Takto si studenti Royal College of Art představují Bentley v roce 2050

Bentley prakticky od svého založení začátkem roku 1919 patří mezi výrobce výkonných a zároveň náležitě luxusních automobilů.

Především díky spojení se značkou Rolls-Royce, trvajícímu od počátku třicátých až do konce devadesátých let dvacátého století, je dodnes Bentley vnímán jako konzervativní značka, i když to se v posledních letech pomalu mění. Současný vlastník, jímž je Volkswagen Group, ovšem musí postupovat relativně pomalu a to i s ohledem na pověst značky a její tradiční zákazníky.

S ohledem na současné trendy v designu a technice osobních automobilů je ovšem jasné, že ani Bentley nemůže nabízet pouze tradiční kabriolety, kupé, sedany a limuzíny. První vlaštovkou se ostatně již stalo SUV Bentayga , které tyto tradice boří svou karoserií i nabídkou hybridního pohonného systému.

Bentley bude i v blízké budoucnosti postupovat při uvádění nových modelů s velkou pravděpodobností velmi opatrně, aby uspokojil své tradiční zákazníky a zároveň získal i nové. Prostřednictvím prací studentu Royal College of Art se ovšem britská luxusní značka odhodlala nahlédnout do své vzdálenější budoucnosti.

Rok 2050 se stal cílem pro 24 studentských návrhů luxusních vozidel značky Bentley. Z nich byly vybrány čtyři studie, které zaujaly svými liniemi a myšlenkami s nimi spojenými.

Stratospheric Grand Touring, pod nímž je podepsán Jack Watson, zcela opouští klasický koncept automobilu. Kola zde budete hledat marně, protože aerodynamicky tvarované kapsle se má vznášet a být schopna letu ve stratosféře. Po přistání stojí tento Bentley na třech nohách.

Elegant Autonomy je dílem Enuji Choi. Tento projekt sice sází na moderní linie a zaujme vzhůru výklopnou střechou pro snadný nástup do vozu, ale i přes plně autonomní systém řízení je inspirován klasickými luxusními vozy dvacátého století.

Luxury Soundscapes od Irene Chiu se více než na vlastní linie automobilu soustředí na provedení jeho interiéru a především akustiku. Pro maximalizaci komfortu svých cestujících má být schopen filtrovat nežádoucí a stresující zvuky.

Material Humanity od Kate NamGoong bude nejspíš nejbližší příznivcům tradičního pojetí vozů značky Bentley. Kapkou inspirovaný vůz s velkými odkrytými koly má totiž i v roce 2050 svému majiteli poskytnout požitek z jízdy se spalovacím motorem. Kate NamGoong totiž očekává, že v době, kdy budou silnicím vládnout autonomní elektromobily, se automobil s výkonným spalovacím motorem stane podobně atraktivní záležitostí, jako jsou například dnes luxusní mechanické hodinky nebo v době rozšíření automobilů koně, které si movití nadšenci drželi právě pro požitek z jízdy v sedle.