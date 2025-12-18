První sériový hybrid Fordu míří do světa. Největší Ford Bronco myslí i na kempování
Ford se koncem letošního roku rozhodl změnit plány a zpomalit elektrifikaci portfolia. Větší důraz bude nově na hybridy, a to i na ty sériové. První takový model už vyrábí v Číně a nově je potvrzeno, že se podívá i dále do světa.
Ford dnes prodává dvě varianty bronca. S velikým rámovým off-roadem se překvapivě setkáváme i v Evropě, ačkoliv má pod kapotou šestiválcový motor. V Americe si mohou koupit také menší SUV Bronco Sport se samonosnou karoserií, které má v nabídce motorizací tříválec i čtyřválec.
V Číně letos Ford uvedl také další model z rodiny Bronco a z trojice je největší. Více než pět metrů dlouhé SUV je designovým mixem mezi dvěma americkými broncy, ale využívá také konstrukci se samonosnou karoserií. Ačkoliv se tedy tváří stále jako drsný off-road, jde spíše o běžné SUV, neumí ostatně ani sundat střechu či dveře jako jeho rámový příbuzný.
Zajímavý je ovšem pohon. Čínský Ford Bronco New Energy je v nabídce jako elektromobil nebo sériový hybrid. První zmíněný má LFP baterii Blade od BYD o kapacitě 105,4 kWh, dva elektromotory o kombinovaném výkonu 332 kW a dojezd kolem 600 kilometrů. Sériový hybrid má LFP baterii stejného výrobce o kapacitě 43,7 kWh, dva elektromotory o kombinovaném výkonu 310 kW a pod přední kapotou čtyřválcovou patnáctistovku o výkonu 110 kW, která zde pouze generuje energii. Kombinovaný dojezd je u verze EREV přes 1200 kilometrů, opět ale v nepřesném čínském cyklu CLTC.
Právě toto bronco, dosud exkluzivní pro čínský trh, se nově bude vyvážet i na zahraniční trhy. Zjistili to novináři z Austrálie, kam auto zamíří mezi prvními. Zamýšlena je zde verze pojmenovaná Bronco Basecamp, která má v Číně výklopnou střechu, jež přidává 36 centimetrů místa. Krom toho má kabina kempovací režim, ve kterém se dají přední opěradla sklopit do roviny a vytvořit tak místo na spaní. Připlatit se dá také za „záclony“ na okna nebo za lednici. Součástí je i funkce V2L s výkonem až 6 kW.
Po Austrálii by se měl nový model objevit také v jihovýchodní Asii, Jižní Americe nebo na Blízkém východě. Evropa potvrzená není, pro místní trh se místo toho pravděpodobně plánuje menší crossover technicky spřízněný s Fordem Kuga. Nabídnout by měl plug-in hybridní pohon.
Nejde o první čínský Ford exportovaný na zahraniční trhy. Už dříve se takto do světa dostal Ford Equator a menší Territory, které stejně jako Bronco vyrábí společný podnik JMC-Ford. První generace Territory byla dokonce jen upravenou verzí vozu JMC Yusheng S330 z vývoje čínské automobilky.
Zdroj: Drive.com.au, zdroj foto: Ford, zdroj videa: Auto.cz