Vozy Kia a Hyundai šlo ukrást šroubovákem. Miliony aut čeká oprava
Zní to neuvěřitelně, moderní auta šla ukrást během několika desítek sekund. Viník? Technická úspora, jejíž náprava teď vyjde pěkně draho. K opravě budou svolány 4 miliony aut.
Řada vozů Kia a Hyundai prodávaných v USA zhruba mezi lety 2011 a 2022 nebyla vybavena elektronickým imobilizérem, tedy bezpečnostním prvkem, který bez správného klíče znemožňuje nastartování motoru. V Evropě jde o povinný standard už desítky let.
Technická úspora, která dlouho nikoho netrápila, se však s nástupem sociálních sítí změnila v masový problém – jednoduchý způsob krádeže se stal virálním a vedl k prudkému nárůstu odcizených vozů. Automobilky dnes reagují rozsáhlým programem bezplatných úprav a slibují, že všechny nové modely už budou imobilizér mít.
Videa jako manuál pro děti
Kolem roku 2021 se internetem začala šířit videa, která krok za krokem ukazovala, jak vozy Kia a Hyundai bez imobilizéru ukrást. Stačilo rozbít okno, sundat plastový kryt sloupku řízení a otočit zapalovací mechanismus jednoduchým nástrojem. Stačil šroubovák nebo USB konektor. Celý proces zabral zkušenějším jedincům méně než půl minuty.
Videa se šířila virálně, často pod názvy jako „Kia Challenge“ nebo „Kia Boys“. Nešlo o organizovaný zločin, ale o volnou vlnu napodobování, kde šlo o pozornost, zábavu a popularitu na sociálních sítích. Šlo o tisíce případů.
Jedním z šokujících zjištění bylo složení pachatelů. Policie v řadě amerických měst opakovaně potvrdila, že velká část zlodějů byli nezletilí – často teenageři, někdy dokonce děti mladší 14 let. Mnozí z nich neměli řidičský průkaz ani základní zkušenosti s řízením.
Města i pojišťovny pod tlakem
Ukradená auta nesloužila k dalšímu prodeji. Často byla využívána k krátkým, extrémně riskantním jízdám, natáčení videí nebo prostému „joyridingu“. Výsledkem byly nehody, vážná zranění a v několika případech i úmrtí.
Dopad byl okamžitý. V některých městech vzrostly krádeže vozů Kia a Hyundai meziročně o stovky procent. Policie otevřeně přiznávala, že virální trend nedokáže zastavit tradičními prostředky. Majitelé daných aut se mezitím stali extrémně snadným terčem.
Situace se promítla i do pojištění. Některé pojišťovny začaly zvyšovat sazby, jiné dočasně odmítaly nové smlouvy na konkrétní modely. Pro běžné řidiče to znamenalo další náklady, aniž by cokoliv porušili.
Skutečné jádro problému tvořilo především duo Hyundai Elantra a Kia Optima. Vlna krádeží však zasáhla široké spektrum vozů obou značek. Terčem byly malé městské hatchbacky, rodinné sedany i SUV.
Obří náprava přišla až teď
Hyundai a Kia nejprve reagovaly relativně zdrženlivě. V první fázi nabídly softwarové aktualizace, které měly alespoň částečně snížit riziko krádeží – například úpravou logiky centrálního zamykání. Současně automobilky ve spolupráci s policií a pojišťovnami distribuovaly mechanická zabezpečení, především klasické zámky volantu, jež měly působit jako odstrašující prvek.
Tyto kroky se však ukázaly jako nedostatečné. S rostoucím počtem krádeží, nárůstem pojistných plnění a vlnou hromadných žalob ze strany zákazníků i amerických států byl na výrobce vyvíjen stále silnější tlak.
Ten nyní vyústil v rozsáhlejší dohody, v jejichž rámci se Hyundai a Kia zavázaly k bezplatným hardwarovým úpravám čtyř milionů dotčených vozidel, finančním kompenzacím majitelům a úhradě části nákladů pojišťovnám a samosprávám.
Zásadním výsledkem je také závazek vybavit všechny nové modely pro americký trh elektronickým imobilizérem. Americká legislativa jeho použití dodnes výslovně nenařizuje, ale jeho absence by už byla neobhajitelná.