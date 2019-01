Scania zahajuje iniciativu na posílení evropské bioekonomiky

Scania uvádí, že Evropa naléhavě potřebuje dekarbonizovat všechna odvětví svého hospodářství a rovněž vytvořit kvalitní pracovní místa podporující trvale udržitelný růst.říká Henrik Henriksson, prezident a generální ředitel společnosti Scania.

Na konferenci v Oslu, kterou uspořádala platforma Xynteo sdružující vedoucí představitele napříč průmyslovými odvětvími, oznámil Henrik Henriksson partnerství s asociací Xynteo za účelem prozkoumání plného potenciálu biopaliv a širší bioekonomiky v Evropě.

Cílem je identifikovat bariéry, které omezují rozšiřování biopaliv, a prostřednictvím spolupráce mezi podnikateli, politickými činiteli, inovátory a občany oslabit tyto překážky a využít dostupné příležitosti.uvádí Osvald Bjelland, předseda a generální ředitel asociace Xynteo.

Henrik Henriksson zmiňuje zprávu o změnách klimatu, která uvádí, že globální oteplování o 2 °C oproti původním 1,5 °C by znamenalo dvojnásobné poškození planety. „Máme deset let na to, abychom zvrátili křivku globálních emisí COa zajistili, aby namísto růstu začaly klesat. To znamená, že musíme začít jednat co nejdříve,“ zdůrazňuje Henriksson.

Elektrifikace – a digitalizace – budou hrát při dekarbonizaci dopravy zásadní roli. Rychlý rozvoj elektrické infrastruktury a vozidel poháněných akumulátory může v horizontu 10 až 15 let nabídnout životaschopná řešení i v rámci těžké nákladní dopravy.

Nicméně i přes desetiletí vysokých očekávání, politických opatření a investic je důvěra v biopaliva v Evropě nízká. Pro překonání této nepříznivé situace musí političtí činitelé, podnikatelé, spotřebitelé a občané vytvořit novou komplexní vizi bioekonomiky jako celku. Nyní je čas na nový přístup a tato iniciativa posílí potenciál vysoce kvalitního udržitelného růstu a dekarbonizace.

Společnost Scania již nabízí široký sortiment vozidel určených pro použití s komerčně dostupnými biopalivy, která mohou přinést až 90% snížení emisí uhlíku.říká Henriksson.