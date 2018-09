Turecká rallye: Bude to boj o přežití!  

Tato soutěž se vrátila do kalendáře šampionátu po osmi letech.

Když se měl český jezdec Jan Kopecký z továrního týmu Škoda Motorsport vyjádřit k obtížnosti této rallye, uvedl: „Mojí dosud nejtěžší soutěží byla řecká Akropolis v roce 2006, ale tohle, co přijde, je minimálně dvojnásobně těžší. Přinejmenším. Na rallye jako jsou v Německu nebo Katalánsku, můžete nasadit vysoké tempo a držet ho až do nedělního finiše. Tady to nepůjde, protože trať je rozbitá, plná ostrých kamenů nejrůznější velikosti, které se mohou nečekaně objevit ve vaší stopě. Člověk bude muset určitě jet především hlavou. Obětovat i sekundy, možná desítky sekund, aby se úspěšně dostal do cíle,“ domnívá se Kopecký.

Kopecký a Tidemand v boji o titul WRC 2

Posádky Škoda v letošní sezóně jasně dominují kategorii WRC 2 mistrovství světa. Jan Kopecký a Pavel Dresler jsou se čtyřmi vítězstvími ve vedení průběžného pořadí. Mají sedmibodový náskok na své týmové kolegy Pontuse Tidemanda a Jonase Anderssona ze Švédska, kteří vyhráli tři soutěže a jednu dokončili na druhém místě. V nadcházející Turecké rallye nastupují obě tovární posádky vůbec poprvé v roce 2018 proti sobě v přímém souboji. Úspěšnější se výrazně přiblíží celkovému vítězství v letošní sezóně mistrovství světa v kategorii WRC 2.

Šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek vybral Tureckou rallye jako místo, kde se mezi posádkami Škoda rozhodne o tom, kdo získá v letošní sezóně titul mistra světa v kategorii WRC 2. „Pontuse a Jana čeká do konce sezóny stejný počet soutěží, takže mají stejnou šanci na zisk titulu. V Turecku pojedou v sezóně 2018 vůbec poprvé proti sobě v přímém souboji,“ řekl šéf týmu a dodal: „Ani Pontus, ani Jan nemají s tureckou soutěží žádné zkušenosti. Každá rychlostní zkouška je pro ně nová, mají proto stejné šance.“

Na náročných šotolinových zkouškách se budou obě posádky spoléhat na vůz Škoda Fabia R5, který je aktuálně nejen nejúspěšnějším soutěžním vozem své kategorie, ale je také mimořádně spolehlivý. Od své homologace v dubnu 2015 dosud žádný z továrně nasazených vozů Škoda Fabia R5 neodstoupil ze soutěže mistrovství světa nebo mistrovství České republiky kvůli technickým potížím.

Jan Kopecký zažívá v sezóně 2018 působivou sérii vítězství. Jednoduše řečeno vyhrál v každé rallye, do níž nastoupil. Zvítězil v šesti domácích soutěžích a s předstihem získal titul mistra České republiky. Kromě toho vyhrál také ve čtyřech kolech mistrovství světa v kategorii WRC 2. Vítězstvím v kategorii WRC2 v Italské rallye na Sardinii ukázal, že není pouze specialistou na asfaltové soutěže, ale že dokáže být rychlý také na šotolině. Úřadující mistr světa kategorie WRC 2 Pontus Tidemand jel svoji poslední soutěž v kategorii WRC 2 v květnu v Portugalsku, kde ukázal mimořádnou rychlost na šotolině. Po úspěšném absolvování testů jsou oba jezdci týmu Škoda dobře připraveni na nadcházející Tureckou rallye.

Věděli jste, že

se v Turecku jela první mezinárodní rallye již v roce 1972? Startovala a končila v Istanbulu.

první myšlenka o konání Turecké rallye v rámci mistrovství světa je z roku 1999 a první Turecká rallye se jela v roce 2000 v Izmiru?

Tureckou rallye situovanou v Antalyi/Kemeru jelo v roce 2003 60 soutěžících, z nichž jich dojelo pouze 26?

v roce 2010 se rallye přesunula do regionu nedaleko Istanbulu a v roce 2018 se do kalendáře mistrovství světa vrátila, když nahradila Polsko?

Zvýší Neuville náskok?

V roli lídra MS se na start postaví Belgičan Thierry Neuville (Hyundai), který má náskok 23 bodů na druhého Sébastiena Ogiera (Ford) z Francie. „Turecko bude pro každého krokem do neznáma. O rychlostních zkouškách toho nevíme mnoho, ale měli jsme možnost vidět nějaká videa. Vypadá to, že cesty budou hodně kamenité. Z našeho pohledu první posádky na trati očekávám ošidný víkend. Mám rád nové soutěže a výzvy; zvyšuje to atraktivitu mistrovství a pro týmy a posádky to představuje něco zcela nového, s čím se musejí vypořádat,“ uvedl Neuville před startem soutěže. Vicemistr světa z minulých dvou sezon se čerstvě dohodl na tříletém prodloužení kontraktu s týmem Hyundai, v němž tak bude jezdit minimálně do roku 2021.

Dobrou formu z posledních rallye se bude v Turecku snažit potvrdit Estonec Ott Tänak, který vyhrál předchozí soutěže ve Finsku a v Německu. Případný další triumf by jej katapultoval do boje o titul, momentálně je třetí se ztrátou 36 bodů na Neuvilla. „Dosáhli jsme pár velmi dobrých výsledků, ale pořád to bereme rallye po rallye. Je těžké něco od Turecka očekávat, protože nemáme moc informací o tom, co nás čeká. Všichni mluví o tom, že trať bude rozbitá, ale více uvidíme po seznamovacích jízdách. Určitě víme jen to, že tam bude horko,“ uvedl Tänak.

Yaris WRC pouští na neprobádanou půdu

Soutěžní tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team bude na Turecké rallye čelit novým výzvám. Vozy Yaris WRC a finští jezdci Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi a Estonec Ott Tänak se na šotolinové cesty vydají hned po vítězstvích ve Finsku a Německu. Jelikož nebyly jízdní zkoušky v Turecku před soutěží povoleny, jezdci testovali Yaris WRC minulý týden na šotolinových cestách v Portugalsku.

„Poslední dvě rallye se nám skvěle vydařily a naším cílem je samozřejmě takto i pokračovat, ale Turecko je pro všechny týmy velkou neznámou. V Turecku jsem však již závodil, když tam WRC poprvé zamířila v roce 2003: pamatuji si, že podmínky byly opravdu tvrdé a cesty dost drsné. Tentokrát jedeme do jiného regionu a nevíme přesně, jaký budou mít erzety charakter. Připravovali jsme se, jak nejlépe to bylo možné, a absolvovali užitečné zkoušky na jihu Portugalska. Tady se nám, doufejme, podařilo správně nasimulovat podmínky, kterým v Turecku budeme čelit, zejména pak vysokým teplotám.“

„Toto je poprvé po mnoha letech, co se připravuji na zbrusu nový podnik WRC. Je zde spousta neznámých: musíte si nachystat nové poznámky v rozpisu, neznáte charakteristiku cest a také nevíte, jak se změní při druhém průjezdu. Z předchozího závodění v Turecku v roce 2008 u města Antalya si pamatuji, že bylo hodně horko. Dlouhé erzety byly velmi náročné a zároveň drsné z pohledu obutí. Z toho, co jsem měl možnost zatím vidět, to bude podobné tehdejším podmínkám a také podmínkám na Rallye Akropolis. Předstartovní zkoušky z mého pohledu probíhaly velmi dobře. S vozem jsem byl velice spokojený a podařilo se nám správně naladit zavěšení kol.“

„V poslední době jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, ale stále to beru závod od závodu. Je těžké před Tureckem cokoli konkrétního předpokládat, neboť s tímto podnikem nemáme moc zkušeností. Každý říká, že to bude drsný závod: musíme tedy vyčkat a uvidíme, jak to půjde při ohledávání trati. S jistotou víme, že bude horko. Myslím, že naše předstartovní zkoušky na jihu Portugalska byly v tomto směru dobrou přípravou a děláme vše pro to, abychom byli připraveni a konkurenceschopní. Nyní už toho změnit moc nemůžeme, dokud se nedostaneme na místo a neuvidíme trať na vlastní oči.“

„V Turecku musíme očekávat neočekávané. Máme informace, že to tam bude drsné, a tak bude zásadní zvolit správné obutí. Z tohoto důvodu budou myslím klíčové dlouhé odpolední průjezdy. Při zkouškách jsme viděli, že na drsných cestách za teplot kolem 35 ° Celsia se obutí opotřebuje hodně rychle. Zkoušky obecně probíhaly velmi dobře a myslím, že se nám podařilo vůz správně naladit. Na tuto výzvu se již těším: je to příležitost naučit se něčemu novému. Prozatím se mi moc nedařily jízdy na sypkém štěrku s nízkým startovním číslem, takže se to budu snažit zlepšit.“

Citroën se těší do Turecka

Francouzská značka je zatím na čtvrtém místě v Poháru konstruktérů, ale v Turecku je zatím historicky nejúspěšnější. Ze šesti ročníků, které se zde jely, dokázali její jezdci vyhrát čtyřikrát, i když to už je osm let stará písnička.

V letošním šampionátu se však jezdcům týmu Citroën Total Abu Dhabi WRT příliš nedaří. Letos dosáhli třikrát na stupně vítězů – Nor Mads Ostberg byl druhý ve Finsku, irský pilot Craig Breen druhý ve Švédsku a Brit Kris Meeke třetí v Mexiku. Posledně jmenovanému ukončila Francouzi angažmá po jeho havárii na Portugalské rallye. Tým má za sebou testy v Portugalsku a pro nadcházející podnik v Turecku nasazuje trojici – Craig Breen, Mad Ostberg a Khalid Al Qassimi ze Spojených arabských emirátů.

„Tato rallye je pro každého z nás nová. Spolehlivost by mohla být jedním z klíčových faktorů tohoto víkendu a my víme, že se můžeme spolehnout na sílu našeho WRC C3. Ačkoli máme solidní základ, musíme se rychle přizpůsobit podmínkám při jakýchkoli úpravách nastavení, zatímco posádky budou muset být efektivní při změně tempa.

„Cílem je zvládnout první náročný den a dostat se do hry o dobré umístění pro zbývající dvě etapy. Jednotlivé erzety vypadají opravdu hodně zajímavě. Jsou místy dost úzké, technické a především drsné. Je tady spousta kamenů, na kterých riskujeme defekt.“

„Očekáváme, že tento víkend bude opravdu horko. Možná je to jedna z nejtěžších rallye, jaké jsem kdy jel. Máme za sebou docela drsné testy v Portugalsku, a proto můžu být před startem optimista. Na tomto druhu povrchu je naše C3 WRC ještě účinnější než na Sardinii.“

„Jsem potěšený, že jsem se vrátil za volant mého C3 WRC, zvláště na novou rallye, která představuje velkou výzvu. Mám pár dobrých vzpomínek na řecköu Akropolis, kde panovaly podobné ztížené podmínky. Bude to tady o nalezení správné rovnováhy mezi rozumem a chutí závodit.“

Kudy do cíle cestička

Turecká rallye startuje ve čtvrtek (13. září) ve 20.08 hodin 2,45 kilometru dlouhou „show-stage“ v centru města Marmaris. Pátek (14. září) bude se šesti rychlostními zkouškami s celkovou délkou 145,10 km nejdelší etapou celé rallye. Na sobotu je připraveno dalších šest měřených úseků o celkové vzdálenosti 134,20 km. Po celkem 17 rychlostních zkouškách a 317,25 měřených kilometrech bude znám v Marmarisu vítěz v neděli 16. Září kolem třinácté hodiny odpoledne.

Program Turecké rallye

– 19.08 RZ1 (2,45 km)

– 6.58 RZ2 (38,10 km), 8.21 RZ3 (21,90 km), 10.24 RZ4 (12,55 km), 13.37 RZ5 (38,10 km), 15.00 RZ6 (21,90 km), 15.03 (12,55 km).

– 7.35 RZ8 (36,00 km), 9.08 RZ9 (10,70 km), 10.11 RZ10 (20,40 km), 12.25 RZ11 (36,00 km), 14.08 RZ12 (10,70 km), 15.11 RZ13 (20,40 km).

– 9.08 RZ14 (7,12 km), 9.46 RZ15 (8,04 km), 10.24 RZ16 (13,25 km), 12.18 RZ17 (7,12 km).

Průběžné pořadí (po 9 z 13 rallye):

1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 172 bodů; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 149; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 136; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 88; 5. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 65; 6. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 60; 7. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 55; 8. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 52; 9. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 48; 10. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 47; 11. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 12. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 42; 13. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 34; 14. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 15. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 11; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 11; 17. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Griebel (Něm./Citroën DS3 WRC) 4; 19. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 20. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 21. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 22. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 23. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1; 24. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 1.

1. Hyundai Shell Mobis WRT 254; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 241; 3. M-Sport Ford WRT 224; 3. 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 159.

Ogier 55; Tänak 53, Neuville 34, Sordó 9, Mikkelsen 6; Ostberg 4, Meeke 3; Loeb 3, Paddon 2.

Tänak 49; Neuville 30, Ogier 24, Lappi 13; Latvala 11, Sordó 9, Meeke 8, Loeb 6, Mikkelsen 6, Breen 6, Evans 4, Ostberg 4, Paddon 3, Suninen 3.