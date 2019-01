Rozhovor s Danielem Petákem: Mechanikem v MotoGP, to chce srdce!

Ve světě motoristického sportu se pohybuje řada výborných závodníků s českou vlajkou na přilbě. Kromě nich existuje také spousta takových, kteří se díky své šikovnosti vypracovali vysoko, ale zůstávají v pozadí. O jednom z nich bude řeč.

Táta byl závodník a já dělal motokros. Přišlo však zranění a to znamenalo konec kariéry. Při závodech formule 1 v Monaku jsem se poznal s jedním Francouzem, co měl závodní motocyklový tým. Nabídl mi práci, já s ním odjel pár závodů a vzal to.

Přímý chlap, u něhož vždycky platí to, co řekne, a nikdy neuhýbá ze svých názorů. Navíc od doby, kdy jezdil motokros, má srdce závodníka a pro sport opravdu žije. Na podzim 2018 jsem podepisoval kontrakt na nejbližší dva roky a říkal mu, že klidně podepíšu i na pět let, protože v týmu cítím doslova rodinnou atmosféru. Pracují v něm lidé ze čtrnácti zemí, ale vzájemně si vyhovujeme.

Věřím tomu naprosto jednoznačně. Beirer vždycky vymyslí vítěznou strategii. Řeč je o Rallye Dakar i ve světovém motokrosu. A značka vyhrává. Dopadne to také tak v MotoGP, ať už u toho budu, nebo ne.

Pracoval jsem u obou motorek, které měl k dispozici jeden z jezdců týmu Brit Bradley Smith. Po jeho odchodu zůstanu na své pozici a mým svěřencem bude Francouz Johann Zarco. Na každém závodě to funguje tak, že během pátečních tréninků si závodník vybere jednu motorku, které dává přednost. Připraveny však musí být vždycky obě, ale pilot usedá nejdříve vždy na tu, které věří víc.

Opráším francouzštinu a bude dobře. Navíc vím od kluků z Yamahy Tech3, kde Zarco působil, že si umí přesně říci, co potřebuje na mašině změnit. Myslím, že pro vývoj motorky bude hodně užitečný.

Základem je angličtina, francouzštinu zvládám taky bez problémů, slušně se domluvím i španělsky. Ještě jako aktivnímu závodníkovi mi šla němčina, ale tu teď moc nepoužívám. Chtěl bych zkusit ještě italštinu.

V zázemí závodních týmů existuje takzvaný paddock language (jazyk boxů), což jsou právě specifické technické věci, kterým rozumí každý z nás, ať má v angličtině jakýkoliv přízvuk. Japonci se mezi sebou baví zásadně svou mateřštinou, ale v odborné řeči jejich angličtině člověk rozumí.

Funguji v tomhle kolotoči od roku 2001, ale ještě se mi to nepřihodilo. Během závodního víkendu se většinou vstává v šest, ale často se probudím o pět minut dříve. Nepamatuji ani, že by zaspal někdo z týmu, kde jsem pracoval.

Šance je, pokud jdou závody dva víkendy po sobě. V Austrálii mám den dva volna a jedeme si zarybařit. Býváme společně hodně dní v roce při práci, a tak je občas potřeba si vyčistit hlavu.

Kuba má hodně zkušeností a mohl by už přestoupit do vyšší kategorie (Moto2). Na druhou stranu mu rozumím, když se v týmu cítí dobře a má pro příští rok vyšší ambice. Karel v roce 2018 doplácel na starší techniku, takže věřím, že by si mohl v sezoně 2019 sáhnout na více bodů.

Fandím každému Čechovi, který se v mistrovství světa vyskytuje. Vždycky se hlásím k zemi, z níž pocházím.

Dneska už to můžu říct, byl v právu. Matteoni nebyla dobrá volba, ale asi to tehdy jinak nešlo. Fungovalo to tak, že cokoliv chtěl Lukáš změnit, tak se nestalo. Mechanici předělali motorku tak, jak řekl pan Matteoni.

Vyloženě kamarády ne, ale vzájemně se zdravíme. Cestujeme většinou po světě, vídáme se hodně dní v roce a chováme se vesměs k sobě slušně.

Nejvíce právě na Nickyho, se kterým jsem paradoxně nikdy nepracoval. Vzpomínám ještě na večer ve Valencii 2006 v hotelu. Po závodě, ve kterém získal titul, jsem tam přitáhl vítěznou trofej a slavilo se. Nemůžu zapomenout ani na ohromného sympaťáka Marka Simoncelliho, který tragicky zahynul v roce 2011 v Sepangu.

Určitě to bylo správné řešení. Na trati bylo hodně vody, která navíc neodtékala. Bradley Smith však chtěl závodit, protože dosáhl na nejlepší výsledek v kvalifikaci, a navíc byl doma. Možná se mělo jet druhý den, ale asi to nešlo.

Takhle kategoricky to postavené nemám, ale například v japonském Motegi bydlíme třicet kilometrů daleko a jedeme do areálu hodinu. Loni byl nový závod v Thajsku, kde jsou velice ochotní lidé, ale pokud jde o kvalitu okruhu a jeho zázemí, mají pořadatelé ještě co dohánět.

Ve srovnání s jinými tratěmi by mohly být delší boxy, ale jinak všechno je prvotřídní. Ať už jde o kvalitu povrchu, bezpečnost, nebo zázemí. Důležitá je také blízká dálnice. To nebývá ve světě pravidlem. Kluci z našeho i jiných týmů se do Brna vždycky těší, protože tam pokaždé všechno funguje, jak má. Mám z toho radost.

Asi nejvýše stojí Mugello, což je pro motocyklový svět něco jako Wimbledon. Skvělá atmosféra bývá tradičně v nizozemském Assenu, kde má tento sport ohromnou tradici. Výborná nálada je také v Argentině, kde jsou úžasní fanoušci.

Mimo závody se chovají přirozeně a můžete se s nimi o čemkoliv bavit, pokud je potkáte a mají čas. Marc je ovšem za všech okolností showman. Valentino také býval takový, ale postupem doby se stal vážnějším. Na druhou stranu má ale neporovnatelně vyšší základnu fanoušků, takže zřejmě po skončení kariéry bude nějakým způsobem v MotoGP i nadále fungovat.

Čas. Cestujeme po celém světě, což spolyká stovky hodin. Na okruh přijíždíme v sedm ráno a jsme tam do deseti do večera, někdy i do půlnoci. Tuhle práci nemůžete dělat jen pro peníze, musíte ji milovat.

Základem musí především šikovnost, zručnost a schopnost ovládat alespoň jeden světový jazyk. Musíte se také umět chovat, protože pracujete v týmu, ve kterém je vás šestatřicet. Pocházíme ze spousty zemí a každá má jinou kulturu. A neméně důležitá by měla být pokora k vlastní práci. Nikdo totiž vaši práci nekontroluje, protože máte důvěru. Takže se rychle naučíte dělat všechno stoprocentně a nadoraz.

To je další předpoklad, proč člověk dostává práci na tak špičkové úrovni. Bývá to občas složité, když máte kolem sebe desítky lidí, málo času na opravu a doslova za krkem jsou fotografové a kameramani.

Neuvěřitelně narostl podíl elektroniky na provozu motorky. Každým rokem přibývají na mašině nové senzory a kabely, a to určitě ještě nejsme u konce. Také ohromně narostlo zázemí v boxech, prostředí pro týmy, prostory VIP a řada dalších. Každým rokem také stoupá množství televizních záběrů, které mohou diváci vidět. Jednu dobu byla v šampionátu určitá krize, ale Dorna Sports jako promotér dokázal mistrovství světa pozvednout znovu na špičkovou úroveň.

Paradoxně když mi náš současný technický šéf Mike Leitner nabízel práci u KTM a první rok bylo na programu jenom testování. Rychle jsem si však uvědomil, o jak významný projekt se jedná. Jsem rád, že jsem nyní jeho součástí.

Přesně vám to neřeknu, ale odhadem kolem sto osmdesáti. Mám výhodu, že pracuji pouze jako závodní mechanik, takže když je klasický interval velkých cen jednou za čtrnáct dní, mám vždy týden volno.

Na závody jsem s sebou vozil českou vlajku a slíbil Lukáši Peškovi, že mu ji uvážu kolem krku, až poprvé vyhraje. Když se to v Číně 2004 povedlo, musel jsem hodně sprintovat, abych to ke stupňům vítězů stihl. Ale Lukáš si na tu vlajku počkal.

Jako malý kluk si motorku zkusil, ale nechytlo ho to. Závody sice sleduje a má přehled, ale aktivně hraje tenis. Ten ho hodně baví. Když jsem doma a je čas, jdeme si zahrát.

Zatím ještě já, ale už to nebude dlouho trvat a bude mě porážet. Ale nemrzí mě to.

Daniel Peták