Dacii Duster v Německu oblékli do ikonického laku a předělali na taxi. Svezli byste se?
Po sedanech, kombících a osobních dodávkách se v rámci taxislužeb prosazují i SUV s vyšší světlostí a snadnějším nastupováním a vystupováním. V Německu, pověstném specifickým odstínem laku, se dostalo třeba i na Dacii Duster.
Ještě před zhruba dvaceti lety jsme se daciím smáli. Rumunská automobilka se ovšem pod křídly francouzského Renaultu nadechla k zářným zítřkům a vypracovala se v jednu z nejúspěšnějších evropských automobilek. Ostatně sandero je po mnoho let nejpopulárnějším novým automobilem u soukromé klientely v Evropě a loni se s 268 tisíci exempláři stala dokonce nejprodávanějším vozem na našem kontinentu.
Respekt budí i další modely v čele s SUV Duster. V současné, již třetí generaci se může pochlubit nejmodernější technikou mateřského včetně hybridního pohonu. Velké oblibě se ovšem u dacií těší také pohon na LPG, což je zkapalněný ropný plyn. Ten v Dacii Duster najdete i ve velmi zajímavé kombinaci. Verze 1.2 Hybrid-G 150 4x4 totiž již dle názvu nabídne pohon všech kol a mild-hybrid, které doplňuje šestistupňový dvouspojkový automat. V Česku tohle provedení pořídíte od 645.900 korun.
Můžete ovšem sáhnout i po předokolkce 1.2 Eco-G 120 s manuální šestistupňovou převodovkou, která vyjde na 441.900 Kč. Díky dvojici plnohodnotných nádrží na benzin a LPG s 50 a 50 litry máte k dispozici kombinovaný dojezd hodně přes 1000 kilometrů, při jízdě na LPG navíc za docela nízké náklady. Pro taxislužbu je tudíž LPG jako dělané.
Že si Dacia Duster troufne i na smluvní dopravu, není nic překvapivého. Tohle rumunské SUV si navíc troufá i na německý trh, který si obvykle spojujeme s Mercedesy E a podobnými prémiovými kočáry. Duster ovšem udělá službu podobnou, přitom za zlomek pořizovacích nákladů.
Německá společnost Intax proto zveřejnila „taxi“ balíček, který zahrnuje mimo jiné instalaci taxametru, v Německu zákonem nařízeného nouzového alarmu, odolnějšího čalounění a střešní kapličky s nápisem Taxi. Chybět nesmí ani obligátní lak v odstínu slonová kost. V tomhle případě není nutné vůz znova lakovat, jedná se totiž o folii, která má navíc i částečně ochrannou funkci, takže karoserie náročným provozem tolik netrpí.
Za provedení s polepem si v Intaxu účtují 3150 eur, což je asi 76 tisíc korun. Bez folie je přestavba za 2790 eur (asi 67.336 Kč).
Kde se vzala béžová?
Vozy klasické taxislužby jsou v Německu v drtivé většině případů zbarveny do laku s názvem slonová kost s kódem RAL 1015. Změnu na tento specifický odstín inicioval tehdejší ministr dopravy Georg Leber, který ji nařídil v roce 1971. Provozovatelé taxislužeb pak měli pět let na to, aby barvu u všech svých vozů změnili.
Světlý lak v sedmdesátých letech nahradil černou, která v době, kdy drtivá většina aut ještě neměla klimatizaci, nebyla moc praktická. Světle béžový odstín vedle efektivnějšího odrazu slunečních paprsků také lépe kryje případné nečistoty, což je u taxíků s celodenním provozem ideální.
Pravidlo, že vozy taxi musejí být vyvedeny právě v tomto odstínu, ovšem není striktní, takže se můžete setkat třeba i s dvoubarevnými kombinacemi, kde béžovou doplňuje jiná barva.
Zdroj: Intax a Motor1, foto: Intax a auto.cz, video: auto.cz