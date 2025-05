Přijde vám Daewoo Matiz hrozný? To jste ho ještě neviděli jako tříkolku

Daewoo Matiz u nás nabyl statusu legendy, to se asi bezpečně říct dá. Oblá karoserie, sympatické tvary, jednoduchá technika, mizerné jízdní vlastnosti a ještě horší výbava byly zkrátka prodejními argumenty, kterým jsme neuměli odolat.

Jakkoliv mohl být Matiz kdysi oblíbený nebo zatracovaný, je to jedno z nejpřeznačkovanějších vozidel na světě. A nejen to, coby průkopník motorizace asijských zemí založil celou vlastní kategorii automobilů, z nichž dokonce před měsícem vznikla celá nová značka. Chcete vědět více? Mrkněte na nejnovější díl Aut z pekla. Je to jízda po třech!