Obytná Tesla Model 3 je tady. S tímhle modulem si vozíte i vlastní WC a lednici
Původně neúspěšný střešní stan Britové proměnily v praktický obytný minipřívěs, který můžete zapřáhnout například za elektrickou Teslu 3. Vedle postele si dopřejete i vlastní záchod či umyvadlo.
Britská společnost Wheelhome přišla na trh se zajímavým obytným modulem, který byl přizpůsoben elektrické Tesle 3. Modul Dashaway eRC byl uzpůsoben k instalaci na elektrickou Teslu 3. Umístil se na střechu a sahal až po zadní část. Nabízel sice dostatek prostoru – dvě sedadla, malou postel pro dva, kuchyňské vybavení a dokonce i chemickou toaletu. Prototyp v rámci testování najel 5600 kilometrů po Islandu, ale žádný prodejní trhák se z tohoto modelu nestal. Naopak to byl docela propadák.
Ve Wheelhome ovšem Dashaway eRC úplně nezavrhli. Místo odepsání investice vzali jednonápravový vozík a střešní modul na něj instalovali. Zmizela sice praktičnost v podobě řešení dva v jednom, v praxi se ovšem kombinace automobilu s malým a lehkým přívěsem osvědčila více.
Novinka s názvem Dashaway eCT (zkratka pro electric Camper Trail) je v podstatě to samé, avšak na kolečkách. Odpadá tu ale nutnost instalace na vůz, respektive individualizace ukotvení. Takhle stačí tažné zařízení a s obytným přívěsem můžete vyrazit za volantem prakticky kteréhokoliv vozu, i toho se spalovacím motorem.
Přívěs podle konfigurace váží minimálně 340 kilogramů, manipulaci v kempu s ním proto zvládne i jeden člověk. Ve složené formě je vcelku kompaktní. Na délku měří 3,8 metru, je 1,62 metru široký a 1,1 metru vysoký. Jakmile ale dorazíte na kempovací místo, stačí vozík zafixovat a díky plynovým podpěrám si obytný prostor výrazně zvětšíte. V nejvyšším bodě má kompaktní obytný přívěs výšku 1,83 metru.
Uvnitř se pak nachází prakticky totožné vybavení jako u střešního modulu, z kterého vozík vychází. Máte tedy k dispozici lůžko pro dva nocležníky o rozměru 1,91 na 1,27 metru, posezení, ukládací prostoru, vařič a dokonce i chemický záchod, který představuje spíše nouzové řešení. Zmíněný vařič není na plyn, jedná se o přídavnou elektrickou jednoplotýnku s indukcí, kterou napájí lithiový akumulátor. Volitelně můžete použít i menší mikrovlnou troubu nebo klasickou troubu.
K dispozici je také solární střecha s výkonem 200 wattů, která dokáže za slunečného dne získat dostatek energie na běžné fungování. Přívěs samozřejmě můžete napojit i na běžnou síť, případně ho můžete zásobovat z další baterie.
Ve výbavě máte též dřez a desetilitrovou nádrž na vodu s elektrickým čerpadlem, nechybí ani osmnáctilitrová kompresorová lednice. Mezi volitelné doplňky patří třeba přídavný stan stan nebo elektromotor pro snadnější manévrování.
Kompaktní obytný přívěs pro dva je lehký a ve složeném stavu má nízký odpor vzduchu, takže jej zapřáhnete i za slabší automobil. V případě elektromobilů zase výrazně nezvyšuje spotřebu a nesnižuje dojezd. Minus ovšem má. A docela velké.
Wheelhome za Dashaway eCT žádá minimálně 26.225 liber, což je 720 tisíc korun. Za takovou částku přitom pořídíte hezkou ojetou obytnou dodávku s výrazně prostornější kabinou. A nebo nový karavan pro čtyři osoby, který je sice větší a skoro šestkrát dražší, v mnoha ohledech ale velmi slušně supluje klasické bydlení.
Zdroj: Wheelhome a Motor1, foto: Wheelhome, video: Ford