Hyundai Staria prošel faceliftem. Největší změny ale nejsou vidět
Po téměř pěti letech na trhu přichází modernizovaná verze Hyundai Staria. Bude se v něm lépe jezdit, zvenčí však je změny třeba hledat lupou.
Velké MPV značky Hyundai, model Staria, sice pořád vypadá moderně, ale ve skutečnosti už je na trhu pět let – včetně toho českého, byť se u nás na silnici často nevidí. Je tedy nejvyšší čas na facelift, a právě ten automobilka čerstvě představila; zatím však pouze v Koreji.
Hledíte na fotky a snažíte se najít novinky? Nejste sami, takže prozradíme – jde o nový design mřížky v předním nárazníku, která má ve vyšších výbavách chromové detaily, a nepřerušený svítící LED pásek o patro výš. Kromě toho přibyly dvě barvy interiéru – perleťová modrá Classy a perleťová hnědá Galaxy.
Interiér se změnil podobně výrazně – největší změnou je nový volant s voličem převodovky na sloupku řízení vpravo dole, jako mají např. elektrické ioniqy. Dále tu jsou nové výdechy ventilace a zůstává zástup tlačítek na středové konzole pro snadné ovládání všeho možného. Displeje však narostly z 10,25“ na 12,3“ a pojí se s novým softwarem, který umožňuje aktualizace na dálku.
Technika pod kapotou zůstává beze změn, což by mělo v Česku znamenat hybrid spojený s 1,6l řadovým zážehovým čtyřválcem, který nabídne kombinovaných 218 koní a 367 newtonmetrů, pohánějící přední kola. V Koreji má stejné ústrojí 245 koní a je v nabídce doplněno 3,5l zážehovým šestiválcem bez přeplňování, který nabízí 240 koní. Ten je standardně dodáván s pohonem na LPG. Elektrická verze zatím na svět nepřišla, automobilka na ní stále pracuje.
Kde se staria změnila podle korejského webu automobilky víc, je odhlučnění. Vývojáři toho dosáhli úpravou zavěšení kol i zesílením vrstvy izolačních materiálů. Karoserie je vyztužená v místě napojení předního zavěšení, což zlepšilo jízdní stabilitu, a zadní zavěšení zase dostalo hydrodynamická pouzdra pro zlepšení tlumení nárazů a vibrací.
Modernizovaná staria je už k objednání v Jižní Koreji za cenu od 32,59 milionu wonů, tedy zhruba 460 tisíc korun. Hybridní provedení přijde na nejméně 36,17 milionu wonů (510 tisíc korun) – ovšem to za třímístnou užitkovou verzi. Osobní provedení začínají na 35,02 milionu wonů (494 tisíc korun) za V6 a 38,76 milionu wonů (547 tisíc korun) za hybrid.
zdroj info, foto: Hyundai | video: Marek Bednář/Auto.cz