TEST Kia EV3 – Zvládne 600 kilometrů na jedno nabití?
Kia EV3 na papíře slibuje dojezd přes 600 kilometrů, vypadá jako malý vesmírný modul a zároveň se tváří jako úplně obyčejné rodinné auto. Pod nenápadností se ale skrývá mnohem víc, než jen čísla.
Design, interiér
Kia EV3 si zbytečně nehraje na silnější nebo dražší auto, ale díky vesmírnému designu ani přes kompaktní rozměry na silnici nezapadne. Má zapuštěné kliky, ale naštěstí jsou automaticky vysouvací, takže nejsou nepraktické.
Vrcholná výbava GT-Line potom přidává sportovněji tvarované nárazníky, prahy a hlavně výrazná 19palcová kola. A také leskle lakované ochranné oplastování karoserie, což já osobně hodnotím negativně. Matný plast sice potřebuje občas oživit, ale když jede člověk třeba na houby, nemusí se tolik obávat škrábanců.
Zavazadelník nabízí nadprůměrný objem 460 litrů a k tomu malý, ale praktický bonus: přední frunk o objemu přibližně 25 litrů, ideální na nabíjecí kabely či drobnosti, které nechcete nechávat volně v kufru.
Uvnitř zajímavé detaily
Kabina je vzdušná a praktická. I přes moderní minimalistický design nechybí pocit útulnosti a propracovanosti. Spousta detailů ukazuje, že jde o novou generaci interiérů Kia.
Přední hlavové opěrky mají netradiční dutou konstrukci potaženou prodyšnou textilií, která připomíná ergonomii kvalitní kancelářské židle. Jsou to bez přehánění nejpříjemnější hlavové opěrky na kterých spočinula moje hlava, opření je jako jemné pohlazení.
Sedadla v přední řadě mají robustní konstrukci, což je na komfortu znát, ale u zadní řady to je pro vysoké pasažéry nekomfortní. Řidič s výškou kolem 190 cm si už za sebe v podstatě nesedne. Na druhou stranu zadní lavice těží z ploché podlahy – právě ta umožňuje, aby i třetí dospělý uprostřed seděl bez nutnosti vytáčet nohy do stran. Pro každodenní provoz jde o solidní uspořádání.
Přední část kabiny je tvořena dvojicí na pohled sjednocených obrazovek ve stylu širokého plovoucího panelu. Působí to moderně a čistě, bez zbytečného chaosu a přehledně. Materiály zahrnují recyklované textilie a ekologičtější povrchy, což vozu dodává příjemně současný charakter. A současně to nepůsobí nikterak lacině.
Testovaný kousek umí také něco, co jsem si nesmírně oblíbil: při aktivování blinkru se na patřičné straně přístrojového štítu (displeje) ukáže obraz z boční parkovací kamery. Jde o takové druhé zrcátko, které eliminuje mrtvý úhel a poskytne skvělý přehled o tom, kolik místa chybí ke krajnici či obrubníku. Tohle bych chtěl snad v každém autě.
Celkový ergonomický dojem je velmi dobrý: nic nepůsobí překomplikovaně, s autem se dá okamžitě fungovat bez dlouhého nastavování, a fyzická tlačítka pro základní funkce výrazně ulehčují každodenní používání. A pro koho by byl tmavý interiér příliš konzervativní, může zvolit efektní světlou variantu.
Motor, jízdní vlastnosti
V testované verzi s větší baterií o využitelné kapacitě 81,4 kWh pracuje synchronní elektromotor o výkonu 150 kW, tedy stejný, jako s menší baterií. Síla směřuje na přední kola, což je u tohoto modelu jediná konfigurace. Ani na mokru to však nijak zvlášť nevadí, EV3 hnací sílu dávkuje velmi jemně a lineárně.
V testu jsme se zaměřili hlavně na reálnou efektivitu, protože EV3 slibuje výborná čísla. Výrobce uvádí dojezd přes 600 km v ideálních podmínkách. Kromě nejnižší výbavy mají všechny EV3 tepelné čerpadlo, takže ani chladné počasí by nemělo být strašákem.
Ve městě jsme jezdili kolem 15,5 kWh/100 km, na okreskách při ustálené devadesátce dokonce jen za 14,3 kWh/100 km. Na rychlostní silnici při 110 km/h stoupla spotřeba na 17 kWh/100 km a dálniční tempo 130 km/h znamenalo zhruba 22 kWh/100 km, což v praxi odpovídá dojezdu přibližně 350–380 km.
Při klidném kombi provozu jsme se zvládli dostat na hodnoty odpovídající dojezdu 560–580 km. Celkový kombinovaný průměr z delší trasy vyšel na 18 kWh/100 km, což jsou na kompaktní rodinné SUV slušné výsledky.
A dobíjení? Kia EV3 (81,4 kWh) podporuje rychlonabíjení výkonem až130 kW, přičemž většinu času se drží stabilně v rozmezí 115–120 kW zcela bez výkyvů. Zhruba z 5 % na 75 % jsme se dostali za necelou půlhodinu, a to i v chladnějším počasí. I s 400V architekturou tak nabízí nabíjecí časy, které jsou na cesty zcela dostatečné. AC nabíječka má výkon 11 kW, takže plné nabití přes noc (cca 7 hodin) není problém.
Jak to jezdí?
Jízdní projev je orientovaný především na klid a jistotu. Zrychlení je plynulé, reakce vyrovnané a v běžných rychlostech působí auto opravdu stabilně. EV3 se nehoní za emocemi. Nerovnosti však umí přejíždět s obdivuhodnou dávkou nezájmu a řidič má pocit, že podvozek všechno řeší s rezervou.
Velmi povedené je i řízení, které sice nenabízí mnoho zpětné vazby, ale je mimořádně přesné a celkově intuitivní. EV3 tak i v utaženějších zatáčkách působí jistě a nenutí vás přemýšlet nad tím, zda auto něco nepatřičného provede. K živému dojmu přispívá také systém rekuperace i-Pedal, který jde dávkovat pádly pod volantem. Umožňuje ovládání jedním pedálem a funguje i na zpátečku.
Při řízení bych vozu tipoval menší hmotnost, než je skutečná (okolo 1900 kg), ale nemyslím to jen v pozitivním slova smyslu. Auto skutečně ochotně zatáčí a do karoserie se nepřenášejí žádné ostré rázy, ale přeci jen člověk nemá pocit jako z bytelného dvoutunového ingotu, dojem je to malinko plechovější.
Závěr
Kia EV3 možná neoslní okamžitým wow efektem, ale postupně vás přesvědčí, že dává velmi dobrý smysl. Je to funkční a sympaticky normální auto, které v detailech dokáže nabídnout dost osobitosti a praktičnosti. Interiér poskytuje přesně to, co má rodinný elektromobil nabídnout: prostor, klid, moderní technologie a snadné ovládání, doplněné o promyšlené detaily typu dutých opěrek hlavy nebo praktického frunku.
Jízdní projev je harmonický a předvídatelný, orientovaný na pohodlí. Spotřeba v reálném provozu se ukázala jako silná stránka vozu a i při vyšší dálniční rychlosti zůstávají hodnoty v rámci toho, co je dnes u elektromobilů běžné.
Trochu mě mrzí pohled na možnosti konfigurace. Například elektricky ovládané víko zavadelníku má jen vrcholná výbava GT-Line za 1 199 980 Kč, ta ale musí mít povinně 19” kola, která přeci jen zhoršují komfort na ostrých nerovnostech. U mnohých výrobců je už naštěstí normální, že menší kola lze navolit také k horším výbavám.
Jinak oproti mému oblíbenému Renaultu 4 E-Tech je Kia EV3 lehce dražší, ale nabízí širší možnosti výbavy – například matrix LED světlomety či lepší parkovací kamery. Pokud však sháníte jediné auto do rodiny, doporučil bych se podívat přeci jen o řád či dva výše – třeba na modely EV4 či EV6.
Pokud ale chcete kompaktní elektrické SUV, které umí být maximálně praktické, klidné, ergonomické a nenáročné, EV3 patří mezi opravdu povedené možnosti. Je to vůz, který neslibuje intenzivní zážitky, ale v každodenním životě nabízí nadprůměrně dobrý balíček vlastností – a ten bývá nakonec nejcennější.
|Nejlevnější verze modelu
|849.980 Kč (Air, 58,3 kWh/150 kW)
|Základ s testovaným motorem
|974.980 Kč (Air, 81,4 kWh/150 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.044.980 Kč Kč (Earth, 81,4 kWh/150 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.054.980 Kč (Earth, 81,4 kWh/150 kW)