DS vede dvojí boj. Nová generace vozů rozhodne o všem
Francouzský luxus postavený na designu a komfortu má v koncernu Stellantis stále své místo. Důkazem jsou nové modely N°4 a N°8.
Není tajemstvím, že uvnitř skupiny Stellantis to po finanční stránce vře. Automobilky nesvádějí boj pouze s vnější konkurencí na trhu, ale soutěží o peníze a pozornost i uvnitř organizační struktury. Investice pochopitelně připadnou značkám s rychlejší návratností a ziskovostí. Podle současného generálního ředitele značky DS Xaviera Peugeota, který poskytl rozhovor redakci Auto Expressu, se značka DS nachází v přechodném období a čeká ji hodně práce. Ve skupině ale má nenahraditelnou pozici.
Bývalý ředitel Carlos Tavares měl pravdu, když v roce 2014 prohlásil, že v prémiovém segmentu nemá smysl bojovat s německými značkami jejich stejným charakterem. Ten je založený na špičkové technice, ale mnohdy konzervativním a možná trochu chladném designu. Tavares viděl DS postavenou na francouzském osobitém designu plném elegance, řemeslného zpracování a rovněž nadčasové technice zaměřené na pohodlí.
Zkrátka, vozy DS mají být nejen autem, ale také módním doplňkem odkazujícím na francouzskou kulturu a styl. Xavier Peugeot tuto myšlenku přebírá. Nakonec nová vlajková loď N°8, která nese automobilku do nové doby, přebírá modelové označení právě po vzoru parfémů Chanel.
K vytouženému cíli ale vede strastiplná cesta. Značka se nachází v přechodovém období, kdy ji dostihly negativní vlivy posledních let. To vyústilo v letošní propad prodejů o 21 procent s výsledkem 20.784 registrací. Pro lepší představu, to je zhruba polovina objemu Alfy Romeo. Prodeje na čínském trhu téměř zmizely kvůli extrémní konkurenci a velkému počtu domácích značek, zejména těch zaměřených na elektromobilitu.
Pak tu máme poměrně staré modelové portfolio. Vždyť DS 7 mělo premiéru v roce 2017 a ač prošlo před dvěma lety výraznou modernizací, první generace své roky nezapře. Podobně je na tom DS 3, a elektrická verze DS 4 dorazila s více než ročním zpožděním, protože se těžko prosazovaly investice do DS oproti jiným značkám skupiny.
Podle Peugeota je to ale chyba. DS je prakticky důležitým zástupcem skupiny v segmentu prémiových vozů představujícím čtvrtinu objemu evropského trhu. Dále zmínil, že její oblibu brzdí malý počet vídaných vozů na silnici, což opět směřuje k objemům a preferencím při rozdělování peněz ve skupině.
Klíčem k posunu jsou nové modely N°4 a N°8, ačkoliv „čtyřka“ není nový produkt, ale rozsáhlý facelift postavený na původní platformě EMP2 V3, kterou využívají i Peugeot 308, Opel Astra, Citroën C5 X. N°8 je prvním modelem DS na nové platformě STLA Medium, která po dlouhé době přináší značce zcela nový technický základ. Navíc umožňuje i zástavbu spalovacího motoru, pokud by si to trh vyžádal.
Modely s novým označením „N°“ jdou v rámci trhu vlastní cestou, která spočívá v kombinování různých segmentů – elegantního hatchbacku/sedanu s praktičností SUV. Dalším trumfem jsou nadprůměrné dojezdy, v případě „osmičky“ přes 700 kilometrů, což automobilka potvrdila testem v reálném provozu (750 km).
Následující roky budou pro DS klíčové. Xavier Peugeot by se rád dostal na úroveň celosvětových prodejů kolem 55.000 aut ročně, což byl historicky nejlepší rok značky. To ale bude záležet na úspěchu nové modelové řady N°.
Zdroj: DS Automobiles, Auto Express I Video: DS Automobiles