Rallye Český Krumlov: Kopecký jde za dvacítkou  

Pokud dotáhne své snažení k další výhře, bude jeho dvacátou v nepřetržité řadě v českém rallyeovém šampionátu.

Rallye Český Krumlov je pověstná náročnými povětrnostními podmínkami, které se zde často mění. Ani letošní rok nebyl výjimkou a do začátku soutěže výrazně promluvily přívaly deště, které ovlivnily zejména průběh RZ2 Ján.

Z nebe padal očistec

Dění českokrumlovské soutěže odstartovala erzeta na Výstavišti v Českých Budějovicích a pak už soutěžící zamířili na klasické erzety, které jim přichystaly takové dešťové překvapení, o jakém se jim ani nesnilo. O tom, co se na trati dělo nejlépe vypovídají hlasy jezdců.

Jan Kopecký: „Jel jsem tady už několikrát, ale takový déšť na erzetě ještě nepamatuji. Na druhé zkoušce jsem hned po startu málem trefil strom. Bohužel platí pravidlo, že nesmíme jet naříznuté sliky a jiná volba pneumatik nebyla.“

Václav Pech: „Když jsme vyjížděli z Českých Budějovic, nevypadalo to na takový déšť, ale podmínky se často měnily a takový déšť jsme fakt nečekali. Byla vážně síla. Jeli jsme místy jen na dvojku a stejně to vůbec nepomáhalo. Auto chytalo často aquaplaning.“

Jan Černý: „Na druhé erzetě to bylo vážně hustý. Zvolili jsme stejné gumy jako Honza (Kopecký), ale třeba na rovince dlouhé čtyři sta metrů jsem jel jen na trojku, skoro bez plynu a stejně jsem to auto neřídil. Za každou drážku v gumě bych v tu chvíli dal cokoliv. Na čtvrté zkoušce to v lese hodně klouzalo a navíc tam bylo hodně vytahaného bordelu.“

Jan Dohnal: „Byl to očistec, to nemělo se sportem vůbec nic společného. Rozhodně jsem za takových podmínek nechtěl rozsekat tenhle svůj klenot. Na druhé erzetě mi čtyřikrát zhasl motor, auto se naprosto nekontrolovatelně zdvíhalo a často utíkalo ze směru do příkopu. Fakt hrozný!“

Překvapivě nejrychlejšího času dosáhl na druhé zkoušce Polák Szeja. Jeho Ford Fiesta R5 najel na druhého v pořadí Pecha čtyři vteřiny. Jak trať postupně osychala, třetího nejrychlejšího času dosáhl Lumír Firla s Peugeotem 208 R2. Rychlostní zkouška Ján byla kvůli havárii startovního čísla 61 zrušena a ostatní posádky obdržely náhradní čas.

Na další erzetě se však situace začala vracet do normálu. Kopecký vyhrál a vrátil se zpátky na první příčku. Druhý nejrychlejší čas ale patřil Janu Dohnalovi s Fordem Focus WRC, který se postupně dral vzhůru pořadím. Po RZ2 se pohyboval ve výsledkové listině až ve čtvrté desítce. Na čtvrté zkoušce se déšť vrátil a doplatil na to Polák Szeja, který havaroval v době, kdy byl na třetí pozici.

Při nočním průjezdu pátečních erzet se už počasí umoudřilo a o výhry v měřených úsecích se podělili Kopecký s Pechem v poměru 2:1. V čele soutěže se udržel podle očekávání Kopecký (Škoda Fabia R5), který vyhrál šest z osmi rychlostních zkoušek a do druhého dne vstupuje s převahou téměř půl minuty na svého největšího soupeře Václava Pecha (Ford Fiesta R5). Třetí jede Filip Mareš (Škoda Fabia R5).

Raději ušetřit, ale nerozbít

V soutěži nebudou v sobotu pokračovat dvě posádky, které patří stabilně do první desítky českého mistrovství. Jednou z nich jsou Martin Vlček a Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5). „První průjezdy pátečníma erzetama byly dobré, ale měli jsme na to mít místo aut kajaky s tuplovanými pádly. Byl to hotový tankodrom, na kterém jsem skákal po silnici. V pátek večer nás bohužel zastavil dobře ukrytý kámen. Opustili jsme průběžnou čtvrtou pozici v dobře rozjetém závodě. Prasklý čep je sice snadno opravitelný, nicméně vzhledem k investici do sobotní etapy a bodům, o které jsme přišli, nebudeme dále pokračovat. Přijímáme to se vší pokorou k tak nádhernému sportu, jako je rallye. Za necelý měsíc se uvidíme na rallye mezi vinohrady v Hustopečích,“ komentoval situaci Vlček.

Nepokračují ani Václav Kopáček s Barborou Rendlovou (Ford Fiesta R5). Do první části soutěže nesprávně zvolili pneumatiky pro suchou trať. Nečekaná průtrž mračen jim ale hned v úvodu sebrala veškeré naděje na dobrý výsledek. Posádka poté došla ke smutnému rozhodnutí, skrečovat své účinkování v soutěži. „V první části RZ2 panovalo na nebi pravé peklo a my po vozovce spíš pluli, než jeli. Byli jsme si zároveň vědomi, že by pro další průběh naší sezóny byla havárie téměř likvidační. Ztratili jsme víc jak minutu času a klesli až do třetí desítky pořadí. Další erzeta byla sice suchá a my na ní zajeli celkem dobrý čas. Na mokré RZ4 jsme ale inkasovali další minutu ztráty a naděje na dobrý výsledek nám mizely před očima. Nijak se netajíme tím, že letos na každičkou soutěž velmi těžko sháníme finanční prostředky, navíc si auto pronajímáme a musíme platit každý odjetý kilometr. V servisu po RZ5 jsme proto dali hlavy dohromady a po domluvě s vedením týmu se rozhodli ze soutěže odstoupit,“ komentoval Kopáček své názory v pátek večer.

V sobotu na soutěžící čeká sedm rychlostních zkoušek - legendární Malonty, Rožmberk a Rožmitál. Zejména Malonty se svou délkou téměř třiadvaceti kilometrů budí velký respekt. Letos byla zhruba polovina tohoto legendárního úseku nově vyasfaltována. Ani v sobotu nebude chybět průjezd Birell Rallye Arénou v Českých Budějovicích. Celkem na soutěžní posádky čeká v sobotu více než devadesát měřených kilometrů. Pozdě odpoledne se závodní auta vrátí na cílovou rampu v Jelení zahradě pod českokrumlovským zámkem.

Rallye Český Krumlov (po 8 15 RZ): 1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 43:37,6; 2. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) +28,8; 3. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +1:21,9; 4: Černý, Černohorský (Ford Fiesta R5) +1:31,3; 5. Štajf, Ehlová (Škoda Fabia R5) +2:03,0; 6. Štochl, Vacková (Škoda Fabia R5) +2:26,7; 7. Jakeš, Machů (Škoda Fabia S2000) +3:02,5; 8. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5) +3:13,3; 9. Dohnal, Ernst +3:36,3; 10. Pospíšilík, Hovorka (ŠWkoda Fabia R5) +3:41,9.

Foto: Ivo Nesrovnal a Michal Vítovec