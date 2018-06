Suzuki Jimny: Nová generace na nových záběrech bez maskování

Suzuki Jimny je ve své v současnosti nabízené podobě ve výrobě přes dvacet let a není divu, že příchod nové generace tohoto populárního malého terénního automobilu je i díky tomu jednou z nejočekávanějších události v motoristickém světě.

Nové snímky vozu se žlutozeleným odstínem karoserie bez jakéhokoliv maskování navazují na již dříve zveřejněné záběry několika exemplářů nové generace modelu Jimny, stojících na parkovišti u jedné z japonských továren značky Suzuki.

Díky těmto snímkům může již dnes počítat s tím, že i nová generace modelu Jimny zůstává věrná typickým tvarům svých předchůdců a dokonce se minimálně v oblasti předních partií vrací ještě více do minulosti než v současnosti nabízené provedení.

Suzuki se tedy v případě designu vydala podobným směrem jako například Mercedes-Benz u své třídy G a zachovala krabicovité řešení karoserie s jedním párem dveří, které je pro Jimny typické.

Podobně jako exteriér i interiér vsadí na hrany a minimálně tvarové řešení palubní desky vyvolá vzpomínky na osmdesátá leta, zatímco výbava má být plně na výši doby, což znamená, že můžeme počítat s rozměrnou barevnou obrazovkou multimediálního systému. Novinkou mají být i boční a hlavové airbagy.

Terénními schopnosti automobil naváže na předchůdce, Suzuki ostatně nové Jimny vyvíjí na základě zkušeností zákazníků, kteří na něm nejvíce oceňují právě vlastnosti mimo zpevněné cesty. Proto si má vůz zachovat žebřinový rám, pohon všech kol nebo redukční převodovku.

Naopak nabídka motorů je stále zahalena tajemstvím. Nejčastěji se hovoří o nasazení přeplňovaného tříválce 1.0 BoosterJet, k dispozici by ale měl být také atmosférický čtyřválec o objemu 1,2 litru. A pravděpodobná je také mildhybridní verze.

Podle v současnosti dostupných informací se očekává, že oficiální premiéra nové generace Suzuki Jimny proběhne v rámci říjnového autosalonu v Tokiu. Prodej se pak má na japonském trhu rozběhnout do konce letošního roku a v prvním čtvrtletí roku příštího se můžeme dočkat této novinky i v Evropě, i když to je prozatím stále jen spekulace.

Suzuki Jimny se sice vyrábí již od dubna 1970, chystaná novinka ale bude v pořadí teprve čtvrtou generací. Všichni předchůdci na poměry automobilového světa dosáhli úctyhodného věku, první generace vydržela ve výrobě 11 let, druhá (známá také jako Samurai) 17 let a třetí se prodává dokonce 20 let. Vyrábět se začala v lednu 1998.

