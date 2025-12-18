Pětiválec Audi slaví 50 let. Studenti mu postavili minimalistickou poctu
Audi GT50 je studentským konceptem závoďáku, který oslavuje půlstoletí pětiválce u Audi. Nemůže ho tedy pohánět nic jiného než čtyřsetkoňový motor EA855.
Řadové pětiválce nejsou příliš často vídanými motory, německé Audi se ho však drží už půlstoletí. V příštím roce uplyne 50 let od chvíle, kdy se tato konfigurace motoru objevila prvně pod kapotou Audi 100. A automobilka to samozřejmě náležitě oslavuje.
Součástí oslav je i studentský koncept s názvem GT50, který automobilka zveřejnila skrz německý magazín Stimme. Minimalistický koncept bere naprosto jasnou inspiraci ze závodní historie „čtyř kruhů“ nejvíce patrně z modelu 90 Quattro IMSA GTO. Automobilka sama přiznává, že kdyby se tento závoďák vyráběl dnes, „dost možná by vypadal jako GT50“.
Obří křídlo na přídi a hranatá verze kachního ocasu jsou spolu s koly, které snad byly dřív talíři pro příjem satelitní televize, nejvýraznějšími prvky vozu. Zbytek je tak minimalistický, jak to jen jde; studenti se drželi čistých linií a ploch.
Zajímavostí je, že tenhle koncept je nejen normálně pojízdný, on by teoreticky mohl být pojízdný i velice rychle. Technickým základem totiž je Audi RS3 – tedy jediný pětiválcový model v současné nabídce značky. Studenti jeho karoserii kompletně odstrojili a dokonce namontovali střechu z modelu 80. Odstrojen byl i interiér a studenti na míru vyrobili ochrannou klec.
„Tímto projektem naši učni ukazují pozoruhodnou schopnost pro inovaci, vášeň a týmovost – kvality, které charakterizují novou generaci,“ nechal se slyšet Xavier Ros, člen představenstva Audi pro lidské zdroje. Studenti mají za sebou už více podobných projektů, před lety např. postavili koncept Audi RS6 GTO či elektrickou reinkarnaci NSU Prinz, která v roce 2023 připomněla 150. výročí založení neckarsulmské továrny.
Vznikl kvůli výkonu
První pětiválec v Audi 100 gen. C2, který právě koncept GT50 oslavuje, měl za cíl posunout model 100 na automobilovém trhu o něco výš, než byl jeho předchůdce. Čtyřválce té doby k tomu nestačily, a tak se Audi na začátku 70. let minulého století zamyslelo nad použitím řadových pětiválců a šestiválců. Protože však už tehdy montovalo své motory podélně před přední nápravu, šestiválec by znamenal nutnost příliš dlouhé přídě vozu a také by vůz měl horší rozložení hmotnosti.
Motor dostal vývojové označení Typ 43 a byl založen na řadových čtyřválcích rodiny EA827. Jejich objem sahal od 1297 do 1984 cm3, první pětiválec měl objem 2144 cm3 a dával 136 koní; samozřejmě bez přeplňování, ale se vstřikováním paliva, což v 70. letech nebylo vůbec běžné. Později se objevily i jeho slabší verze o objemu 1,9 či 2,0 litru s karburátory, stejně jako 2,1l verze s turbem o výkonu 170 koní. Vznětový pětiválec se objevil zanedlouho – v roce 1978 s dvěma litry objemu a výkonem 70 koní.
Řadový pětiválec Audi později došel velké slávy zejména v rallye, kde poháněl ikonické Audi Quattro. S úspěchy závodil také ve Spojených státech právě ve zmíněné 90 Quattro IMSA GTO, kde v sezóně roku 1989 dával 530 koní – pořád z 2,1 litru objemu.
Dnes je zvaný EA855 a díky přeplňování nabízí 400 koní z 2,5 litru objemu. Dodnes si drží charakteristické pořadí zážehů 1-2-4-5-3 a právě zážehy takto v párech mu dávají charakteristický zvuk, samozřejmě umocněný výfukovým systémem. V současné verzi se vyrábí ručně v maďarském Rábu.
zdroj: Audi, Motor1 | foto: Audi | video: Auto.cz