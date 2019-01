Rallye Monte Carlo po RZ8: Vede šampion Ogier

Francouz vyhrál tuto soutěž v předchozích pěti letech a zatím má k dobru pouhé dvě sekundy, před Belgičanem Thierry Neuvillem (Hyundai), který byl jeho velkým soupeřem v boji o titul minulý rok.

Sedmaaosmdesátý ročník slavné soutěže začal ve čtvrtek dvěma nočními erzetami v celkové délce téměř 41 kilometrů a hned od začátku se děly náramné věci. Tovární jezdec týmu Ford Teemu Suninen netrefil levou zatáčku a spadl do příkopu. Zadek auta však zůstal trčet do silnice a do něj narazil s vozem Škoda Fabia R5 jedoucí další Fin Kalle Rovanperä. „Byla to moje chyba. Zničil jsem předek auta, obě světla a dál jel potmě,“ popsal situaci Rovanperä. Propadl se až na 84. místo a během pátečních rychlostních zkoušek se vyšplhal na 27. pozici a v hodnocení WRC 2 Pro je ovšem druhý. Více vozů v této kategorii ovšem nejede. „Začali jsme s ohledem na včerejšek raději zvolna, ale stále se zlepšuje. Informace od předjezdců jsou stále lepší a lepší,“ uvedl Rovanperä.

Nevěděl, kde k defektu přišel

Po čtvrtečních rychlostních zkouškách byl v čele Ott Tänak (Toyota) a udržel se tam i po úvodní zkoušce pátečního programu. Ta musela být zrušena kvůli neukázněným divákům, kteří stáli na nebezpečných místech. Po čtvrté speciále ho však přeskočil Neuville a po páté Ogier. Na RZ7 udělal Tänak defekt, ztratil 2:22,2 a propadl se na sedmé místo. „Nevím, kde jsem k defektu přišel,“ hlásil Estonec.

Na defekty doplácel také nováček v týmu Toyota Kris Meeke, který měl ve čtvrtek jeden, v pátek další. Navíc mu praskl ráfek a zničil tlumič. „Nebere mi to náladu, protože cítím, že sedím ve skvělém autě,“ prohlásil Brit.

Větší problémy než on, měl jeho předchůdce o Toyoty Esappaka Lappi. Fin je letos u Citroënu týmovým kolegou Ogiera, ale o šance bojovat o přední umístění přišel na šesté RZ, kde ulomil zavěšení levého předního kola. „Trefil jsem asi nějaký kámen, byla to rána. Jeli jsme na tom jedenáct kilometrů. Omlouvám se týmu, ale to je rallye,“ vysvětloval Lappi.

Mezi nejlepšími se neobjeví ani ještě loni tovární jezdec týmu Škoda Pontus Tidemand ze Švédska. Na Monte Carlu 2019 startoval s vozem Ford Fiesta WRC, ale v šesté zkoušce musel z desátého místa odstoupit.

Rozdávají si to znovu

Od pátého měřeného testu se boj o vítězství začal koncentrovat na loňské velké rivaly Ogiera a Neuvilla. Druhý jmenovaný udělal chybu, když na RZ6 netrefil odbočku. „Byl jsem moc rychlý a auto nechtělo zatočit, tak jsem ho raději poslal vedle. Zůstalo tam nějakých patnáct sekund. Škoda, mohl jsem víc najet. Na další erzetě má totiž Seb (Ogier) lepší pneu,“ vysvětloval Belgičan a ukázalo se, že měl pravdu.

Obhájce titulu Sebastien Ogier se dostal na první místo po RZ7. V závěrečné erzetě však o něj málem přišel a udržel se před Neuvillem o pouhé dvě sekundy. „Zrušení třetí zkoušky byla pro nás škoda. Na té další se nám na hrotech moc nedařilo. Měli jsme však o jeden slick více než Thierry, takže to byla výhoda. Bylo hodně hlubokých katů (zkracování zatáček). Snažil jsem se jim spíše vyhýbat. Na osmé zkoušce byla nutná opatrnost, protože naše gumy byli už prakticky bez hrotů,“ pospal dnešní průběh soutěže její lídr Ogier.

Loeb je pořád ve hře

Pár dnů po návratu z dakarské rallye se postavil na start devítinásobný šampion Sébastien Loeb. Ovšem nikoliv za volantem francouzského vozu, jak jsme byli od roku 1999 zvyklí, ale letos sedí v Hyundaii i20 Coupé WRC. Loeb zajel v úvodní zkoušce čtvrtý čas, pak ale zvolil špatné pneumatiky a klesl na osmé místo. Během pátečních šesti erzet se však pohyboval jako na houpačce mezi čtvrtým a sedmým místem a téměř po každé zkoušce putoval pořadím. „Ke konci čtvrté erzety nás postihl na defektu. Pak jsme ovšem s volbou gum zariskovali. Ztratili na jedné, získali na další a pak zase něco ztratili na poslední páteční zkoušce. Ale jsme tu, sice ne v boji o vítězství, ale jsme tu,“ uvedl Loeb, jenž je aktuálně pátý, ale na dohled stupňům vítězů.

Průběžné pořadí (po 8 z 16 RZ)

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) 1:37:17,3; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +2,0; 3. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:17,7; 4. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:25,1; 5. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:25,9; 6. Evans, Martin (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:47,5; 7. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +2:34,9; 8. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +5:33,0; 9. Greensmith, Edmondson (Ford Fiesta R5) +7:00,1 (1. ve WRC 2 Pro); 10. Bonato, Boulloud (Fr./Citroën C3 R5) + 7:06,7; 11. Sarrazin, Renucci (Fr./Hyundai i20 R5) +8:06,3; … 14. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Volkswagen Polo GTI R5) +10:36,5; 15. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Ford Fiesta R5) +11:06,6; … 22. Suninen, Saklminen (Fin./Ford Fiesta WRC) +16:21,1; 23. Lappi, Ferm (Fin./Citroën C3 WRC) +16:33,7; … 27. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +18:18,2 (2. ve WRC 2 Pro).

Zbývající program Rallye Monte Carlo:

Sobota – 8.48 RZ9 (29,82 km); 10.06 RZ10 (16,87 km); 12.47 RZ11 (29,82 km); 14.08 RZ12 (16,87 km).

Neděle – 8.20 RZ13 (18,41 km); 9.08 RZ14 (13,58 km); 10.55 RZ15 (18,41 km); 12.18 RZ16 (13,58 km).

