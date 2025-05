S novým Aston Martinem Vantage na českých silnicích: Auto pro každý den!

Vstupem do světa sporťáků Aston Martinu je už od roku 2005 kupé Vantage. Jeho druhá generace loni prošla pořádnou modernizací, která vzhled přiblížila zbytku modelového portfolia. Když v roce 2018 přišla druhá generace Vantage, jejím vzhledem nebyl každý zrovna omámen. Malá světla a nízko posazená maska byly zásadním odklonem od dřívějších designů značky a auto působilo až nečekaně agresivně. Jenže pokus s odlišením až tak nevyšel. Loni představený facelift se proto vrátil k časem ověřeným detailům a model Vantage se přiblížil zbytku současného modelového portfolia.

Pro někoho to může působit jako krok zpátky, faktem ale zůstává, že novinka je prostě nesmírně pohledná. A to i v divoké oranžové barvě, kterou nosí kousek zapůjčený od pražského zastoupení Astonu. Protáhlá světla, velká maska, karbonová střecha a decentní spoiler na zádi spolu s výraznými svaly kolem vystouplých kol zaručeně přitáhnou pohled každého kolemjdoucího. A nesmí chybět vlnka na zádi, znázorněná propojenými svítilnami. Že jde o magnet na pohledy, je jasné už z fotek, a v ulicích se hlavy otáčejí opravdu ochotně.

Dovnitř se ani tak neusedá, jako spíše padá a svébytné jsou i dveře, které se otevírají lehce nahoru. Kabina vyvedená v kombinaci černého čalounění s červeným prošíváním vypadá skvěle a tak akorát agresivně, středový panel je trochu jako ze stíhačky. Posaz je správně nízký a výhled tomu odpovídá. Při jízdě se spolujezdcem je ale občas nutné jej požádat, ať zkontroluje provoz zprava. Tlačítka působí bytelně a co vypadá kovově, z kovu také je. Celkové zpracování je příjemné, i když občas si něco lehce zavrže.

Důležité je, že tahle kabina je nesmírně komfortní i po delším sezení, a spolujezdec má více místa na nohy než v průměrném rodinném autě. Za sedačkami je také odkládací místo, včetně police kam si můžu odložit třeba velkou PET lahev a pohodlně se pro ni natáhnout. Celkově je ergonomie nízkého kupé až překvapivě dobrá a vůbec by mi nevadilo v tomhle autě jezdit každý den.

Přístrojový štít je digitální a přehledný a špatný není ani multimediální systém s 10,25“ displejem, který je hezky zakomponovaný do palubní desky. V něm se dá zobrazit také nějaká ta telemetrie a nastavit jízdní režimy. V podobném autě rozhodně nebude centrem pozornosti a tak jediná věc, co mi na něm vadí je absence bezdrátového zrcadlení mobilu. Nepodstatný problém, na který se dá rychle zapomenout po zmáčknutí výrazného tlačítka Start na středovém panelu.

Vantage má dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový zážehový vidlicový osmiválec od Mercedesu-AMG. Má výkon 489 kW, točivý moment 800 newtonmetrů a to vše je posíláno pouze na zadní kola přes osmistupňovou měničovou převodovku ZF. Vantage už patří mezi ty auta, která bývají součásti specifického žánru videí na Youtube. Toho, kde se jde nezkušený Američan projet, trochu prudčeji sešlápne plyn a omotá se kolem nejbližšího stromu nebo pick-upu. Ostatně 489 kW posílaných jen na zadní kola rozhodně vyvolává respekt a první sešlápnutí plynu beru hodně zlehka.

Osmiválec pod dlouhou kapotou se ve výchozím režimu ozývá překvapivě decentně, spíše si jen tak přede. Nutné je z počátku myslet na to, že kapota končí fakt daleko a že tahle kola fakt nechci odřít. Zvyknout se ale dá rychle a od prvních metrů auto překvapuje tím, jak normální dokáže být. Platí to třeba o podvozku, který pražské nerovnosti žehlí stejně dobře jako běžný hatchback. To myslím jako pochvalu, protože od podobných sporťáků to neočekávám. Dobře se pracuje i s řízením, které má ve výchozím režimu tuhost posilovače tak akorát, a také s pedálem plynu, kterým dokážete auto ovládat i v koloně zcela plynule.

Po úvodním seznámení a lehkém sešlapování plynu jsem už s větší sebedůvěrou poslal pedál blíže podlaze a opravdu, zadek rázem cukl do boku, než se auto vydalo s rykem osmiválce a řevem fotografa na místě spolujezdce kupředu. A to nejen v nižších rychlostech, cuknutí od zadku přichází i před předjížděním na dálnici. A to samozřejmě se zapnutou veškerou stabilizací a asistencí. Jde ale opravdu jen o takový lehký náznak, který přidá na zábavnosti, čtyřkolka mi minimálně na suchu přišla zbytečná. Ve výchozím režimu je po sešlápnutí plynu lehká prodleva, než auto vyrazí plnou silou vpřed, ve vyšším sportu+ už je ale reakce téměř elektrická a převodovka si motor drží ve vyšších otáčkách, aby byl připraven na okamžitou reakci.

Počáteční strach z rozflákání něčeho tak hezkého a drahého brzy vystřídala alespoň částečná sebedůvěra a začal jsem po okreskách auto prohánět ostřeji, zejména když fotograf neseděl vedle mě, ale snažil se z louky zachytit nějaké záběry. Chováním není nejmenší Aston žádný parchant, ale hezky čitelný elegán, který se ale velmi přirozeně nechá rozhodit při průjezdu zatáčkou bez toho, že bych se musel bát švestkových stromů kolem úzké silnice.

Maximální rychlost kupátka je 325 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h mu trvá pouhých 3,5 sekundy. Hmotnost je 1745 kilogramů, což je na sportovní auto docela dost, ale zpoza volantu bych mu hádal méně. Po loňské modernizaci je Vantage o 114 kW a 115 Nm silnější než předcházející model, a to díky větším turbodmychadlům, upravenému tvaru vačkových hřídelí a optimalizovanému kompresnímu poměru.

Nový Aston Martin Vantage: Oficiální video • Zdroj: Aston Martin

Možná jen ten řev motoru není tak silný, jak bych od podobně drze vypadajícího auta očekával. V normálním výchozím režimu (který se jmenuje Sport) rozhodně oceňuji jeho kultivovanost a tichost, je to další důvod, proč může být jízda s Vantage až relaxační. S přepnutím do režimu Sport+ nebo Track se otevře klapka výfuku (jde ale aktivovat i tlačítkem na středovém tunelu) a konečně se ozve zvuk německého osmiválce. Děti a psy sice ani tak nestraší, rozhodně o sobě ale dává hlubokým a sytým tónem vědět a občas si i lehce zastřílí. Také ztuhne řízení, takže má konečně okreskový feel a je velmi přesné. A zmínit musím i brzdy, které mají opravdu brutální účinek a moje okreskové projíždění nemá šanci je utahat.

Po průjezdu ucpanou Prahou a vystáním několika kolon mi na displeji svítila spotřeba 20 l/100 km, což zní trochu děsivě. Jenže stačí vyjet za město a čísla rázem letí dolů. Na dálnici jsem nejel zrovna stylem tříválcové fabie a stejně jsem si držel 14 l/100 km, což v tomto stylu vozu považuji za skvělý výsledek. S klidnější nohou se dá jet o pár litrů úsporněji, jen to chce hodně sebezapření. I na dálnici je auto naprosto stabilní a nemá tendence vandrovat ze strany na stranu a velmi dobré je i odhlučnění. Na druhou stranu, ve chvíli kdy využijete potenciál motoru a ukážete okolním autům, jak se to má dělat, počítejte s dojezdem nižším než u průměrného elektromobilu. Nádrž má mimochodem 73 litrů.

Aston Martin Vantage ve mně nezanechal pocit nekompromisního sporťáku, jak jsem z počátku očekával, ostatně žádný Aston jsem předtím neřídil. Nazval bych jej spíše velmi příjemným Grand Tourerem, se kterým si umím představit každodenní soužití. Zmiňoval to už Honza Mička po projíždce s větším DB12. Aston nepůsobí jako sporťák, ve kterém je nutné každou projížďku prožívat a místy i tak trochu trpět. Naopak, za volantem jsem se cítil naprosto přirozeně a uvolněně i při projíždění úzkými ulicemi Prahy, při popojíždění v koloně nebo i při hledání parkovacího místa.

Může za to kombinace pohodlného podvozku, v běžném režimu lehkého řízení ale také slušného výhledu ven, samozřejmě v rámci možností. Po vystoupení jsem se necítil unavený, ale klidně bych s tímhle autem každodenně dojížděl do kanceláře. Anebo jel na dovolenou k moři, do kufru s 346 litry by se mi rozhodně vešlo více, než malá taška a řízky.

Snění zabrzdí až pohled na specifikaci vozu, který ačkoliv má být vstupem do světa Aston Martinu, začíná na ceně 166.386 Eur, tedy asi 4,1 milionu korun a to bez DPH. Na kolik vyšel testovaný oranžový kousek Aston ani nepřiznává, ale vzhledem k ceně příplatkové výbavy, které zde nebylo málo, to pár milionů navíc bude. Při pohledu na konkurenci je ale zjevné, že britský exot si i tyhle peníze bez problému obhájí.

Aston Martin Vantage: Technické údaje Motor V8, benzin, twinturbo Zdvihový objem [cm3] 3982 Výkon [kW/min] 489/6000 Točivý moment [N.m/min] 800/2000 Kompresní poměr 8,6 : 1 Převodovka 8 AT Max. rychlost [km/h] 325 Zrychlení 0-100 km/h [s] 3,5 Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km] 12,1 Vnější rozměry [mm] 4495 x 1980 x 1275 Rozvor [mm] 2705 Zavazadlový prostor [l] 346 Pohotovostní hmotnost [kg] 1745 Pneumatiky 275/35-325/30 ZR21 Převodový poměr řízení 12,8 : 1 Základní cena [Kč] 166.386 eur (4.141.000 Kč)

Zdroj: Autorský text, Zdroj foto: Jakub Šuplata, Zdroj videa: Aston Martin