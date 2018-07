Smrt legendárního účetního. Bývalý šéf Fiatu Sergio Marchionne zemřel

Bývalý generální ředitel automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA)(66) zemřel. Oznámila to rodina Agnelliových, která vlastní kontrolní podíl v FCA. Automobilka o víkendu oznámila, že Marchionneho stav se po nedávné operaci ramene prudce zhoršil a jmenovala nového šéfa.

Marchionne se na švýcarské klinice v Curychu podle oficiálních zpráv zotavoval z nedávné operace ramene. Co nejprve vypadalo jako rutinní zákrok, se ukázalo jako vážná situace. Na veřejnost postupně unikaly informace o tom, že Marchionne ve skutečnosti ležel v nemocnici kvůli rakovině. Během operace zhoubného nádoru v rameni však utrpěl embolii, po níž o víkendu skončil v komatu, které přežíval jen za pomoci přístrojů. Už víkendové zprávy z nemocnice naznačovaly nevratná poškození mozku, což se v úterý bohužel potvrdilo.

Právě vážnost situace byla důvodem, proč o víkendu tak narychlo došlo ke změně ve vedení koncernu Fiat Chrysler Automobiles, který Marchionne vedl. Ve funkci šéfa FCA ho, který doposud vedl Jeep. Předsedou představenstva a prezidentem Ferrari se zase stal John Elkann, vnuk Gianniho Agnelliho. Momentálně vede společnost Exor, přes ní Agnelliové kontrolují své investice, nejen FCA včetně Ferrari, ale i třeba fotbalový klub Juventus Turín.

Příběh Sergia Marchionneho

Sergio Marchionne nastoupil do italského koncernu Fiat v roce 2003, nejprve jako nezávislý člen představenstva, od února 2004 se však stal šéfem italské značky. Do té doby přitom s automobilovým průmyslem neměl nic společného. Rodák z italského Chieti, který ve 13 letech s rodiči emigroval do Kanady, byl do té doby spojen s finančním světem. Pracoval třeba jako daňový specialista u auditorské společnosti Deloitte & Touche nebo jako finanční ředitel konzultační firmy Lawson Group.

Finanční zkušenosti se mu při vedení Fiatu hodily, protože jeho primárním úkolem bylo dostat automobilku zpět do černých čísel. To se mu rychle povedlo, díky restrukturalizaci se Fiat stal v roce 2007 nejrychleji rostoucí evropskou automobilkou, za druhé čtvrtletí téhož roku navíc vykázal rekordní zisk ve výši 593 milionů eur.

Tvrdě pracující Marchionne si za to vysloužil přezdívku účetní, kterou někteří používali výsměšně. Zesnulý manažer se totiž nebál nepopulárních kroků. Pokud to z finančního hlediska dávalo smysl, neřešil nějakou historii nebo tradici. Klidně tak prohlásil, že se Fiatu nevyplácí vyrábět v Itálii, což odbory těžce nesly. Klidně oznámil, že Ferrari bude vyrábět SUV, k čemuž tradicionalisté posměšně říkali, že to bude jen Jeep se vzpínajícím se ořem ve znaku. A klidně neváhal zaříznout kdysi legendární Lancii, která dnes působí jen na domácím italském trhu, s jediným motorem, hatchbackem Ypsilon.

Ať už se nepopulární kroky veřejnosti líbily, či ne, jedno je jasné, Fiat Marchionne zachránil a po jeho éře je v lepší kondici než při jeho nástupu do funkce. Další vývoj koncernu už bohužel nezažije, přitom už sám plánoval, že vedení FCA opustí. Ve funkcích chtěl skončit příští rok a předat otěže dál. Nakonec však do plánů zasáhla vyšší moc a Marchionne Fiat opouští dříve, než se očekávalo. Upřímnou soustrast do Itálie, kde kvůli skonu Marchionneho vládne velký smutek.