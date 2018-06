Škoda Sunroq je studie SUV bez střechy. Vytvořili ji studenti  

Ještě před pár lety by studie SUV bez střechy způsobila šok, dnes už se ale nad takovým autem nikdo nepozastaví. Ne ve chvíli, kdy si takové auto můžete u jiné automobilky bez problémů koupit. Studie Škoda Sunroq je ale jiná. Mají ji na svědomí studenti škodováckého učiliště v Mladé Boleslavi, kteří se tím připravují na svá budoucí povolání. Asi se shodneme na tom, že právě takové projekty mají na studenty mnohem větší vliv než biflování vzorečků, protože je připraví na budoucí praxi. A kdo z nás by si nechtěl vyrobit své vlastní auto s podporou automobilky? Pod tímto konkrétním je podepsaných 23 studentů ve věku od 17 do 20 let ze sedmi učebních oborů. Práce na autě jim zabrala zhruba 8 měsíců a takhle vypadá výsledek.

Video

Na místo dorazily i dřívější studentské projekty v otevřeném provedení, právě ten nejnovější mi ale připadá nejvíce povedený. Po designové stránce působí nejčistším a také nejvíce dotaženým dojmem. U auta prý bez problémů funguje systém hlídání mrtvého úhlu, airbagy či parkovací senzory, to u studie nebývá obvyklé ani když ji tvoří samotná automobilka.

Základem se stal model Karoq, který ze všeho nejdříve přišel o střechu. Karoserie byla dále vyztužena, úpravy se také dočkaly oba páry dveří i víko zavazadelníku. Sám jsem si toho na první pohled nevšiml, ale onen „batoh“ na zádi byla původně střecha s částí C sloupku. Hned mi to připomnělo Favorit upravený od MTX, který měl záď tvarovanou velmi podobně. Zavazadelník je mimochodem větší než u sériového modelu, ze kterého studie vychází. Přesně změřené to sice studenti nemají, ale pár litrů navíc prý má. Z hlediska vnějších rozměrů zůstalo vše při starém, nezměněn je tedy rozvor 2638 milimetrů, délka 4382 mm a šířka 1811 mm. Výška činí 1480 milimetrů.

Co se měnilo, a to opravdu hodně, byl interiér. Takhle nějak by mohla vypadat luxusní Škoda, kdyby ji automobilka vyrobila. Interiér doslova hýří bílou kůží s červenými detaily. Jde sice o hodně extravagantní kombinaci, ale přesně takové studie bývají. Zajímavostí jsou sedadla, jednak svým původem v Kodiaqu Sportline a také bezpečnostním pásem, jehož navíječ nemohl být kvůli absenci B sloupku na svém původním místě. Přesunul se tedy do dolní části.

Jako český křišťál

Škodovka hodně často mluví o českém křišťálu, který hojně využívá u svých konceptů. Studentský Sunroq se tím očividně inspiroval u svého podsvíceného loga. Osvětlení studenti věnovali velkou pozornost, zadní svítilny doplnili o LED techniku, couvací světlo je nově složeno z diod stejně jako blinkry. Ty se rozsvěcí postupně stejně jako třeba u vozů Audi. Tohle je ale auto z Mladé Boleslavi a křičí to do světa. Projektory před i za autem svítí na zem nápisy Škoda, stejný nápis se objeví na zemi po otevření dveří. Speciálně nasvícené jsou také dvacetipalcové disky kol Vega. Podvozek auta mimochodem pochází z Octavie RS, což snížilo světlou výšku auta o 50 milimetrů.

Pod kapotou se nachází motor 1.5 TSI, dočkal se však softwarové úpravy řídící jednotky, takže výkon povyskočil na 120 kW a 279 Nm točivého momentu. Zrychlení z 0 na 100 km/h se odehraje za 8,6 sekundy a maximální rychlost činí 195 km/h. Motor o sobě dává náležitě vědět prostřednictvím čtyř koncovek výfuku.

Škoda Sunroq nikdy neměla ambice stát se sériovým autem, proto se tady nepočítá s plátěnou střechou ani jinými dost podstatnými prvky. Díky tomu ale mohli studenti popustit uzdu svojí fantazii a vytvořit auto naprosto podle sebe. Výsledek je vzhledem k věku studentů opravdu povedený. Mnohem podstatnější ale je, kolik zkušeností a zábavy jim celý projekt přinesl. To totiž bude mít pro jejich budoucí kariéru nevyčíslitelnou hodnotu.