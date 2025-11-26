SUV jsou mezi kupujícími ojetin stále oblíbenější. Jak si stojí v letošním roce?

Předplatné
76 Fotogalerie
Tomáš Dusil
Prodej aut původně určených pro trávení volného času trvale roste. Dokazuje to statistika společnosti Aures Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA Auto.

Že se budou SUV prodávat stále lépe i jako ojeté, vytušili u Aures Holdings už před deseti lety. Tehdy společnost v Praze otevřela první Centrum SUV a 4x4 vozů. Jak ukazuje graf zpracovaný Aures Holdings, od roku 2016 prodej ojetých SUV až na jedinou výjimku stále roste. Největší růst prodejů byl zaznamenán v letech 2020 až 2021. Onou výjimkou byl covidový rok 2020, kdy došlo k mírnému poklesu prodejů.

Ještě lépe ukazuje zájem kupujících o SUV srovnání údajů prodejů z roku 2016 a letošního roku. Zatímco před devíti lety se v Česku na sekundárním trhu prodalo 5214 kusů, v letošním roce prodeje crossoverů pokoří hranici 17.000 kusů. To je více než trojnásobek v porovnání s rokem 2016.

„Z úspěchu vozů SUV máme o to větší radost, že naše Centrum SUV a 4x4 vozů právě slaví 10 let od otevření první pražské pobočky. Potvrzuje se, že naše intuice byla správná a esúvéčka postupně opanují žebříčky oblíbenosti mezi zákazníky. Jejich podíl na našich prodejích se během deseti let zvýšil z 11,4 procent na letošních 27,7 procent,“ vysvětluje Petr Vaněček, generální ředitel Aures Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA Auto.

Co ale zájemce o auta na třídě SUV tolik přitahuje? Zásadní je v očích zákazníků bezpečnost. I když může jít o pocitovou záležitost, robustnější vzhled a vyšší karoserie v zákazníkovi automaticky evokují vyšší pocit bezpečnosti. Druhou výhodou je komfort a obecně luxusnější charakter vozů SUV. Většina má automatickou převodovku (55 %), 75 % kožený interiér a 60 % bezklíčové otevírání. Trochu překvapivě však k převládající výbavě nepatří pohon 4x4 (44 %) a tažné zařízení (41 %). „Potvrzuje to naši domněnku, že SUV si zákazníci primárně nepořizují kvůli užitkové hodnotě a praktickým schopnostem v terénu. Důležitější je skutečně bezpečnost a také pohodlí,“ dodává Petr Vaněček.

V palivech lehce dominuje benzín (43,9 %) nad naftou (38,9 %), hybridy zaujímají podíl 12,4 %. Velmi silnou pozici mají i čistě bateriové varianty, které letos tvoří již 3,1 % z celkových prodejů. Nejprodávanějšími modely letošního roku jsou Škoda Kodiaq (7,9 %), Hyundai Tucson (6,5 %) a Škoda Karoq (6,3 %). Mezi značkami vévodí tradičně Škoda (21,3 %), dále pak Hyundai (10,6 %) a VW (6,1 %). Typickým kupujícím SUV je muž ve věku od 37 do 65 let.

Zdroj: Aures Holdings, Foto: Aures Holdings

