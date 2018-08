Sedm desítek dvanáctsettrojek přijelo na sraz v Dolní Kalné

Přijeli ze všech koutů České republiky, někteří i ze Slovenska, Německa, jeden dokonce ze Slovinska. Letos jich bylo víc než obvykle, řekl ČTK pořadatel akce Roman Jirouš.

"Vždycky se sjíždělo tak 50 aut a protočilo se tady 300 lidí. Už v pátek večer tady bylo asi 75 aut a přijížděla další," uvedl Jirouš.

Někteří majitelé aut si své vozy speciálně "vyšperkovali". K vidění byla pohřební auta i s rakvemi, v jednom seděla na místě spolujezdce kostra a na střeše mělo havrana. Sanitní vozidla zase byla vybavena majáky s houkačkami a zdravotnickými potřebami. Některá auta byla přetvořena na obytnou úpravu nebo servisní dílnu řemeslníků, přijely i hasičské vozy.

Účastníci se mohli už ráno zúčastnit burzy náhradních dílů. Po ní se vydali na spanilou jízdu do závodu Škoda Auto ve Vrchlabí, kde se auta kdysi vyráběla. Jiroušova firma v jejich produkci pokračovala i po ukončení sériové výroby až do konce minulého roku, ještě loni dodala dvě nová auta do zahraničí. V současnosti už se věnuje jen generálním opravám a výrobě karoserií a náhradních dílů. "Dost těchto aut je stále v Německu nebo v Holandsku, nějaké i v Polsku. Víme, že jedno stále jezdí v Litvě, kam stále posíláme díly," uvedl Jirouš.

Škoda 1203 se začala ve Vrchlabí vyrábět před 50 lety. Později byla výroba přenesena na Slovensko do Trnavy, kde skončila v roce 1997.

Takzvané dvanáctsettrojky byly v Československu velmi rozšířené a populární užitková vozidla jezdila v mnoha úpravách, například jako sanitky nebo pohřební vozy, ale i v provedení valník.