spínači ovládání oken a zámků dveří. Navíc jsou dost rafinovaně ukryté. To může představovat problém třeba v případě, že byste potřebovali vůz nouzově, a tedy urychleně opustit. O situaci po nehodě nemluvě. Tenhle systém vnitřních klik dveří budou nově nabízet i další modely značky. Tak snad si zvykneme.
Naopak jen chválu zaslouží zavazadelník, který lze zvětšovat sklápěním opěradla zadní lavice v poměru 40:20:40. Není problém tak vyrazit na lyže ve čtyřech, aniž potřebujete střešní nosič s „rakví“. Podlahu zavazadelníku lze aretovat ve dvou úrovních.
Za pozornost stojí také indukční dobíjení telefonu výkonem 16 kW, přičemž aby nedocházelo k přehřívání přístroje, je plocha pro mobil chlazená. Dřívější audio Beats nově nahradilo Harman Kardon, přičemž se pojí s novým infotainmentem MIB4. Jeho největší devizou je možnost přidat si ikony do horní lišty, kterými následně jednoduše a hlavně přímo vstupuje do požadovaných podmenu.
No a pokud si dáte práci a prozkoumáte interiér podrobně, odhalíte na mnoha místech gravírované symboly drobných vajíček.
A co ceny
V rámci české prezentace jsme nutno říci, že velmi krátce vyzkoušeli vůz ve výbavě Life s motorem 1.5 eTSI o výkonu 110 kW se samočinnou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Výbava Life je druhá nejnižší a v uvedené motorizaci stojí 844.900 korun. Pokud se ale spokojíte s méně výkonnou verzí agregátu s 85 kW, pak bude cena 794.900 korun.
Ještě méně stojí základní výbava Trend, která se čtyřválcem 1.5 eTSI s výkonem 85 kW začíná na částce 699.000 korun. Je to zároveň nejnižší cena, za niž můžete nový t-roc pořídit.
Podobně jako vyzkoušený Life můžete mít s oběma verzemi motoru eTSI také vyšší výbavy Style. Se slabší variantou motoru vyjde na 894.900 korun, s výkonnější 944.900 korun. Vrcholem je už zmíněný R-Line. Ten je k mání pouze s výkonnější patnáctistovkou za cenu od 964.900 korun.
Jak vyplývá z popisu verzí, v současnosti je nový t-roc k dispozici pouze s jedním motorem 1.5 eTSI ve dvou výkonových verzích, vždy párovaný se samočinnou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.
Další obohacení nabídky pohonů bude následovat v příštím roce, kdy dorazí čtyřválec 2.0 eTSI se 150 kW a pohonem všech kol 4Motion, hlavně však zbrusu nový hybridní pohon 1.5 TSI HEV. Nabízet se bude ve dvou výkonových varintách se 100 kW, repsektive 125 kW. Další rozšíření pohonů se připravuje na rok 2027. V něm bychom se měli dočkat dokonce výkonnější verze dvoulitru eTSI s 245 kW a 4Motion, který bude pohánět výhradně sportovně laděnou verzi R.
Nový t-roc nás zaujal velmi tichou jízdou, na níž se podílí také pečlivé odhlučnění zadní nápravy. Ta je poprvé čtyřprvková pro všechny motory výbavy. Její nápravnice je s podlahou vozu spojena čtyřmi akusticky optimalizovanými lůžky. Vůz se řídí velmi příjemně, a to i na zatáčkovité silnici. I přes fakt, že se jedná o SUV, na ní nepůsobil toporně. Také přejezd nerovností, kterých jsme na cestě několik našli, se odbýval v tichu a bez nepříjemných rázů. Nový T-Roc je tak po jízdní stránce opravdu velmi působivým vozem. Už se těšíme na pořádné svezení.
Zdroj: Volkswagen