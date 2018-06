Rallye Hustopeče: Kopecký vyhrává všechno  

Podnik na jihu Moravy je také součást slovenského šampionátu.

Ze startovní rampy odjelo 119 posádek. Pořadatelům se omluvilo sedm jezdců. Harmonogram soutěže zahrnuje dvanáct rychlostních zkoušek na šesti úsecích (po šesti v každé etapě). Drobnou změnu museli pořadatelé na posledních chvíli provést na RZ7/10 (Šitbořice), kde došlo kvůli opravě cesty k úpravě úvodní pasáže v obci.

Konec ještě před startem

Na jihu Moravy se neobjevil Vojtěch Štajf (Škoda Fabia R5), který letos startuje v MERC - šampionátu Středního Východu FIA (Mezinárodní automobilová federace). Aktuálně závodí v podniku tohoto seriálu na Kypru.

Smolařem se stal aktuálně druhý jezdec českého šampionátu Václav Pech. V shakedownu (veřejný měřený trénink) se propálil píst motoru jeho Fordu Fiesta R5 a do soutěže tak neodstartoval. „Agregát jsme už poslali na opravu, abychom ho měli v pořádku na Rallye Bohemia, která startuje za dva týdny. Je nám to v týmu strašně líto, protože tuhle soutěž miluju. Jsou tady úzké průjezdy po asfaltech mezi vinicemi, místy šotolina, a navíc mě sem váže spousta vzpomínek na vyrovnané souboje v předchozích letech,“ postavil se Václav Pech čelem k nepříjemné situaci.

Nakonec se mohl málem do soutěže vrátit, protože Václav Jírovec mu nabídl své Porsche 993 GT3. Bohužel však bylo již po přejímkách, a tak nemohlo ke změně dojít. „Ohromně si vážím gesta našeho významného sponzora a partnera týmu Jiřího Jírovce, který udělal všechno pro to, aby mi pomohl zachránit body do českého šampionátu. Navzdory dobrému úmyslu se to bohužel nepodařilo realizovat,“ zhodnotil situaci Pech.

Bral všechny erzety

Nečekaná situace před startem málem zaskočila také Jana Kopeckého, který dokázal vyhrát posledních dvacet českých rallye, ve kterých startoval. „Při třetím průjezdu shakedownem nám z auta začal utíkat olej z turba. Měli jsme štěstí, že se nám to nestalo při soutěži. Říkal jsem si, že pojedu v klidu a čistě, ale v životě jsem v Hustopečích nedělal takové smyky jako letos,“ uvedl český pilot.

Kopecký startuje v Hustopečích pět dní poté, co dokázal na italském ostrově Sardinie vyhrát letos třetí podnik mistrovství světa v kategorii WRC 2. „Zkušenosti ze Sardinie jsou na místní šotolinu nepřenosné, auto je úplně jinak nastavené a jedeme jiné pneumatiky, což vyžaduje zcela jiný styl jízdy,“ hodnotil své dojmy Kopecký. První den vyhrál všech šest rychlostních zkoušek a na druhého jezdce v pořadí má náskok 52,5 sekundy.

Úvodní den rallye havaroval Václav Kopáček (Ford Fiesta R5) a vinou jeho incidentu musela být přerušena přeposlední erzeta. Na stejné zkoušce odstoupil vinou problémů s posilovačem řízení Martin Vlček (Ford Fiesta R5), který do erzety odstartoval ještě před Kopáčkem. Pátek byl nešťastný také pro Tomášek Kukučku (Škoda Fabia WRC) kvůli poškozené převodovce a únik vody zastavil Miroslava Jakeše (Škoda Fabia S2000). Pohled do výsledkové listiny říká, že vstupní etapa soutěže vyřadila celkem 28 posádek.

Hlasy jezdců po pátku

„Z našeho pohledu byla druhá sekce lepší než první, víc to drželo, hlavně na šotolinových úsecích. Hustopeče jsou krásné, myslím, že nejatraktivnější soutěž pro posádky i pro diváky. Je to široké, dají se dělat smyky, fajn soutěž. Určitě by bylo zajímavější mít s kým bojovat, ale co s tím?“

„Určitě jsme zklamáni, že první etapa hustopečské soutěže nedopadla pro nás lépe. Měli jsme celý den navrch, v podstatě penalizací za chybu v retardéru jsme přišli sami o lepší umístění, uškodilo nám i přidělení časů sportovními komisaři. Prostě škoda jedné chyby. Ve druhé sekci už jsem se snažil vyvarovat jakékoli ztráty, soustředil se na nejlepší čas.“

„Pro nás byly nejdůležitější body do slovenského šampionátu. Nebylo to úplně jednoduché, dost to klouzalo a nějaké vteřiny jsme poztráceli. Za tmy jsem se snažil jet hodně rychle, ale nebylo to úplně perfektní. V kritických místech jsem si ale dal pozor a tentokrát už včas dobrzdil. Na poslední zkoušce jsme ale zkusili zatáhnout a povedlo se to.“

„Honza Kopecký jede o třídu jinde svou ligu, také Martin Koči jel hezky. My si za nimi závodíme o vteřinky mezi sebou. Úplně nejsem spokojený se svým výkonem, absence testu a roční pauza, kdy jsem tady nestartoval, je znát. Místní tratě jsou opravdu specifické. Je znát, že jsme neměli přípravu, jakou bych si představoval. Ale časy nejsou špatné. Kdybychom byli o chlup rychlejší, bylo by to fajn. V servisu po RZ3 mechanici vyměnili diferenciál, určitě se chování auta zlepšilo, ale zrychlení bylo v řádech vteřinek a ne takové, jaké bychom si přáli. Noční sekce už pak v pohodě, určitě všem prospěl tříminutový interval na posledním testu. V podvečer byly dvě minuty a někde bylo docela prachu, měl jsem z toho trochu strach.“

„Na starovickém okruhu jsme se hodně snažili, zkouška nám vyšla parádně, ale na druhém testu jsem udělal úplně stejnou chybu jako v prvním průjezdu a byl příliš široký v jedné šotolinové vracečce. Na třetím úseku jsem udělal defekt pravého předního kola. Bylo to někde v úzké pasáži, jeli jsme pak na něm asi pět kilometrů. To bylo pro konečné pořadí dne zásadní.“

„Druhá sekce byla určitě super, pěkně jsme se svezli. Někdy už to bylo opravdu na hraně, hlavně na šotolině. Myslel jsem, že v odbočení u rozhledny už to nezabrzdím a nezatočím. Ale vše vyšlo a jsme kousek od pódia, snad budeme zítra tahat za delší konec provazu. Na přejezdech jsem si hlídal, aby mi motor nezhasínal, jinak jsme už žádné problémy neměli.“

„Z druhé sekce jsem měl mnohem lepší pocit. Byly tam sice ještě chybičky, ale už nám to víc sedlo. Druhé průjezdy jsou pro nás samozřejmě lepší, je celkem logické, když v těch prvních v některých místech ztrácíme na kluky, kteří tu s „er-pětkami“ už jeli. Při druhém průjezdu už máme větší šanci bojovat o lepší čas. Jeli jsme teď o něco měkčí směs a bylo to určitě lepší. Musím hledat rezervy ve využívání auta u sebe, tam je toho zatím nejvíc."

„Je trochu škoda, že jsme se ani jednou nesvezli na RZ Kurdějov. Poprvé kvůli retardéru, teď tam něco vyvedl Vašek Kopáček, který havaroval. Jeli jsme kolem, auto bylo na straně, ale věřím, že jsou v pohodě. Navíc jsme dostali do auta červenou vlajku, tak jsme zbytek erzety jeli jako volný průjezd.“

Průběžné pořadí (po 6 z 12 RZ)

V sobotu na soutěžící čeká druhá polovina Agrotec Petronas Rallye, která obnáší dalších šest rychlostních zkoušek v celkové délce 75,74 kilometrů. Na cílovou rampu v Hustopečích přijede první posádka v 15.06.

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 39:13,2; 2. Grzyb, Browiňski (Pol./Ford Fiesta) +52,5; 3. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +53,8; 4. Koči, Mozner (Slov./Škoda Fabia R5) +54,8; 5. Černý, Černohorský (Ford Fiesta R5) +56,7; 6. Tarabus, Trunkát (Škoda Fabia R5) +57,0; 7. Dohnal, Ernst (Ford Focus RS WRC 06) +1:27,0; 8. Pospíšilík, Hovorka (Škoda Fabia R5) +1:37,1; 9. Rujbr, Římalová (Škoda Fabia R5) +1:45,2; 10. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +1:53,8; 11. Gavlák, Horniaček (Škoda Fabia R5) +2:13,3; 12. Jelínek, Ingr (Mistubishi Lancer Evo IX) +2:20,9; 13. Březík, Omelka (Mitsubishi Lancer Evo IX) +2:22,8; 14. Růžička, Novák (Ford Fiesta R5) +2:22,9; 15. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +2:29,7.

Zbývající průběh Rallye Hustopeče

- 9.39 RZ7 (9,34 km); 10.18 RZ8 (6,03 km); 10.39 RZ9 (22,50 km); 13.08 RZ10 (9,34 km); 13.47 EZ11 (6,03 km); 14.08 RZ12 (22,50 km).

Ivo Nesrovnal