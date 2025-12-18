Jak předejít řízení pod vlivem? Mitsubishi navrhuje sledovat řidiče
Druhé využití již přítomných systémů vozu by mohlo sledovat, zda je řidič pod vlivem alkoholu, aniž by ten musel do něčeho foukat.
Navzdory nekonečným kampaním zdůrazňujícím rizika zůstává jízda pod vlivem alkoholu vážným nebezpečím na silnicích jak pro samotného řidiče pod vlivem, tak především pro jeho okolí. Mitsubishi Electric nyní navrhuje, jak by se riziko dalo zmírnit – pomocí sledování řidiče kamerami.
V podstatě jde o další způsob využití techniky již přítomné v autech. Systém sledování řidiče, který dnes auta povinně mají kvůli rozptýlení či únavě, by dostal nový software, který by za pomoci umělé inteligence zvládal detekovat i příznaky vlivu alkoholu.
A to jednak v pohybech očí či rysech tváře, ale také pomocí detekce změn v tepu. „I když budou změny v tváři způsobené alkoholem jen nepatrné, změny v tepu zapříčiněné alkoholem lze použít k detekci vlivu alkoholu poměrně přesně,“ uvádí společnost. Kromě toho se systém zaměří také na prudké pohyby volantem či sešlapávání pedálů a z toho všeho vyhodnotí, jestli a jak moc je řidič pod vlivem.
Pokud vůz zjistí opilého řidiče, mají následovat „varování a zásahy do řízení podle potřeby k zabránění nehodám souvisejícím s alkoholem“. To vzbuzuje otázky, zda dokáže auto třeba samo zastavit a zavolat na svého řidiče policii; technicky to dnes už možné je, auta umí bezpečně zastavit v případě zdravotní indispozice řidiče a už od roku 2018 jsou vybavena systémem eCall, který v případě nehody umí sám zavolat pomoc.
Konkrétní chování systému zatím není jasné, Mitsubishi Electric však uvádí, že systém je „ověřen po stránce souladu s evropskými a americkými předpisy“ a může se v autech objevit už příští rok. Zda se tak stane, je samozřejmě ve hvězdách.
zdroj: Carscoops | foto: archiv