Kdo je Sabine Schmitzová? Rekordmanka se Škodou Kodiaq RS je královnou Nürburgringu

Škoda tento týden oznámila, že se chystaný model Kodiaq RS stal nejrychlejším sedmimístným SUV na Severní smyčce Nürburgringu . Vedle dosaženého času (9:29,84) zaujala osoba, která se při rekordní jízdě posadila za volant auta. Nešlo totiž o nějakého testovacího jezdce Škody, nebo snad nějakého jejího rallyeového závodníka, typu Honzy Kopeckého, ale o Sabine Schmitzovou, legendu Severní smyčky.

Jestliže pro automobilové fanoušky je Sabine dobře známou postavou nejen z pořadu Top Gear, mezi běžnou veřejností už tak slavná není. Pozornost si ale zaslouží, a tak jsme se rozhodli připomenout příběh této německé závodnice.

Sabine Schmitz (nebo Schmitzová, chcete-li po česku) se narodila 14. května 1969 do rodiny vlastníka hotelu a restaurace v městě Nürburg. Hotel am Tiergarten a restaurace Pistenklause by možná nebyly tak zajímavé, kdyby se náhodou nenacházely pouhých 300 metrů od slavného závodního okruhu Nürburgring.

Právě ten Sabine velice lákal, a tak přestože v návaznosti na rodinný podnik vystudovala hoteliérství a sommelierství, začala též závodit. Možná i kvůli tomu, že jí po Nürburgringu svezl její otec na zadních sedadlech Fordu Granada už v jejích pěti letech, což zpětně považuje za dost děsivý zážitek. Ve srovnání s jejími dvěma sestrami, které rovněž závodily, jí to však šlo o něco více, a tak v této kariéře pokračovala.

A byl to dobrý krok, protože se postupem času stala jednou z nejznámějších automobilových závodnic světa, které se díky své domovské trati přezdívá královna Nürburgringu. Zelené peklo zná jako své závodnické boty, podle svých slov tam s nejrůznějšími vozy nakroužila přes 30.000 kol.

Video

popisuje okruh Schmitzová.

Největší úspěchy

S těmi závodními vozy zažila na Severní smyčce největší úspěchy v letech 1996 a 1997, kdy za volantem BMW M3 (E36) s kolegy dvakrát po sobě vyhrála čtyřiadvacetihodinovku na Severní smyčce. Žádné jiné ženě se to přitom dodnes nepovedlo.

vzpomíná Schmitzová na tehdejší éru.

Tehdy byla vdaná, a tak ji v historických tabulkách najdete jakožto Sabine Reck. Na Nordschleife ale jezdila i se sériovými auty, pracovala jako „nejrychlejší taxikářka světa“, když vozila ve slavném „ring taxi,“ BMW M5 pasažéry, kteří chtějí zažít opravdu rychlou jízdu na této trati.

Sabine v Top Gearu

Mediálně známou tváří se Sabine stala hlavně díky účinkování v pořadu Top Gear. Když v roce 2004 pomohla Jeremymu Clarksonovi svými radami objet Severní smyčku s naftovým Jaguarem S-Type za méně než deset minut, prohlásila, že by takový čas zajela s dodávkou. Slovo dalo slovo a sázka byla na světě, v následující sérii tak opravdu vyrazila na Nordschleife s užitkáčem, tehdejším Fordem Transit. Clarksonův čas ale nakonec nepřekonala, nejlepší pokus měl hodnotu 10 minut a osm sekund...

S Jeremym se ale potkala už dříve, v pořadu Jeremy Clarkson: Meets the Neighbours ho právě jakožto řidička ring taxi svezla po Severní smyčce. Objevovala se ale i v německé televizi, vedle komentátorství začala postupně i moderovat, jmenovitě třeba v pořadech D Motor, Turbo nebo Test My Ride.

Moderátorkou se pak nakonec stala i v Top Gearu, to když z pořadu odešli pánové Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, po nechvalně proslulém incidentu Clarksona s jedním z producentů. Sabine se tak stala jedním z členů nového týmu kolem moderátora Chrise Evanse

V takové podobě ale Top Gear vydržel jedinou sezonu. Evans byl kritizován, a tak show opustil. Sabine sice zůstala, ústřední trio Matt LeBlanc, Rory Reid a Chris Harris ale od té doby doplňuje jen ve vybraných epizodách. Nadále však ukazuje, že i ve svých 49 letech rychlou jízdu miluje, což navíc umí doplnit svým pověstným suchým humorem.

Tak hodně štěstí do další kariéry, ať už za volantem Škody Kodiaq RS, nebo za volantem něčeho rychlejšího. Vedle moderování totiž stále závodí.