Rallye Příbram v cíli: Pech vyhrál a je vicemistrem republiky

Plzeňský jezdec si zásluhou výhry zajistil druhé místo v konečném pořadí národního šampionátu.

Pech se radoval z výhry na českých tratích po čtyřech letech, naposledy se totiž radoval právě v Příbrami začátkem října 2014. Od té doby dojel patnáctkrát na druhém místě. Teď byl konečně znovu nejrychlejší a to v Příbrami, kde dokázal vyhrát sedmkrát a je v tomto domácím podniku nejúspěšnějším jezdcem.

Když soupeři neuhnou

V neděli ráno pokračoval souboj mezi Pechem a Janem Černým (Ford Fiesta R5) nejenom o vítězství, ale také o stříbrnou příčku v mistrovství republiky. Černý vyhrál první erzetu (RZ9) a polepšil si o několik sekund před Pechem. Smůlu měl třetí v pořadí Jan Dohnal (Ford Focus WRC 06), který dostal hned při výjezdu ze servisní zóny deset sekund penalizace za to, že přijel o minutu později do časové kontroly. „Jsem naštvaný opravdu pořádně. Bohužel mně v servisní zóna zdržela dvě auta a navíc jeden ze soupeřů příliš zdlouhavě couval a zatarasil mi prostor. Nenapadlo by mě, že za dvě minuty neujedu čtyři sta metrů. Na trati se taháme o desetiny a pak přijde taková pecka,“ lamentoval Dohnal.

Druhou nedělní erzetu (RZ10) vyhrál Miroslav Jakeš (Škoda Fabia R5), ale zajímavější to bylo v průběžném pořadí před ním, kde se první trojice Pech, Dohnal a Černý seřadila do pouhých 0,9 sekundy. Jakeš pokračoval v ostrém tempu a vyhrál i RZ11. Posunul se tak na druhé místo před Dohnala.

Ze hry vypadl bohužel Černý, který po proslulém skoku v Dublovicích neudržel v levé zatáčce na dlažebních kostkách auto na silnici. „Všechno začalo na předchozí zkoušce, kde jsme trefili předním kolem nějaký kus betonu a náprava měla najednou sbíhavost čtyři centimetry. Byl zázrak, že nám do konce zkoušky nic neupadlo. Na další erzetě bohužel auto jednou pořádně nezatočilo tam, kde mělo, přišla rána a upadlo nám celé přední rameno,“ líčil situaci Černý. Příbramský pilot byl sice smutný, ale snažil se na svém domácím účinkování najít něco pozitivního: „Myslím, že jsme na závěr letošní sezony dokázali, že umíme být rychlí a drželi krok se soupeři, dokud to šlo.“

Vítěz nic nepřeceňoval

Dvanáctou zkoušku vyhrál Pech a odskočil nejbližšímu soupeři na 17,6 sekundy. „Ještě dvakrát nás zazlobila technika a museli jsme resetovat počítač. Je to tady opravdu hodně rychlé, ale situaci bych rozhodně ještě nepřeceňoval,“ říkal Pech a věděl, o čem mluví. Předposlední zkoušku vyhrál Dohnal a snížil své manko na 8,4 sekundy. Smolařem byl Jakeš, který musel na zkoušce měnit kolo, ztratil 4:34,5 minuty a propadl se až na jedenácté místo v průběžném pořadí.

Vítěz dvou předchozích ročníků Dohnal se nechtěl smířit s druhým místem. Byl nejrychlejší i na posledním testu, ale z výhry se nakonec radoval Pech s převahou 4,7 sekundy. „Byly to ovšem nervy až do posledních metrů závěrečné rychlostky, když jsem sledoval, jak odpadají moji soupeřů. Navíc Honzovi Dohnalovi to tady sedělo a tahal opravdu fest až do konce. Mám z výhry obrovskou radost, dost už jsem se na něj načekal. Navíc je příjemné být rekordmanem na této tradiční české rallye,“ radoval se oprávněně Václav Pech.

Na problémech, zaváháních a odstoupení svých soupeřů vydělali další jezdci v pořadí. Ze třetího místa se může radovat Vojtěch Štajf (Škoda Fabia R5) a zopakoval tak své umístění z loňského ročníku v Příbrami. „Musím pochválit auto a především jeho podvozek. Tam, kde mě soupeři vykládali, jak jim to „hází“ a drncá na nerovnostech, tak já vůbec o ničem nevěděl. Fabia jela skvěle,“ liboval si Štajf.

Až devátý začínal na Rallye Příbram Martin Vlček (Ford Fiesta R5) a nakonec dojel do cíle čtvrtý. „Udělali jsme v neděli ráno několik zásadních změn na nastavení. Až jsem se jich bál, ale osvědčily se nám,“ komentoval situaci Vlček.

Pátý skončil Karel Trojan (Škoda Fabia R5), jenž měl tři týdny před začátkem soutěže havárii na motocyklu a startoval se zlomenými žebry. „Doktor mi start určitě nedoporučoval, ale nakonec to nebylo tak dramatické. Čím jsem jel rychleji, tím méně bylo času myslet na bolest, smál se v cíli Trojan.

Za ním skončil šestý Tomáš Pospíšilík (Škoda Fabia R5). V osmnácti byl nejmladším českým mistrem republiky v autokrosu. Automobilovým soutěžím se věnuje teprve od roku 2014 a v Příbrami dokázal čtyřiadvacetiletý závodník vylepšit své výsledkové maximum, kterým dosud byla letošní sedmá příčka z Rallye Hustopeče.

Výsledky Rallye Příbram

Konečné pořadí: 1. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) 1:14:23,5; 2. Dohnal, Ernst (Ford Focus WRC 06) +4,7; 3. Štajf, Rajnoha (Škoda Fabia R5) +1:16,5; 4. Vlček, Žáková (Ford Fiesta R5) +2:10,2; 5. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +2:16,8; 6. Pospíšilík, Hovorka (Škoda Fabia R5) +2:21,6; 7. Březík, Omelka (Škoda Fabia R5) +2:24,7; 8. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia WRC) +3:16,1; 9. Štochl, Vacková (Škoda Fabia R5) +3:28,1; 10. Rujbr, Římalová (Škoda Fabia R5) +4:02,0; 11. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +4:50,8; 12. Jelínek, Ingr (Mitsubishi Lancer Evo IX) +6:06,5; 13. Pešl, Juříca (Mitsubishi Lancer Evo IX) +6:32,4; 14. Pokorný, Lasevič (Škoda Fabia R5) +6:42,7; 15. Janota, Novák (Porsche 997 GT3) +6:53,3.

Foto Ivo Nesrovnal, Michal Vítovec