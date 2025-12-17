Kufr jako příplatková výbava? Ford se rozhodl šetřit na nečekaném místě
Příplatek za prostor na zavazadla zní jako bizarní koncept, Ford v Americe zkouší přesně toto. Elektrický Mustang Mach-E v základní výbavě přišel o kufr pod přední kapotou, místo něj se tak majitelé budou dívat jen na díru mezi výkonovou elektronikou.
Při prezentacích nových elektromobilů koncernu Volkswagen pokládáme pokaždé tu samou otázku – proč jste tam opět nedali přední kufr? Odpovědí je obvykle něco jako „vždyť to nikdo nepoužívá“ nebo „zaměřili jsme se spíše na prostor v kabině“. Přitom zrovna přední kufr byl od počátku prezentován jako velká výhoda elektrického pohonu.
Jednou ze značek, které na frunk, neboli přfr, hodně vsadily v marketingu, je Ford. Veliký prostor pod přední kapotou, schopný udržet i kapalinu, byl jedním z velkých témat před uvedením elektrického crossoveru a marketing na něm dlouho stavěl. S objemem 136 litrů ostatně patří mezi ty největší, jaké dnes elektromobily nabízí. Jenže teď se ukazuje, že to možná není až tak důležitá výhoda.
V Americe totiž Ford Mustang Mach-E od modelového roku 2026 bude mít přední kufr jako příplatkovou výbavu. Podle firmy samotné totiž prostor není využíván majiteli vozu zdaleka tak často, jak se očekávalo. Ford tedy s odstraněním plastové vaničky pod kapotou ušetří, případní zájemci si ale budou muset připlatit.
Kromě toho ale mizí také kapsy na zadní straně předních sedaček a za ty už si zájemci nemohou ani připlatit. V Americe je tak třeba nové GT levnější o 1000 dolarů ve srovnání s předchozím modelovým rokem. Základní cena modelu ale zůstala stejných 37.795 USD, tedy v přepočtu asi 780.000 Kč.
Zajímavé také je, že s novým modelovým rokem se Mustang Mach-E dočkal také chybějící „kliky“ na zadních dveřích. Dosud zde bylo pouze tlačítko, po jehož stlačení se dveře pootevřely a pak už je stačilo chytit za hranu. Vepředu je tlačítko také, ale kromě toho je pod ním i plastový výstupek, který kliku nahrazuje. Úplně stejný teď Ford přidal i dozadu.
Nějakých změn se dočkal i interiér a od českého zastoupení máme potvrzené, že modernizovaná novinka se zde začne prodávat počátkem roku. Jestli si budou muset i čeští zájemci připlatit za přední kufr, však zatím není jasné.
Něco podobného již ale zkusila třeba automobilka MG na modelech 4 a 5. V tomto případě se dá za přední kufr připlatit, do obrovského prostoru Mustangu má však daleko. Plastová vanička využívající skulinu mezi výkonovou elektronikou a kapotou je vhodná maximálně pro uložení kabelů a trochy příslušenství.
