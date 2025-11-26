Předplatné
Z Nitry rovnou do horkého písku: Se skoro sériovou technikou míří Land Rover Defender na Dakar

Tým Defender Dakar posílá do ročníku 2026 nový speciál D7X-R, který vychází ze sériové verze 110 OCTA. Z montážní linky v Nitře míří rovnou do pouště  s minimem úprav.

Rallye Dakar 2026 startuje už 3. ledna příštího roku v Saúdské Arábii. Účastníci tak mají poslední týdny na přípravu. Patří mezi ně i tým Defender Rally, který si pro nastávající výzvu připravil novou zbraň založenou na Defenderu 110 v nejsilnějším provedení OCTA. To je běžně dostupné na českém trhu s cenovkou od 4.846.665 Kč.

V souladu s regulemi FIA pro kategorii Stock pochází vůz přímo z montážní linky ve slovenské Nitře, takže konstrukčně odpovídá sériovému modelu. Mezi dílčí úpravy patří zkrácené panely dveří ve prospěch bytelnější ochrany podvozku, vysoké nárazníky a širší blatníky kvůli zvětšenému rozchodu kol o 60 mm. V přední části střechy je namontováno přídavné LED osvětlení a náporové přívody vzduchu do kabiny. Závodní zbarvení je inspirované pouštními tóny s tyrkysovou střechou pro lepší viditelnost.

Defender Dakar D7X-R je mnohem výše nad vozovkou díky 35palcovým pneumatikám a zvětšené světlé výšce. K ní přispěla nová sada tlumičů Bilstein vpředu s jednou sestavou na kolo a dvojitou na zadních kolech. To proto, aby vůz kompenzoval dodatečnou hmotnost 550litrové nádrže určené pro zdolávání dlouhých etap. Loňská nejdelší část měřila 800 kilometrů. Brzdová soustava zahrnuje šestipístkové třmeny vpředu a čtyřpístkové vzadu.

Pohonné ústrojí rovněž vychází z modelu Defender OCTA, tedy vidlicového osmiválce o objemu 4,4 litru se dvěma turbodmychadly. Sériový výkon 467 kW bude upraven dle regulí v poměru k hmotnosti. Pro zvýšení spolehlivosti v závodním tempu má vůz vylepšené chlazení. Původní trojici menších chladičů vystřídal jeden velký se čtyřmi 12V ventilátory, k němuž se dostává větší objem vzduchu skrze otevřenější přední plochy a optimalizovanou masku chladiče. Šnorchly podél předních sloupků filtrují nasávaný vzduch od nečistot.

Posledním dílem skládačky je tovární osmistupňový automat s kratšími převody zvyšujícími točivý moment v nízkých rychlostech. Vůz má na povel řídicí jednotka se speciálním režimem regulace výkonu při rychlých přejezdech doprovázených častými skoky, aby pohonná soustava reagovala co nejplynuleji.

Interiér má ryze závodní atmosféru. O jízdních datech informuje řidiče digitální přístrojový štít doplněný head-up displejem s navigačními pokyny. Posádku chrání skořepiny se šestibodovými pásy a bytelný rám. Kromě nádrže vůz veze i tři rezervní kola, osm litrů vody, nádrž se stlačeným vzduchem, sadu nářadí a náhradní díly. Při defektu pomohou dva integrované hydraulické zvedáky.

Tým Defender Rally s prototypem ujel už 6000 testovacích kilometrů. Tři posádky tvoří Stéphane Peterhansel a Mika Metge, Rokas Baciuška a Oriol Vidal a Saru Price se Seanem Berrimanem. Čeká je 80 závodních hodin, během nichž ujedou asi 5000 kilometrů. Podporu jim bude dělat zkušený tým mechaniků a inženýrů s nově jmenovaným šéfem týmu Ianem Jamesem u kormidla.

Land Rover Defender Dakar D7X-R • Zdroj: Defender Dakar

Zdroj: Defender Dakar, Land Rover I Video: Defender Dakar

