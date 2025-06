Sportovní škodovka a návrat yetiho? Prý pod jednou podmínkou

Kabriolet nebo kupé s logem Škody? Dříve realita, dnes utopie. Šéf Škodovky by přesto takový model rád viděl v produkci. Než na to dojde, musí být splněna jedna podmínka a pomoci v tom mají i nové modely s logy RS.

Nabídka Škodovky je dnes nejširší, jaká kdy byla. Jenže všechny modely jsou striktně praktické a moc se nesnaží vyvolávat emoce, snad s výjimkou verzí RS. V historii přitom Škodovka měla kabriolety, kupé, lifestylový pick-up a kdekdo s láskou vzpomíná také na první verzi Yetiho.

Sem tam se stále zajímavá Škodovka objeví. Například kupé Tudor, které v roce 2002 vypadalo jako připravené na produkci, na kterou ale nikdy nedošlo. Zajímavé stroje tvoří studenti Středního odborného učiliště Škoda Auto, kteří každý rok postaví jinou kreaci. Například jejich koncept Slavia v roce 2020 byl otevřeným spiderem na sériovém základě. Jednou sportovní Škodovkou se dnes může každý dokonce projet. Hypersport Škoda Vision Gran Turismo je však jen digitálním vozem pro hru Gran Turismo 7.

Nedávno ale CEO Škodovky Klau Zellmer řekl, že ačkoliv hlavní náplní zůstávají praktická auta mainstreamového segmentu, stále je potenciál vytvořit i něco více „dobrodružného“ v budoucnu. V rozhovoru pro Car Magazine zmínil právě digitální Vision Gran Turismo jako malý experiment, který pomůže trochu nabít značku. Jenže racionální přístup je podle něj stále tím hlavním.

Nová závodní Škoda je jenom pro PlayStation. Proto ji může řídit každý ČTK Novinky

„Bohužel v současné době nemáme ani finanční prostředky, ani kapacitu to udělat,“ řekl. „Rád bych to udělal. Rád bych viděl auto, které zaútočí na emoce, jako třeba kabriolet nebo něco podobného – ale v současné době je naše plná pozornost zaměřena na portfolio, které pokrývá mainstreamové segmenty. Tyto auta by byly pouze okrajové modely.“

To se však může změnit ve chvíli, kdy Škoda splní svůj primární úkol. „Až budeme mít v portfoliu určitý počet aut, kde každý typ karoserie se bude prodávat ve více než 100.000 kusech ročně – poté můžeme začít přemýšlet o dalších nápadech,“ „Už teď prodáváme více než 200.000 Octavií každý rok,“ řekl Zellmer. Pokrýt tak chce všechny pohony, včetně spalovacích motorů, hybridů i elektromobilů.

Vývoj zajímavějších modelů přitom dle Zellmera nemusí být finančně náročný, minimálně co se elektromobilů týče. S vhodnou platformou po ruce stačí teoreticky jen udělat vhodnou karosérii a využít již existující silnější pohon, třeba ten z Enyaqu a Elroqu RS. Nemusí ale jít jen o sporťák či kabrio. „Velmi rád bych znovu viděl v produkci Yetiho, protože to auto mělo ohromný charakter. Má tak skvělé jméno a širokou fanouškovskou základnu. Stále mě udivuje, kolik lidí se mnou chce o Yetim mluvit.“

Škoda 130 RS • Zdroj: Škoda Auto

Téměř jistě už je, že více budoucích Škodovek dostane varianty RS. Čeká to nejspíše menší elektrický Epiq, ale také velký sedmimístný model, který by se mohl jmenovat Eviatiq. Na prezentaci Elroqu RS to naznačil šéf marketingu Škody Bjorn Kroll. „Vozy, které chystáme, s největší pravděpodobností také dostanou varianty RS. Lidé je milují,“ řekl. Na otázku, jestli se dočkáme i rychlejšího Superbu, řekl, „Nejste jediní, kdo se ptají. To je jediné, co vám k tomu povím.“

Nové varianty RS by taky mohly být o něco ostřejší. Nedávno představený koncept Enyaq RS Race prý slouží k testování budoucích technologií, včetně umělého zvuku či falešné převodovky. „Vše, co nám chybí z emocí vozů ze starých dobrých časů, je v Enyaqu RS Race. Je to vidět a je to slyšet. Použijeme přesně tento recept, abychom přinesli více emocí. Dnes máme silný krouťák, což nějaké emoce vytvoří, ale potřebujeme i ten zbytek. Musíme přidat i zvuk, pocit ze změny stupňů,“ dodal Kroll. „To, co vidíte dnes, je jen začátek. Pokusíme se rozhodně posunout hranice ještě dále a půjdeme ve směru, který známe ze spalovacích vozů.“ A jak zmínil Zellmer, o vozy RS je zájem a díky vyšší ceně na nich má Škodovka vyšší marže, proto je v zájmu firmy jejich nabídku rozšiřovat.

Zdroj: Car Magazine, zdroj foto: Škoda, zdroj videa: Škoda