SUV jsou mezi kupujícími ojetin stále oblíbenější. Jak si stojí v letošním roce?
Prodej aut původně určených pro trávení volného času trvale roste. Dokazuje to statistika společnosti Aures Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA Auto.
Že se budou SUV prodávat stále lépe i jako ojeté, vytušili u Aures Holdings už před deseti lety. Tehdy společnost v Praze otevřela první Centrum SUV a 4x4 vozů. Jak ukazuje graf zpracovaný Aures Holdings, od roku 2016 prodej ojetých SUV až na jedinou výjimku stále roste. Největší růst prodejů byl zaznamenán v letech 2020 až 2021. Onou výjimkou byl covidový rok 2020, kdy došlo k mírnému poklesu prodejů.
Ještě lépe ukazuje zájem kupujících o SUV srovnání údajů prodejů z roku 2016 a letošního roku. Zatímco před devíti lety se v Česku na sekundárním trhu prodalo 5214 kusů, v letošním roce prodeje crossoverů pokoří hranici 17.000 kusů. To je více než trojnásobek v porovnání s rokem 2016.
„Z úspěchu vozů SUV máme o to větší radost, že naše Centrum SUV a 4x4 vozů právě slaví 10 let od otevření první pražské pobočky. Potvrzuje se, že naše intuice byla správná a esúvéčka postupně opanují žebříčky oblíbenosti mezi zákazníky. Jejich podíl na našich prodejích se během deseti let zvýšil z 11,4 procent na letošních 27,7 procent,“ vysvětluje Petr Vaněček, generální ředitel Aures Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA Auto.
Co ale zájemce o auta na třídě SUV tolik přitahuje? Zásadní je v očích zákazníků bezpečnost. I když může jít o pocitovou záležitost, robustnější vzhled a vyšší karoserie v zákazníkovi automaticky evokují vyšší pocit bezpečnosti. Druhou výhodou je komfort a obecně luxusnější charakter vozů SUV. Většina má automatickou převodovku (55 %), 75 % kožený interiér a 60 % bezklíčové otevírání. Trochu překvapivě však k převládající výbavě nepatří pohon 4x4 (44 %) a tažné zařízení (41 %). „Potvrzuje to naši domněnku, že SUV si zákazníci primárně nepořizují kvůli užitkové hodnotě a praktickým schopnostem v terénu. Důležitější je skutečně bezpečnost a také pohodlí,“ dodává Petr Vaněček.
V palivech lehce dominuje benzín (43,9 %) nad naftou (38,9 %), hybridy zaujímají podíl 12,4 %. Velmi silnou pozici mají i čistě bateriové varianty, které letos tvoří již 3,1 % z celkových prodejů. Nejprodávanějšími modely letošního roku jsou Škoda Kodiaq (7,9 %), Hyundai Tucson (6,5 %) a Škoda Karoq (6,3 %). Mezi značkami vévodí tradičně Škoda (21,3 %), dále pak Hyundai (10,6 %) a VW (6,1 %). Typickým kupujícím SUV je muž ve věku od 37 do 65 let.
Zdroj: Aures Holdings, Foto: Aures Holdings